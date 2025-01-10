Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год
11:00 10.01.2025 (обновлено: 11:28 10.01.2025)
Киев представил военную стратегию на 2025 год на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии. Об этом заявил в соцсетях украинский министр обороны Рустем Умеров
"Военная стратегия на 2025 год. Во время встречи мы представили нашу стратегию, основанную на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, асимметричный ответ на попытки... добиться превосходства", - написал Умеров.
Минобороны России на днях сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год на сайте Украина.ру.