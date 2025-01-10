https://ukraina.ru/20250110/1060180129.html

Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях

Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях - 10.01.2025 Украина.ру

Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.04:05 – Ввод советских войск в Афганистан;17:10 – Практика переворотов и... Украина.ру, 10.01.2025

2025-01-10T10:52

2025-01-10T10:52

2025-01-10T10:52

видео

ростислав ищенко

сша

украина

афганистан

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060180007_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6025bea4e18e9731d75050fcaf0832fb.jpg.webp

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.04:05 – Ввод советских войск в Афганистан;17:10 – Практика переворотов и разделение США;40:12 – История царств и княжеств на Руси;44:01 – "Русское великодушие" в украинцах;#Ищенко #Афганистан #Амин #СССР #история #США #разделение #переворот #ВоеннаяБаза #коммунизм #социализм #Прибалтика #Монголия #Украина #Кучма #Ющенко #Порошенко #Крым #Мешков #Киев #федерализация #власть #банда #самооборона #Рязань #Суздаль #Москва #ВСУ #Азаров #Донбасс #ханство #великодушие #бессердечность #Британия #СВО #спецоперация #война #конфликт #Путин #Зеленский #освобождение #президент #княжество ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20250110/1060176706.html

сша

украина

афганистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, сша, украина, афганистан, владимир путин, вооруженные силы украины