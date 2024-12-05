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Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека

Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека - 05.12.2024 Украина.ру

Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека

Все инициативы по урегулированию украинской проблемы обязаны учитывать не только обеспечение интересов в сфере безопасности каждой страны. Об этом 5 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров.

2024-12-05T15:52

2024-12-05T15:52

2024-12-05T15:52

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По итогам состоявшегося 5-6 декабря в Валлетте (Мальта) 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором приняла и российская делегация во главе с Лавровым, министр высказался на тему мирных планов по Украине. Мнеине официальной Москвы он высказал на пресс-конференции по итогам СМИД.Он также отметил, что Россия не надеется на западные организации в этом вопросе. Поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности во всей Евразии.Накануне СМИД ОБСЕ в МИД РФ сообщали, что ключевой темой предстоящего мероприятия на Мальте для российской делегации станет оценка возможности преодоления кризиса этой организации накануне её 50-летия."В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня. Несомненную пользу Организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС, СНГ, работающих на принципиально новых условиях", - констатировали в МИД РФ.Актуальное интервью на эту тему: Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковьТем временем Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности

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новости, россия, украина, мальта, сергей лавров, обсе, шос, брикс, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения