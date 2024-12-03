https://ukraina.ru/20241203/1059362402.html

Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"

Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен" - 03.12.2024 Украина.ру

Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"

На прошлой неделе удары российских ракет и дронов-камикадзе по Харькову носили системный характер — уничтожались военные объекты как в самом городе, так и в пригородах. Одним из значимых объектов стал штаб батальона "Кракен" в центре Харькова. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-03T04:30

2024-12-03T04:30

2024-12-03T04:30

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На прошлой неделе, кроме ударов по лагерям наемников в Чугуеве, взрывы раздавались и в самом Харькове. Удары были комбинированными, с применением ударных дронов "Герань", авиационных и баллистических ракет и планирующих бомб, рассказал эксперт.Он отметил, что после ударов на военных объектах в Харькове возникли пожары с последующей детонацией боеприпасов.Националистический батальон "Кракен" — структурное подразделение главного управления разведки (ГУР) ВСУ, — "геройствовал" на фронте недолго. В мае этого года в российский плен сдались сразу 60 националистов из этого формирования, отметил он.После битый "Кракен" откатился в Харьков, где и засел в районе станции "Университет" (до августа 1991 года — "Дзержинская"). Но не в полном составе, часть подразделений задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами и Волчанском, указал эксперт.А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов", резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059318671.html

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