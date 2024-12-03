Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен" - 03.12.2024 Украина.ру
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Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"
Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен" - 03.12.2024 Украина.ру
Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"
На прошлой неделе удары российских ракет и дронов-камикадзе по Харькову носили системный характер — уничтожались военные объекты как в самом городе, так и в пригородах. Одним из значимых объектов стал штаб батальона "Кракен" в центре Харькова. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T04:30
2024-12-03T04:30
новости
харьков
россия
чугуев
геннадий алехин
кракен
вс рф
ракетный удар
удары
купянск
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На прошлой неделе, кроме ударов по лагерям наемников в Чугуеве, взрывы раздавались и в самом Харькове. Удары были комбинированными, с применением ударных дронов "Герань", авиационных и баллистических ракет и планирующих бомб, рассказал эксперт.Он отметил, что после ударов на военных объектах в Харькове возникли пожары с последующей детонацией боеприпасов.Националистический батальон "Кракен" — структурное подразделение главного управления разведки (ГУР) ВСУ, — "геройствовал" на фронте недолго. В мае этого года в российский плен сдались сразу 60 националистов из этого формирования, отметил он.После битый "Кракен" откатился в Харьков, где и засел в районе станции "Университет" (до августа 1991 года — "Дзержинская"). Но не в полном составе, часть подразделений задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами и Волчанском, указал эксперт.А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов", резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241202/1059318671.html
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новости, харьков, россия, чугуев, геннадий алехин, кракен, вс рф, ракетный удар, удары, купянск, волчанск, иностранные наемники, детали, сво, спецоперация
Новости, Харьков, Россия, Чугуев, Геннадий Алехин, Кракен, ВС РФ, ракетный удар, удары, Купянск, Волчанск, иностранные наемники, детали, СВО, Спецоперация

Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"

04:30 03.12.2024
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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На прошлой неделе удары российских ракет и дронов-камикадзе по Харькову носили системный характер — уничтожались военные объекты как в самом городе, так и в пригородах. Одним из значимых объектов стал штаб батальона "Кракен" в центре Харькова. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе, кроме ударов по лагерям наемников в Чугуеве, взрывы раздавались и в самом Харькове. Удары были комбинированными, с применением ударных дронов "Герань", авиационных и баллистических ракет и планирующих бомб, рассказал эксперт.
Он отметил, что после ударов на военных объектах в Харькове возникли пожары с последующей детонацией боеприпасов.
"Ночные удары российских ракет и дронов-камикадзе по Харькову носили системный характер — уничтожались военные объекты как в самом городе, так и в пригородах. Одним из значимых объектов поражения стал штаб неонацистского формирования "Кракен" в центре Харькова, возле метро "Университет", — подчеркнул Алехин.
Националистический батальон "Кракен" — структурное подразделение главного управления разведки (ГУР) ВСУ, — "геройствовал" на фронте недолго. В мае этого года в российский плен сдались сразу 60 националистов из этого формирования, отметил он.
После битый "Кракен" откатился в Харьков, где и засел в районе станции "Университет" (до августа 1991 года — "Дзержинская"). Но не в полном составе, часть подразделений задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами и Волчанском, указал эксперт.
А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов", резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко о том, почему вирус майданизма победил на Украине, а в России и Белоруссии проигралМайдан — это психологическая зависимость, но она формируется в обществе. И формируется обязательно при участии местной власти. То есть если нет готовности местной власти уступать, никаких майданов не будет.
 
НовостиХарьковРоссияЧугуевГеннадий АлехинКракенВС РФракетный ударударыКупянскВолчанскиностранные наемникидеталиСВОСпецоперация
 
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