Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях - 10.01.2025 Украина.ру
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Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях
Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях - 10.01.2025 Украина.ру
Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.04:05 – Ввод советских войск в Афганистан;17:10 – Практика переворотов и... Украина.ру, 10.01.2025
2025-01-10T10:52
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видео
ростислав ищенко
сша
украина
афганистан
владимир путин
вооруженные силы украины
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.04:05 – Ввод советских войск в Афганистан;17:10 – Практика переворотов и разделение США;40:12 – История царств и княжеств на Руси;44:01 – "Русское великодушие" в украинцах;#Ищенко #Афганистан #Амин #СССР #история #США #разделение #переворот #ВоеннаяБаза #коммунизм #социализм #Прибалтика #Монголия #Украина #Кучма #Ющенко #Порошенко #Крым #Мешков #Киев #федерализация #власть #банда #самооборона #Рязань #Суздаль #Москва #ВСУ #Азаров #Донбасс #ханство #великодушие #бессердечность #Британия #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Зеленский #освобождение #президент #княжество ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, ростислав ищенко, сша, украина, афганистан, владимир путин, вооруженные силы украины
Видео, Ростислав Ищенко, США, Украина, Афганистан, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях

10:52 10.01.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.

04:05 – Ввод советских войск в Афганистан;
17:10 – Практика переворотов и разделение США;
40:12 – История царств и княжеств на Руси;
44:01 – "Русское великодушие" в украинцах;

#Ищенко #Афганистан #Амин #СССР #история #США #разделение #переворот #ВоеннаяБаза #коммунизм #социализм #Прибалтика #Монголия #Украина #Кучма #Ющенко #Порошенко #Крым #Мешков #Киев #федерализация #власть #банда #самооборона #Рязань #Суздаль #Москва #ВСУ #Азаров #Донбасс #ханство #великодушие #бессердечность #Британия #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Зеленский #освобождение #президент #княжество

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

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Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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