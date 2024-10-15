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Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев

Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев - 15.10.2024 Украина.ру

Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев

Из-за границы не возвращается на Украину каждый пятый деятель культуры, выезжающий по разрешению властей. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникации Украины Николай Точицкий

2024-10-15T16:53

2024-10-15T16:53

2024-10-15T16:53

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"Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти выехавших один не возвращается," — посетовал министр.По его словам, за последние годы следовало создать базу данных со сведениями о деятелях культуры, которые могли выезжать за границу. Однако таковая до сих пор не создана, сообщил министр.Тем временем на Украине активизировались мероприятия по насильственной мобилизации. Военкомы прибывают группами и устраивают проверки документов на курортах, в ресторанах, на концертных площадках.Накануне в новостях на эту тему: В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, министерство культуры, мобилизация, культура, эмиграция, мигранты, бывший ссср