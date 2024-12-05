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Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности

Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности - 05.12.2024 Украина.ру

Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности

Президент России Владимир решил принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Распоряжение российского лидера опубликовано 5 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.

2024-12-05T15:14

2024-12-05T15:14

2024-12-05T15:14

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"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - сказано в распоряжении.Президент разрешил разрешил МИД РФ в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера."Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - сказано во втором пункте распоряжения.Как стало известно 5 декабря, в пятницу 6 декабря Владимир Путин посетит Минск. Там пройдёт заседание Высшего государственного совета Союзного государства под председательством Александра Лукашенко.Подробности в публикации Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"Ранее Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии

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новости, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, мид рф, союзное государство, национальная безопасность, безопасность, постсоветское пространство