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Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности - 05.12.2024 Украина.ру
Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
Президент России Владимир решил принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Распоряжение российского лидера опубликовано 5 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.
2024-12-05T15:14
2024-12-05T15:14
2024-12-05T15:14
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"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - сказано в распоряжении.Президент разрешил разрешил МИД РФ в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера."Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - сказано во втором пункте распоряжения.Как стало известно 5 декабря, в пятницу 6 декабря Владимир Путин посетит Минск. Там пройдёт заседание Высшего государственного совета Союзного государства под председательством Александра Лукашенко.Подробности в публикации Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"Ранее Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, мид рф, союзное государство, национальная безопасность, безопасность, постсоветское пространство
Новости, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, МИД РФ, Союзное государство, национальная безопасность, безопасность, постсоветское пространство
Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
Президент России Владимир решил принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Распоряжение российского лидера опубликовано 5 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.