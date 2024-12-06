https://ukraina.ru/20241206/1059435675.html

Россия может ответить: Корнев о том, почему США не торопятся расчехлять запасы и заваливать ракетами ВСУ

Россия может ответить: Корнев о том, почему США не торопятся расчехлять запасы и заваливать ракетами ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру

Россия может ответить: Корнев о том, почему США не торопятся расчехлять запасы и заваливать ракетами ВСУ

У Украины есть около 50 пусковых установок HIMARS (это немало) и гусеничные пусковые установки MLRS. Обычные ракеты к ним Киев получает регулярно, но при этом ракеты ATACMS США присылают редко. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T04:00

2024-12-06T04:00

2024-12-06T04:00

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Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году. Но все резервы противник бросил на Курскую область. С чем ВСУ собираются идти в очередной контрнаступ – непонятно, сообщил эксперт.Танков ВСУ не получают. Бронетранспортеры для перевозки личного состава в нерегулярных поставках есть, но одних БТРов недостаточно. По самоходной артиллерии у ВСУ тоже серьезный "зоопарк", отметил обозреватель.Возможно, что в ходе последних ударов по российской территории США либо полностью исчерпали свои запасы, либо запасы ATACMS оскудели наполовину, уточнил он.Корнев отметил, что США не торопятся расчехлять свои запасы и заваливать ВСУ своими ракетами, потому что подозревают, что Россия может ответить на эти обстрелы так, как очень бы не хотелось американцам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О том, почему США угрожают передать Украине ядерное оружие — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241205/1059431256.html

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