Маятник качнулся в обратную сторону. "Отмена" культуры работает не только против России - 27.10.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20231027/1050520725.html
Маятник качнулся в обратную сторону. "Отмена" культуры работает не только против России
Маятник качнулся в обратную сторону. "Отмена" культуры работает не только против России - 27.10.2023 Украина.ру
Маятник качнулся в обратную сторону. "Отмена" культуры работает не только против России
В 2022 году одной из главных тем была русофобская истерия на Западе и Востоке, новомодная культура отмены и отмена культуры, под неумолимый пресс которой попадали любые заметные российские деятеля искусства, которые не заявили публично о своем несогласии с властью
2023-10-27T04:48
2023-10-27T09:44
культура
эксклюзив
культура
кино
живопись
украина
россия
израиль
палестина
музыка
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Жертвами "отмены" становились артисты с яркой пророссийской позицией, такие как дирижер Валерий Гергиев, артисты, не комментировавшие ситуацию, такие как сопрано Анна Нетребко, артисты, посещавшие Донбасс и не помогающие Украине.Уже к концу прошлого года ситуация стала меняться: Нетребко возобновили контракты, театр La Scala возмутил мировую общественность премьерой оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, а российские исполнители снова стали бывать на международных музыкальных конкурсах и фестивалях.Джон Донн предупреждал: колокол всегда звонит по тебе. Те, кто горячо поддерживал отмену русской культуры, вероятно, не догадывались, что отменить могут и их.Внезапная новость пришла в октябре с Балкан: Независимая ассоциация журналистов Сербии сообщила о шокирующем инциденте.«Независимая ассоциация журналистов Сербии осуждает давление Сербской радикальной партии на Культурный центр Лазаревац, что привело к запрету показа документального фильма украинского журналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" на фестивале Beldocs в Лазареваце. Общественности должно быть ясно, что мера, запрещающая распространение кинематографического произведения или информации, может быть назначена только компетентным судом по предложению прокурора», — написали члены ассоциации в заявлении.На сайте кинофестиваля действительно появилась информация о том, что показ фильма отменен, но никаких комментариев ни фестиваль, ни культурный центр не давали.Фильм журналиста Чернова колесит по миру уже почти год и даже был показан перед заседанием Генассамблеи ООН и уже поучаствовал в американском фестивале. В программе Beldocs он был включен в категорию «Будущее свободы», в которую также попал фильм Сибиллы Туксен из Дании «Тихое солнце России» о трех девушках, которые мечтают уехать из России, так как не согласны с политикой президента Владимира Путина.Александр Шешель, заместитель председателя Сербской радикальной партии, рассказал в комментарии изданию Украина.ру, что действия партии мотивированы антифашистскими идеями:«Мы выступаем против любой пропаганды нацизма. Мы были первыми, кто воспрепятствовал тому, чтобы на музыкальном фестивале EXIT, который проводится раз в год в городе Нови-Сад, не выступал музыкальный коллектив с Украины, который использует свои выступления в странах Европы для того, чтобы собирать деньги на нужды батальона "Азов"*.Также мы протестовали против выступления белорусских нацистов, поддерживающих Киев, в Доме молодежи в Белграде.Сербская прогрессивная партия сегодня не настолько влиятельна на политической сцене Сербии, чтобы она могла определять, кто будет выступать на сцене, а кто не будет. Наша роль во всем этом в том, что мы оповестили широкую общественность о запланированных событиях. И общественность нас абсолютно поддерживает по данным вопросам. Давление общественности было настолько сильное, что на фестивале Лазареваце, в Доме молодежи и на фестивале EXIT эти люди все-таки не появились. Таким образом, Сербия сохранила лицо и не согласилась участвовать в кампании реабилитации нацизма», — объяснил он.Отмена украинского фильма, по мнению Шешеля, попадает под определение «защита общественной морали», зафиксированное в сербском Уголовном кодексе. Конкретного примера, почему картина «20 дней в Мариуполе» способствует реабилитации нацизма, он не привел.Не только УкраинаНападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в день еврейского праздника Симхат Тора, все изменило.Бесчисленные комментарии политологов и экспертов сводятся к тому, что фокус мирового внимания сместился с Украины на Ближний Восток, а бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля вызвали неожиданный всемирный отклик.Мирные и не очень демонстрации были организованы в большинстве европейских стран, на Аравийском полуострове, в Турции и Китае, а протестующие в Вашингтоне сумели даже прорваться в Капитолий.Реакция творческой интеллигенции со всего мира не заставила себя ждать: художники, актеры, режиссеры и музыканты, присоединившиеся к организации «Творцы за Палестину» написали открытое письмо, призывающее остановить бомбардировки мирного населения (среди них были Тильда Суинтон, Лиам Каннингем, Питер Маллан). А спустя неделю появилось письмо, адресованное президенту США Джо Байдену с требованием остановить войну, которое подписали Кристиан Стюарт, Кейт Бланшетт, Хоакин Феникс и многие другие звезды.Не для всех поддержка Палестины прошла без последствий: первой публичной жертвой новой культурной отмены стал турецкий пианист и композитор, известный своими джазовыми импровизациями и аранжировками произведений венских классиков Фазыл Сай.«Я верил, что в Европе можно положиться на свободу выражения мнений и не испытывать тьмы и непонимания. Хочу отметить, что мое доверие было значительно поколеблено этим тревожным инцидентом. У каждого человека должно быть свое мнение. Что еще более важно, эти мнения не должны влиять на нашу профессиональную жизнь», — написал он после того, как его концертный тур по Швейцарии был отменен.В биографии Сая это не первая подобная история: однажды он был приговорен к 10 годам условного заключения на родине, в Турции, за цитирование стихов Омара Хайяма и неудачную шутку о муэдзине — турецкие правоохранители сочли высказывания музыканта антиисламскими. Та история закончилась для Сая благополучно: апелляционный суд постановил, что его слова и литературные предпочтения находятся в пределах свободы слова.Рассказывая о ситуации в интервью телеканалу CNN Сай объяснил, что осуждение общественности и властей в его адрес было вызвано атеистическими взглядами:«Разве правительство должно решать, верит человек в Бога или нет?» — спросил музыкант.Менее неожиданно, но более тяжело пострадала за пропалестинскую позицию израильская актриса арабского происхождения Майса Абд Эльхади. Как сообщает The Times of Israel, в четверг, 26 октября, ее задержала полиция Назарета.«Задержана актриса и сетевой агент влияния, жительница города Назарет, по подозрению в выражении хвалы [террору] и разжигании ненависти», — цитирует издание заявление полиции.Голос России в ИталииТем временем в Риме, 22 октября, прошел показ российского фильма «Свидетель» Давида Дадунашвили. Картина посвящена событиями спецоперации на Украине. Создатели подчеркивают: фильм — художественный, не документальный, но все же некоторые события последних полутора лет угадываются: провокации в Киевской области, прилет ракеты по краматорскому вокзалу.В интервью изданию Украина.ру, всего несколько месяцев назад, после московской премьеры фильма, исполнитель главной роли Карен Бадалов рассказывал о тотальном информационном превосходстве проукраинской, прозападной позиции в культуре.Тем не менее Италия в этом смысле страна-парадокс. Уже несколько раз в разных городах Италии были сорваны мероприятия, связанные с «Азовом»*: летом в Милане разразился скандал вокруг выставки фоторабот одного из боевиков батальона Святослава Паламара — «Калини».В противовес экспозиции «Украина борется за свободу всей Европы» художницы Федерика Вассели и Елена Бегма организовали ряд выставок в поддержку России и Донбасса, и они состоялись — не только в Милане, но и в других итальянских городах, что казалось невероятным еще год назад.* Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20230902/1049097973.html
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Мария Нестерова
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эксклюзив, культура, кино, живопись, украина, россия, израиль, палестина, музыка, италия
Культура, Эксклюзив, культура, кино, живопись, Украина, Россия, Израиль, Палестина, музыка, Италия

Маятник качнулся в обратную сторону. "Отмена" культуры работает не только против России

04:48 27.10.2023 (обновлено: 09:44 27.10.2023)
 
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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В 2022 году одной из главных тем была русофобская истерия на Западе и Востоке, новомодная культура отмены и отмена культуры, под неумолимый пресс которой попадали любые заметные российские деятеля искусства, которые не заявили публично о своем несогласии с властью
Жертвами "отмены" становились артисты с яркой пророссийской позицией, такие как дирижер Валерий Гергиев, артисты, не комментировавшие ситуацию, такие как сопрано Анна Нетребко, артисты, посещавшие Донбасс и не помогающие Украине.
Уже к концу прошлого года ситуация стала меняться: Нетребко возобновили контракты, театр La Scala возмутил мировую общественность премьерой оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, а российские исполнители снова стали бывать на международных музыкальных конкурсах и фестивалях.
Джон Донн предупреждал: колокол всегда звонит по тебе. Те, кто горячо поддерживал отмену русской культуры, вероятно, не догадывались, что отменить могут и их.
Внезапная новость пришла в октябре с Балкан: Независимая ассоциация журналистов Сербии сообщила о шокирующем инциденте.
«Независимая ассоциация журналистов Сербии осуждает давление Сербской радикальной партии на Культурный центр Лазаревац, что привело к запрету показа документального фильма украинского журналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" на фестивале Beldocs в Лазареваце.
Общественности должно быть ясно, что мера, запрещающая распространение кинематографического произведения или информации, может быть назначена только компетентным судом по предложению прокурора», — написали члены ассоциации в заявлении.
На сайте кинофестиваля действительно появилась информация о том, что показ фильма отменен, но никаких комментариев ни фестиваль, ни культурный центр не давали.
2 сентября, 08:27Культура
Самый дорогой украинский фильм "Довбуш": красавица-невеста, империализм, поляки в бешенствеЗа первую неделю проката в кинотеатрах украинский исторический (а в реальности, скорее – супергеройский фильм) "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал рекордные 8,7 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей)
Фильм журналиста Чернова колесит по миру уже почти год и даже был показан перед заседанием Генассамблеи ООН и уже поучаствовал в американском фестивале.
В программе Beldocs он был включен в категорию «Будущее свободы», в которую также попал фильм Сибиллы Туксен из Дании «Тихое солнце России» о трех девушках, которые мечтают уехать из России, так как не согласны с политикой президента Владимира Путина.
Александр Шешель, заместитель председателя Сербской радикальной партии, рассказал в комментарии изданию Украина.ру, что действия партии мотивированы антифашистскими идеями:
«Мы выступаем против любой пропаганды нацизма. Мы были первыми, кто воспрепятствовал тому, чтобы на музыкальном фестивале EXIT, который проводится раз в год в городе Нови-Сад, не выступал музыкальный коллектив с Украины, который использует свои выступления в странах Европы для того, чтобы собирать деньги на нужды батальона "Азов"*.
Также мы протестовали против выступления белорусских нацистов, поддерживающих Киев, в Доме молодежи в Белграде.
Сербская прогрессивная партия сегодня не настолько влиятельна на политической сцене Сербии, чтобы она могла определять, кто будет выступать на сцене, а кто не будет.
Наша роль во всем этом в том, что мы оповестили широкую общественность о запланированных событиях. И общественность нас абсолютно поддерживает по данным вопросам. Давление общественности было настолько сильное, что на фестивале Лазареваце, в Доме молодежи и на фестивале EXIT эти люди все-таки не появились.
Таким образом, Сербия сохранила лицо и не согласилась участвовать в кампании реабилитации нацизма», — объяснил он.
Отмена украинского фильма, по мнению Шешеля, попадает под определение «защита общественной морали», зафиксированное в сербском Уголовном кодексе. Конкретного примера, почему картина «20 дней в Мариуполе» способствует реабилитации нацизма, он не привел.
Не только Украина
Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в день еврейского праздника Симхат Тора, все изменило.
Бесчисленные комментарии политологов и экспертов сводятся к тому, что фокус мирового внимания сместился с Украины на Ближний Восток, а бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля вызвали неожиданный всемирный отклик.
Мирные и не очень демонстрации были организованы в большинстве европейских стран, на Аравийском полуострове, в Турции и Китае, а протестующие в Вашингтоне сумели даже прорваться в Капитолий.
Реакция творческой интеллигенции со всего мира не заставила себя ждать: художники, актеры, режиссеры и музыканты, присоединившиеся к организации «Творцы за Палестину» написали открытое письмо, призывающее остановить бомбардировки мирного населения (среди них были Тильда Суинтон, Лиам Каннингем, Питер Маллан).
А спустя неделю появилось письмо, адресованное президенту США Джо Байдену с требованием остановить войну, которое подписали Кристиан Стюарт, Кейт Бланшетт, Хоакин Феникс и многие другие звезды.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
22 октября, 11:48
Израиль и Палестина: подземная война в туннелях ГазыС 2007 года в Газе роют туннели. Их предназначение поначалу было обычным и достаточно мирным: контрабанда.
Не для всех поддержка Палестины прошла без последствий: первой публичной жертвой новой культурной отмены стал турецкий пианист и композитор, известный своими джазовыми импровизациями и аранжировками произведений венских классиков Фазыл Сай.
«Я верил, что в Европе можно положиться на свободу выражения мнений и не испытывать тьмы и непонимания. Хочу отметить, что мое доверие было значительно поколеблено этим тревожным инцидентом.
У каждого человека должно быть свое мнение. Что еще более важно, эти мнения не должны влиять на нашу профессиональную жизнь», — написал он после того, как его концертный тур по Швейцарии был отменен.
В биографии Сая это не первая подобная история: однажды он был приговорен к 10 годам условного заключения на родине, в Турции, за цитирование стихов Омара Хайяма и неудачную шутку о муэдзине — турецкие правоохранители сочли высказывания музыканта антиисламскими.
Та история закончилась для Сая благополучно: апелляционный суд постановил, что его слова и литературные предпочтения находятся в пределах свободы слова.
Рассказывая о ситуации в интервью телеканалу CNN Сай объяснил, что осуждение общественности и властей в его адрес было вызвано атеистическими взглядами:
«Разве правительство должно решать, верит человек в Бога или нет?» — спросил музыкант.
Менее неожиданно, но более тяжело пострадала за пропалестинскую позицию израильская актриса арабского происхождения Майса Абд Эльхади. Как сообщает The Times of Israel, в четверг, 26 октября, ее задержала полиция Назарета.
«Задержана актриса и сетевой агент влияния, жительница города Назарет, по подозрению в выражении хвалы [террору] и разжигании ненависти», — цитирует издание заявление полиции.
Голос России в Италии
Тем временем в Риме, 22 октября, прошел показ российского фильма «Свидетель» Давида Дадунашвили. Картина посвящена событиями спецоперации на Украине.
Создатели подчеркивают: фильм — художественный, не документальный, но все же некоторые события последних полутора лет угадываются: провокации в Киевской области, прилет ракеты по краматорскому вокзалу.
В интервью изданию Украина.ру, всего несколько месяцев назад, после московской премьеры фильма, исполнитель главной роли Карен Бадалов рассказывал о тотальном информационном превосходстве проукраинской, прозападной позиции в культуре.
Тем не менее Италия в этом смысле страна-парадокс. Уже несколько раз в разных городах Италии были сорваны мероприятия, связанные с «Азовом»*: летом в Милане разразился скандал вокруг выставки фоторабот одного из боевиков батальона Святослава Паламара — «Калини».
4 сентября, 13:36Культура
Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о МариуполеУкраинский художественный фильм о начале военных действий в Мариуполе "Юрик. Дорога, не касаясь земли" Александра Тименко вызвал в сети скандал среди зрителей из Мариуполя, сообщили несколькими днями ранее украинские СМИ
В противовес экспозиции «Украина борется за свободу всей Европы» художницы Федерика Вассели и Елена Бегма организовали ряд выставок в поддержку России и Донбасса, и они состоялись — не только в Милане, но и в других итальянских городах, что казалось невероятным еще год назад.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
 
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22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
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