Россия может ответить: Корнев о том, почему США не торопятся расчехлять запасы и заваливать ракетами ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты приступили к детальному изучению головной части ракеты HIMARS
У Украины есть около 50 пусковых установок HIMARS (это немало) и гусеничные пусковые установки MLRS. Обычные ракеты к ним Киев получает регулярно, но при этом ракеты ATACMS США присылают редко. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году. Но все резервы противник бросил на Курскую область. С чем ВСУ собираются идти в очередной контрнаступ – непонятно, сообщил эксперт.
Танков ВСУ не получают. Бронетранспортеры для перевозки личного состава в нерегулярных поставках есть, но одних БТРов недостаточно. По самоходной артиллерии у ВСУ тоже серьезный "зоопарк", отметил обозреватель.
"С ракетными системами у них ситуация немножечко лучше. У Украины есть около 50 пусковых установок HIMARS (это немало) и гусеничные пусковые установки MLRS. Обычные ракеты для этих пусковых установок киевский режим регулярно получает из США. Зато ракеты ATACMS они получают редко", — подчеркнул Корнев.
Возможно, что в ходе последних ударов по российской территории США либо полностью исчерпали свои запасы, либо запасы ATACMS оскудели наполовину, уточнил он.
Корнев отметил, что США не торопятся расчехлять свои запасы и заваливать ВСУ своими ракетами, потому что подозревают, что Россия может ответить на эти обстрелы так, как очень бы не хотелось американцам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
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