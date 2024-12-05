Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией - 05.12.2024 Украина.ру
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Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией - 05.12.2024 Украина.ру
Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Telegraph заявил, что не относится пессимистично к перспективе переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине
2024-12-05T13:48
2024-12-05T13:48
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"Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен", - отметил он.Ранее в четверг издание Wall Street Journal информировало, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.В конце ноября Ермак среди условий для переговоров с РФ указал возвращение ситуации к положению на 23 февраля 2022 года перед началом СВО.В октябре президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, андрей ермак, владимир зеленский, киев, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин

Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией

13:48 05.12.2024
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Telegraph заявил, что не относится пессимистично к перспективе переговоров с РФ по урегулированию конфликта на Украине
"Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен", - отметил он.
Ранее в четверг издание Wall Street Journal информировало, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.
В конце ноября Ермак среди условий для переговоров с РФ указал возвращение ситуации к положению на 23 февраля 2022 года перед началом СВО.
В октябре президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.
 
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