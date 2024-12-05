Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины - 05.12.2024 Украина.ру
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Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины
Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины - 05.12.2024 Украина.ру
Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины
Директор национального музея истории Украины Фёдор Андрощук выехал за границу под предлогом командировки и не вернулся. Об этом 5 декабря сообщиладепутат украниского парламента Соломия Бобровская.
2024-12-05T16:32
2024-12-05T16:32
новости
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владимир зеленский
министерство культуры
музей
мобилизация
сво
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По информации парламентария, директор украинского музея, пополнив ряды невозвращенцев, создал непростую ситуацию."Директор национального музея истории Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. К слову, срок командировки завершился 20 сентября. Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", - сообщила Бобровская.Она также проинформировала своих подписчиков в соцсети, что уже обратилась к министру культуры и стратегических коммуникаций Украины. Она попросила Николая Точицкого срочно принять меры в отношении Фёдора Андрощука.После начала СВО указом Владимира Зеленского был введён запрет на выезд за границу мужчин 18-60 лет. Спасающиеся от насильственной мобилизации покидали постсоветскую республику по горным тропам, вплавь, в грузовых и технических отсеках автомобильного и железнодорожного транспорта, маскируясь под женщин, вступая в фиктивные браки с иностранками и инвалидами, получая за взятки удостоверения волонтёров, а также множеством других способов.В октябре Николай Точицкий заявлял, что каждый пятый украинский деятель культуры не возвращается из-за границы. Подробности в публикации Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев Ранее в новостях: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина
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новости, украина, италия, швеция, соломия бобровская, владимир зеленский, министерство культуры, музей, мобилизация, сво, культура, верховная рада
Новости, Украина, Италия, Швеция, Соломия Бобровская, Владимир Зеленский, Министерство культуры, музей, мобилизация, СВО, культура, Верховная Рада

Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины

16:32 05.12.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследний день работы КПП "Котловка" на границе Белоруссии с Литвой
Последний день работы КПП Котловка на границе Белоруссии с Литвой
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Директор национального музея истории Украины Фёдор Андрощук выехал за границу под предлогом командировки и не вернулся. Об этом 5 декабря сообщиладепутат украниского парламента Соломия Бобровская.
По информации парламентария, директор украинского музея, пополнив ряды невозвращенцев, создал непростую ситуацию.
"Директор национального музея истории Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. К слову, срок командировки завершился 20 сентября. Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", - сообщила Бобровская.
Она также проинформировала своих подписчиков в соцсети, что уже обратилась к министру культуры и стратегических коммуникаций Украины. Она попросила Николая Точицкого срочно принять меры в отношении Фёдора Андрощука.
"То, что Андрощук до сих пор возглавляет музей истории, – стыд, мягко говоря", - заявила член ВРУ.
После начала СВО указом Владимира Зеленского был введён запрет на выезд за границу мужчин 18-60 лет. Спасающиеся от насильственной мобилизации покидали постсоветскую республику по горным тропам, вплавь, в грузовых и технических отсеках автомобильного и железнодорожного транспорта, маскируясь под женщин, вступая в фиктивные браки с иностранками и инвалидами, получая за взятки удостоверения волонтёров, а также множеством других способов.
В октябре Николай Точицкий заявлял, что каждый пятый украинский деятель культуры не возвращается из-за границы. Подробности в публикации Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев
Ранее в новостях: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
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