Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год - 10.01.2025 Украина.ру
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Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год
Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год - 10.01.2025 Украина.ру
Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год
Киев представил военную стратегию на 2025 год на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии. Об этом заявил в соцсетях украинский министр обороны Рустем Умеров
2025-01-10T11:00
2025-01-10T11:28
новости
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генштаб
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"Военная стратегия на 2025 год. Во время встречи мы представили нашу стратегию, основанную на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, асимметричный ответ на попытки... добиться превосходства", - написал Умеров.Накануне Генштаб ВСУ заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. Минобороны России на днях сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, рустем умеров, россия, вооруженные силы украины, генштаб, рамштайн
Новости, Киев, Украина, Рустем Умеров, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Рамштайн

Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год

11:00 10.01.2025 (обновлено: 11:28 10.01.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Киев представил военную стратегию на 2025 год на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии. Об этом заявил в соцсетях украинский министр обороны Рустем Умеров
"Военная стратегия на 2025 год. Во время встречи мы представили нашу стратегию, основанную на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, асимметричный ответ на попытки... добиться превосходства", - написал Умеров.
Накануне Генштаб ВСУ заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта.
Минобороны России на днях сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаРустем УмеровРоссияВооруженные силы УкраиныГенштабРамштайн
 
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