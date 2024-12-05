Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека - 05.12.2024 Украина.ру
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Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека - 05.12.2024 Украина.ру
Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
Все инициативы по урегулированию украинской проблемы обязаны учитывать не только обеспечение интересов в сфере безопасности каждой страны. Об этом 5 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров.
2024-12-05T15:52
2024-12-05T15:52
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По итогам состоявшегося 5-6 декабря в Валлетте (Мальта) 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором приняла и российская делегация во главе с Лавровым, министр высказался на тему мирных планов по Украине. Мнеине официальной Москвы он высказал на пресс-конференции по итогам СМИД.Он также отметил, что Россия не надеется на западные организации в этом вопросе. Поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности во всей Евразии.Накануне СМИД ОБСЕ в МИД РФ сообщали, что ключевой темой предстоящего мероприятия на Мальте для российской делегации станет оценка возможности преодоления кризиса этой организации накануне её 50-летия."В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня. Несомненную пользу Организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях", - констатировали в МИД РФ.Актуальное интервью на эту тему: Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковьТем временем Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
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новости, россия, украина, мальта, сергей лавров, обсе, шос, брикс, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения
Новости, Россия, Украина, Мальта, Сергей Лавров, ОБСЕ, ШОС, БРИКС, МИД РФ, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения

Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека

15:52 05.12.2024
 
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Все инициативы по урегулированию украинской проблемы обязаны учитывать не только обеспечение интересов в сфере безопасности каждой страны. Об этом 5 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По итогам состоявшегося 5-6 декабря в Валлетте (Мальта) 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором приняла и российская делегация во главе с Лавровым, министр высказался на тему мирных планов по Украине. Мнеине официальной Москвы он высказал на пресс-конференции по итогам СМИД.
"Все те инициативы, которые выдвигают наши партнеры на разных континентах, с добрыми намерениями, которые нацелены на поиск политического решения; конечно, они обязаны учитывать проблему и обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека", - сказал Лавров.
Он также отметил, что Россия не надеется на западные организации в этом вопросе. Поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности во всей Евразии.
Накануне СМИД ОБСЕ в МИД РФ сообщали, что ключевой темой предстоящего мероприятия на Мальте для российской делегации станет оценка возможности преодоления кризиса этой организации накануне её 50-летия.
"В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня. Несомненную пользу Организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях", - констатировали в МИД РФ.
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