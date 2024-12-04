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Запрещённый Шукшин, студия Довженко и "Бабий яр"

Запрещённый Шукшин, студия Довженко и "Бабий яр" - 04.12.2024 Украина.ру

Запрещённый Шукшин, студия Довженко и "Бабий яр"

В 1963 году в Москве проходил очередной Московский международный кинофестиваль. Среди состава жюри были известный французский актёр Жан Маре, американский режиссер Стэнли Крамер, а среди участников – известный итальянский режиссер Федерико Феллини. Для показа в том числе отобрали и фильм Киевской киностудии им. Довженко "Мы, двое мужчин"

2024-12-04T16:00

2024-12-04T16:00

2024-12-04T16:00

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Фильм "Мы, двое мужчин" сняли по повести известного в наше время писателя и кинодраматурга Анатолия Кузнецова. Он родился в 1929 году в Киеве. Отец сценариста, милиционер по профессии, бросил семью и уехал в Нижний Новгород. Идейный коммунист, он жил с семьёй своей жены, которая, в конце концов, достала его своим мещанством и откровенной скаредностью. Кузнецов сам потом вспоминал об этом в своей самой известной книге.Толю воспитывала мать, которая работала учительницей, и дедушка с бабушкой. Мальчик пережил ужасы немецкой оккупации, был свидетелем трагедии Бабьего Яра и прочих преступлений, которые творили нацисты и их пособники. Из-за того, что Кузнецов находился на оккупированных территориях, после войны он долго не мог поступить в ВУЗ, и стал студентом Литературного института лишь после смерти Сталина, в 1955 году в возрасте 26-ти лет.Он писал рассказы о простых людях: рабочих, шофёрах, учителях. Один из них, "Юрка, бесштанная команда", заметили на Киевской киностудии им. Довженко и предложили написать сценарий. Кузнецов был не в восторге, поскольку считал киностудию одной из худших в стране, которая снимала унылые пропагандистско-сентиментальные фильмы. Несмотря на это, он всё же написал сценарий, в котором не было ничего особенного – ни героизма, ни патриотизма, ничего комедийного или фантастического.Далее пришлось искать того, кто бы занялся экранизацией. Кузнецов вспоминал по этому поводу:"Мой рассказ "Юрка, бесштанная команда" не имел политики. Это – о шофере-забулдыге, которому случайно пришлось заботиться о ребёнке, и в грубой хамской душе пьяницы вдруг пробудилась человечность, то есть сюжет совершенно не для студии Довженко. Но сценарий я написал. На обсуждении у дирекции и режиссёров были странные, растерянные лица, но под конец они потеплели, и их вдруг проняло – вместо того чтобы "зарубить" безыдейный, не соцреалистический материал, его взволнованно и почти заговорщически одобрили. Один режиссёр Параджанов попытался всё же свернуть к традициям Довженко: предложил, чтобы герои заехали в Канев, возложили цветы на могилу Шевченко, ветер дует им в лица, играет музыка, и слеза выступает на глазу у забулдыги. Я отказался".После того как Кузнецов наотрез отказался добавить в сценарий патетики, Параджанов отказался дальше продвигать сценарий. Хотя у этого отказа были и другие причины – Параджанову доверили перемонтировать и доснять картину "Бухта Елены", которая едва не вышла провальной. За спасение ленты о нахимовцах Параджанов впоследствии получил квартиру.Зато сценарий Кузнецова заметил режиссёр и кинодраматург Юрий Лысенко, который к тому времени уже успел снять несколько мелодрам – "Гроза над полями" (1958), "Таврия" (1959), "Самолет уходит в 9" (1960). Он согласился взяться за его экранизацию.Оператором картины стал Сергей Лисецкий, который ранее работал над героической кинолентой, про подпольщиков Николаева "Любой ценой" (1959), фильмом "Солдатка" (1959).По сюжету киноленты "Мы, двое мужчин", действие которой происходит в украинской глубинке, обычный шофер Михаил Горлов получает задание от начальства – привезти трансформатор. В то же время местная учительница отправляет вместе с Горловым своего сына – Юрку, и просит помочь ему купить к 1-му сентября школьную форму, ведь без примерки этого не сделать. Горлов – чёрствый холостяк, одиночка, любитель выпить и нахамить. Но это "скорлупа", за которой шофер прячет свое одиночество. Выясняется, что Михаил, также, как и Юрка, рос без отца, и это вызывает у него к мальчишке симпатию.В пути автомобиль съезжает в кювет, и мальчик помогает Горлову вытащить машину, бросая под её колеса ветки. Михаил, под воздействием Юрки совершают настоящие подвиги, ранее для него нехарактерные – отвозит раненого жеребёнка к ветеринару, роженицу – в роддом. Михаил и Юра гуляют по городу, посещают кукольный театр, находят для мальчика костюм. Более того – шофер покупает ему на свои деньги туфли. Из черствого, озлобленного хама-ворчуна Горлов за одну поездку превращается в отзывчивого друга, этакого наставника для мальчика. И самое главное, за все время, проведённое с мальчиком, Горлов ни разу не посещает ни одной пивнушки.Роль Горлова досталась уже знаменитому к тому времени на всю страну советскому актёру и писателю Василию Шукшину, в копилке которого были такие замечательные и популярные фильмы, как "Два Фёдора" (1958), "Простая история" (1964), "Когда деревья были большими" (1961).В фильме "Два Фёдора", который тоже снимали на Довженко, его персонаж тоже был чем-то похож на шофера из "Мы, двое мужчин". Он также пытался найти общий язык с мальчишкой, который потерял семью. Играл Шукшин и роль Горлова – рассказ "Юрка – бесштанная команда" в качестве дипломной работы экранизировали сразу четыре студента-режиссёра. Удивляет, что помимо Василия Макаровича им удалось уговорить сняться в этой работе ещё одну советскую мегазвезду того времени Зиновия Гердта.В довженковском фильме роль Юрки досталась мальчику Валерию Королю, который после этого в фильмах больше не снимался. Роль его мамы исполнила Вероника Предаевич, которая до этого играла преимущественно эпизодические роли – "Прощайте голуби" (1960), "Артист из Кохановки" (1961), другие.Из остальных актеров хотелось бы отдельно выделить сыгравшую эпизодическую роль бабки-селянки Марию Капнист. В 50 лет эта женщина выглядела глубокой старухой, и это неслучайно. В августе 1941 года её арестовали сотрудники НКВД по надуманному обвинению. Как раз в это время город штурмовали немцы, и его по распоряжению Хрущёва "зачищали" от ненадежного "элемента". За сроком 8 лет последовал следующий по обвинению в антисоветской пропаганде. В результате женщина отсидела и провела на поселении 15 лет, что сказалось на её внешности не лучшим образом. Вернувшись в Киев, она стала сниматься в эпизодических ролях. Впервые её заметил и привлек к съёмкам в 1958 году в фильме "Таврия" именно режиссер Юрий Лысенко. Использовал он фактурную актрису и в новом своем фильме.Для массовки привлекали обычных людей – шофёров, студентов, торговок. Вот что сам Кузнецов вспоминал по этому поводу:"Снимали не в павильонах, а в натуре, для массовок и многих ролей не занимались громоздкой выпиской профессиональных актёров из Киева, а брали колхозниц, торговок, пенсионеров, кто и какой встретился, – случилось чудо. Съёмочный аппарат снял жизнь. Причем съёмки обошлись дешево до смешного, самый экономный фильм студии".В кадре даже можно найти эпизод, когда на пароме шофёры учат мальчика как надо правильно пить водку. Естественно вместо водки актеры употребляли обычную воду, а вместо пива – квас. Одним словом, получилось кино об обычной жизни со всеми её проявлениями.Премьера состоялась 3 декабря 1962 года. А всесоюзный прокат начался 22 июля 1963-го (картину придержались под кинофестиваль в Москве). Она показала неплохой результат – её просмотрели более 11 млн. зрителей.Кузнецов после успеха фильма, снятого по его сценарию, отважился написать сценарий по своему рассказу только один раз – в 1968 году на "Мосфильме" сняли фильм "Встречи на рассвете". Писатель сконцентрировался на рассказах и написании книги – в 1966 году были опубликованы воспоминания о жизни в оккупированном Киеве, который его и прославил – "Бабий яр". В книгу вошли воспоминания очевидцев трагедии Бабьего Яра и жизни в Киеве.Летом 1969 года писатель выехал в командировку в Лондон якобы для сбора материалов для написания книги о V-м съезде РСДРП к приближавшемуся 100-летию со дня рождения Ленина. Там писатель неожиданно попросил политическое убежище.После такого шага писателя, в Советском Союзе его книги изъяли из библиотек, а фильм "Мы, двое мужчин" запретили транслировать. Кузнецов давно затаил на Советскую власть обиду за то, что долгое время не мог поступить в институт и носил клеймо проживавшего на оккупированных территориях, за то, что "Бабий Яр" долго не давали печатать, а потом всё же опубликовали, но с обширными купюрами. Была у Кузнецова и обида, что он вообще попал в эту оккупацию, ведь он, 12-летний мальчишка, никак не был в этом виноват.В 1970 году в эмиграции вышел полный текст "Бабьего Яра", Кузнецов взяли на работу в лондонскую студию "Радио Свобода"*, у писателя и его гражданской жены Иоланы родилась дочь Маша – жизнь в эмиграции начала налаживаться. Но буквально через месяц после рождения дочери случилась трагедия – Кузнецов умер прямо у её колыбели – у писателя были проблемы с сердцем.Так вот и оказался на полке и ныне почти забыт замечательный фильм "Мы, двое мужчин", снятый отличным украинским режиссером с гениальным русским актёром в кадре Василием Шукшиным. А сыграл он замечательно, как и советский мальчишка – Валера Король, сейчас таких актёров-детей и не сыщешь. Одним словом, если будет возможность, посмотрите этот фильм обязательно – он того стоит. После него на душе становится на какое-то время светло и возрождается вера в людей.* Признана в России СМИ - иноагентом.

https://ukraina.ru/20240613/1048713929.html

https://ukraina.ru/20241129/1059302042.html

https://ukraina.ru/20190407/1023229930.html

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, киев, сергей параджанов, кино, фильм, кинематограф