Лавров: "США напали на нас руками украинского режима" - 05.12.2024 Украина.ру
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Лавров: "США напали на нас руками украинского режима"
Лавров: "США напали на нас руками украинского режима" - 05.12.2024 Украина.ру
Лавров: "США напали на нас руками украинского режима"
Запад давно превращал Украину в плацдарм антироссийской агрессии. Об этом 5 декабря в Валлетте (Мальта) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-12-05T17:56
2024-12-05T17:56
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Глава российской дипломатии заверил в миролюбии Москвы и нежелании нападать, но готовности защищаться от внешней агрессии.Он процитировал президента Владимира Путина, который неоднократно говорил о том, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Лавров также добавил, сказано в публикации РИА "Новости", что что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово."Они не договороспособны", - констатировал Лавров.Ранее на эту тему: Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека Также на эту тему Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с РоссиейТем временем Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
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новости, россия, сша, вашингтон, сергей лавров, владимир путин, андрей ермак, сво, запад, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты
Новости, Россия, США, Вашингтон, Сергей Лавров, Владимир Путин, Андрей Ермак, СВО, Запад, международные отношения, Международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты

Лавров: "США напали на нас руками украинского режима"

17:56 05.12.2024
 
© Кирилл Казачков |Kirill KazachkovФото: Росконгресс, Сергей Лавров
Фото: Росконгресс, Сергей Лавров
© Кирилл Казачков |Kirill Kazachkov
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Запад давно превращал Украину в плацдарм антироссийской агрессии. Об этом 5 декабря в Валлетте (Мальта) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии заверил в миролюбии Москвы и нежелании нападать, но готовности защищаться от внешней агрессии.
"Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор", - сказал Лавров.
Он процитировал президента Владимира Путина, который неоднократно говорил о том, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации", - заявил глава МИД РФ.
Лавров также добавил, сказано в публикации РИА "Новости", что что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово.
"Они не договороспособны", - констатировал Лавров.
Ранее на эту тему: Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
Также на эту тему Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
Тем временем Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
 
НовостиРоссияСШАВашингтонСергей ЛавровВладимир ПутинАндрей ЕрмакСВОЗападмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатияпубличная дипломатиядипломаты
 
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