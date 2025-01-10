Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
04:05 – Ввод советских войск в Афганистан;
17:10 – Практика переворотов и разделение США;
40:12 – История царств и княжеств на Руси;
44:01 – "Русское великодушие" в украинцах;
#Ищенко #Афганистан #Амин #СССР #история #США #разделение #переворот #ВоеннаяБаза #коммунизм #социализм #Прибалтика #Монголия #Украина #Кучма #Ющенко #Порошенко #Крым #Мешков #Киев #федерализация #власть #банда #самооборона #Рязань #Суздаль #Москва #ВСУ #Азаров #Донбасс #ханство #великодушие #бессердечность #Британия #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Зеленский #освобождение #президент #княжество
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04:05 – Ввод советских войск в Афганистан;
17:10 – Практика переворотов и разделение США;
40:12 – История царств и княжеств на Руси;
44:01 – "Русское великодушие" в украинцах;
#Ищенко #Афганистан #Амин #СССР #история #США #разделение #переворот #ВоеннаяБаза #коммунизм #социализм #Прибалтика #Монголия #Украина #Кучма #Ющенко #Порошенко #Крым #Мешков #Киев #федерализация #власть #банда #самооборона #Рязань #Суздаль #Москва #ВСУ #Азаров #Донбасс #ханство #великодушие #бессердечность #Британия #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Зеленский #освобождение #президент #княжество
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru