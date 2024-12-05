Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
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Все инициативы по урегулированию украинской проблемы обязаны учитывать не только обеспечение интересов в сфере безопасности каждой страны. Об этом 5 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По итогам состоявшегося 5-6 декабря в Валлетте (Мальта) 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором приняла и российская делегация во главе с Лавровым, министр высказался на тему мирных планов по Украине. Мнеине официальной Москвы он высказал на пресс-конференции по итогам СМИД.
"Все те инициативы, которые выдвигают наши партнеры на разных континентах, с добрыми намерениями, которые нацелены на поиск политического решения; конечно, они обязаны учитывать проблему и обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека", - сказал Лавров.
Он также отметил, что Россия не надеется на западные организации в этом вопросе. Поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности во всей Евразии.
Накануне СМИД ОБСЕ в МИД РФ сообщали, что ключевой темой предстоящего мероприятия на Мальте для российской делегации станет оценка возможности преодоления кризиса этой организации накануне её 50-летия.
"В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня. Несомненную пользу Организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях", - констатировали в МИД РФ.
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