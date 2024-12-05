https://ukraina.ru/20241205/1059431256.html

Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина

Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина - 05.12.2024 Украина.ру

Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина

На Украине очередная "перемога": вслед за борщом, наследием человечества объявлена украинская традиция росписи пасхальных яиц (писанок). Киев назвал это событие знаком того, что украинцы "остаются несокрушимыми" в то время, как Россия будто бы уничтожает их культуру. В реальности главный варвар современности – это нынешнее украинское государство

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:24

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украина

россия

пушкин

юнеско

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Наследие пополам с ЭстониейРоспись яиц на Пасху – давняя традиция многих славянских народов. На Украине разукрашенное пасхальное яйцо называется писанкой. Именно украинскую манеру росписи и включили в перечень нематериального наследия человечества.Примечательно, что соавтором этого достижения стала… Эстония. Еще в 2017 году именно в этой прибалтийской республике у местных выходцев с Украины созрела идея двинуть писанку в список ЮНЕСКО. Задумка пришлась ко двору, после чего к раскручиванию этой темы приступили власти Украины.Всего в перечень наследия вошли три элемента росписи писанок. "Украинская писанка: традиция и искусство, объединяющее сообщества из всех областей Украины" и "Традиция гуцульской писанки" – от Украины, и "Украинская писанка — традиция и искусство украшения пасхальных яиц", которая включена в список нематериального наследия Эстонии.Путь борщаКак почти все сферы жизни современной Украины, возня вокруг включения в списки ЮНЕСКО очередных украинских традиций подчинена одной цели – еще раз подчеркнуть разрыв с Россией.Не удержались от такого украинские официальные лица и в этот раз."Мы доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несокрушимыми", - заявил министр культуры страны Николай Точицкий.Он добавил, что признание писанки со стороны ЮНЕСКО подтверждает единство украинцев, в то время как РФ якобы уничтожает культуру Украины.Аналогичная история несколько лет назад произошла с борщом, украинское происхождение которого рьяно отстаивал Киев. Вокруг этой темы развели целую пропагандистскую кампанию, подключив к ней государственные инстанции, экспертов по кулинарии и даже деятелей шоу-бизнеса.Последние, к примеру, ездили по миру, заходили в заграничные рестораны и если видели, что борщ в меню указан как русский суп, то устраивали скандалы и требовали внести изменения."Это уже слишком! И так русские у нас хотят украсть наши земли, а тут еще и наш борщ хотят украсть. Не будет такого!" – заявила в прошлом году украинская актриса Наталья (Наталка) Денисенко, увидев в ресторане турецкого отеля борщ с неправильной "национальностью". Женщина отправилась на кухню, где стала доказывать поварам, что они ошибаются, а русский суп – это щи.Градус русофобии в битве украинских "патриотов" за борщ в какой-то момент зашкалил настолько, что некоторым, похоже, была бы не лишней помощь психиатров. Так, широко известный в узких кругах шеф-повар, автор нынешнего меню во всех школах Украины Евгений Клопотенко сварил на камеру в кастрюле щи и показательно помыл в этом супе ноги.Моральный крах ЮНЕСКОСамое парадоксальное, что борьба Украины за борщ была классической схваткой с ветряными мельницами. Россия никак не проявляла себя в этой, по существу, пустяковой истории и не собиралась ломать копья в бестолковом споре о том, чей все-таки это суп.Но в современной Украине – все иначе. Как ранее комментировал изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, борщ — последнее национальное достояние Украины. Больше предложить мировому рынку ей нечего.Украинская националистическая эрзац-идеология требует чуть ли не каждодневного символического подтверждения своей состоятельности. Так как ничем реальным и серьезным похвастаться нечем, то вся энергия уходит в дефилирование в вышиванках, мовные патрули и ритуальные пляски вокруг борща.С недавних пор к этому джентельменскому набору украинского националиста добавилась борьба со советским и имперским наследием в виде памятников, названий улиц и книг.С последними бороться получается успешнее всего – в костер и до свидания. Картинка получается как из какой-нибудь антиутопии: библиотеки с гордостью опустошают свои же фонды и отчитываются о количестве уничтоженных томов русской классики.С улицами тоже, как правило, все проходит безболезненно, названия меняют скопом и практически без дискуссий.Сложнее с памятниками. Дело в том, что часть из них имеет охраняемый статус. Так было, например, с монументом Щорсу в Киеве. Он долго мозолил глаза националистам из-за того, что считался объектом культурного наследия. В конечном итоге этот статус с памятника сняли, после чего перенесли его в музей.Характерная история развивается в эти дни в Одессе, где на Приморском бульваре в 1889 году на собранные жителями города средства был установлен памятник Пушкину. Монумент имеет охранный статус ЮНЕСКО, однако одесский горсовет недавно единогласно проголосовал за демонтаж памятника.Год назад некий "альтернативный" художник Ярослав Войцеховский облил красной краской этот памятник. Внятной реакции властей не последовало. Впрочем, так же, как и со стороны ЮНЕСКО. Есть обоснованные сомнения, что такая реакция последует даже тогда, когда этот памятник снесут.Эта организация старается сегодня в упор не замечать самых вопиющих нарушений, если речь идет об Украине, подрывая тем самым свой статус и ставя под сомнение свою декларируемую миссию. ЮНЕСКО, видимо, больше заботят всякие борщи и писанки, чем варварские гонения на культуру на Украине.На днях это учреждение ООН еще раз продемонстрировало свои приоритеты. Выпущенный недавно доклад ЮНЕСКО "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы" не содержал ни одного упоминания случаев гибели российских журналистов на Украине при исполнении своего профессионального долга.Этот факт отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Поэтому госпожа [Одри] Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, а по большому счету — против правды", - заявил он.Если перечитать задачи этой структуры, то среди них, пожалуй, не найти ничего, что не нарушила бы Украина: обеспечение справедливости и соблюдение законности, уважение прав и свобод человека, укрепление сотрудничества в науке и культуре и т.д. Все эти благие принципы давно растоптаны киевским режимом, в то время, как ЮНЕСКО безмолвствует.О том, что не так со школьным меню на Украине, которое разработал повар-русофоб Евгений Клопотенко - в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Битва за еду. Как борец за борщ не угодил украинским школьникам.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, пушкин, юнеско