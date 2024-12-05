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Лавров: "США напали на нас руками украинского режима"

Лавров: "США напали на нас руками украинского режима" - 05.12.2024 Украина.ру

Лавров: "США напали на нас руками украинского режима"

Запад давно превращал Украину в плацдарм антироссийской агрессии. Об этом 5 декабря в Валлетте (Мальта) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2024-12-05T17:56

2024-12-05T17:56

2024-12-05T17:56

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Глава российской дипломатии заверил в миролюбии Москвы и нежелании нападать, но готовности защищаться от внешней агрессии.Он процитировал президента Владимира Путина, который неоднократно говорил о том, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Лавров также добавил, сказано в публикации РИА "Новости", что что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово."Они не договороспособны", - констатировал Лавров.Ранее на эту тему: Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека Также на эту тему Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с РоссиейТем временем Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности

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новости, россия, сша, вашингтон, сергей лавров, владимир путин, андрей ермак, сво, запад, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты