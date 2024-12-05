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Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины

Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины - 05.12.2024 Украина.ру

Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины

Директор национального музея истории Украины Фёдор Андрощук выехал за границу под предлогом командировки и не вернулся. Об этом 5 декабря сообщиладепутат украниского парламента Соломия Бобровская.

2024-12-05T16:32

2024-12-05T16:32

2024-12-05T16:32

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сво

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По информации парламентария, директор украинского музея, пополнив ряды невозвращенцев, создал непростую ситуацию."Директор национального музея истории Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. К слову, срок командировки завершился 20 сентября. Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", - сообщила Бобровская.Она также проинформировала своих подписчиков в соцсети, что уже обратилась к министру культуры и стратегических коммуникаций Украины. Она попросила Николая Точицкого срочно принять меры в отношении Фёдора Андрощука.После начала СВО указом Владимира Зеленского был введён запрет на выезд за границу мужчин 18-60 лет. Спасающиеся от насильственной мобилизации покидали постсоветскую республику по горным тропам, вплавь, в грузовых и технических отсеках автомобильного и железнодорожного транспорта, маскируясь под женщин, вступая в фиктивные браки с иностранками и инвалидами, получая за взятки удостоверения волонтёров, а также множеством других способов.В октябре Николай Точицкий заявлял, что каждый пятый украинский деятель культуры не возвращается из-за границы. Подробности в публикации Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев Ранее в новостях: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина

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новости, украина, италия, швеция, соломия бобровская, владимир зеленский, министерство культуры, музей, мобилизация, сво, культура, верховная рада