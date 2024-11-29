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"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины

"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины - 29.11.2024 Украина.ру

"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины

Украине выгоднее поскорее избавиться от "Нептуна", пока производство не превратил в пыль "Орешник"

2024-11-29T05:40

2024-11-29T05:40

2024-11-29T05:40

эксклюзив

украина

россия

севастополь

михаил развожаев

рустем умеров

владимир путин

вооруженные силы украины

минобороны

ципсо

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Утром 27 ноября ВСУ атаковали Крым и Севастополь. По региону якобы выпустили, как сообщают в соцсетях, украинские ракеты "Нептун", модернизированные советские ракеты для устаревших комплексов С-200 и около 40 беспилотников. Авторы мониторинговых каналов предполагали возможное применении британских Storm Shadow.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу и подтвердил только факты уничтожения над морем: двух ракет в районе Северной стороны города, двух беспилотников в районе Качи, двух БПЛА в районе Орловки и одного в районе Парка Победы. Рядом с Качинским шоссе в районе Орловки, что в пяти километрах от аэропорта Бельбек, упали обломки, сообщил он в телеграм-канале."ТГ-каналы, которые сознательно упускают факт сбития над морем и пишут "сбито в районе Качи/Парка Победы" и т.п. — дезинформируют вас. Многие из таких каналов — деятельность ЦИПсО", - заявил Развожаев.По информации Минобороны России, над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым (а Севастополь - город федерального значения, который не входит в ее состав) российские войска перехватили и уничтожили 25 украинских БПЛА. На следующее утро, 28 ноября в Минобороны сообщили о двух сбитых украинских беспилотников над Крымом. О каких-либо ракетах в этих сообщениях ничего не сказано, но это не значит, что у Украины нет планов или опыта их применения.Например, с 16 по 22 ноября российские войска сбили один "Нептун", пять американских ATACMS, две британских Storm Shadow, 16 французских управляемых авиабомб Hammer, 18 снарядов РСЗО HIMARS и 642 беспилотника. А 31 июля модифицированный "Нептун-МД" сбили над Курской областью.За сутки 28 ноября войска сбили еще один "Нептун" и 49 беспилотников.Дальнобойный НептунПКР Р-360 "Нептун" - противокорабельная дозвуковая ракета, в основу которой взяты советские разработки в перестроечные времена ракеты Х-35. Разработки на Украине возобновили в 2014 году в киевском конструкторском бюро "Луч", в 2020 году ракету досрочно приняли на вооружение ВСУ. Испытания проходили в Одесской области и продолжаются, судя по всему, уже в условиях специальной военной операции.Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения (АРГСН), инерциальной системой навигации с GPS, маршевым турбореактивным двигателем МС-400 ("Мотор Сич"), работающем на авиационном керосине. При общем весе в 800 с лишним килограмм осколочно-фугасная боевая часть весит 150 кг. Заявленная в СМИ дальность - до 200 км, высота полета над гребнем волны - от 3 до 10 метров. Основным недостатком этой ракеты называют ее преимущество - АРГСН - из-за дороговизны производства.АРГСН для "Нептуна" разработала и производит украинская компания "Радионикс". Публично украинскими источниками заявлялось о способности этой головки захватывать цель на расстоянии до 50 км.Комплекс представляет из себя пусковую установку на автомобильном шасси (также может устанавливаться на корабли или применяться с земли), транспортно-заряжающую машину, транспортную машину и командный пункт.После пуска ракета набирает маршевую высоту, при подлете к цели снижается и продолжает полет над морской поверхностью. Система наведения работает так: ускоритель доставляет ракету с боевой частью в район цели по координатам, которые корректируются по спутниковой навигации, а затем включается в работу головка самонаведения - самый опасный этап. Ракета поднимается вверх "горкой" и пикирует на цель.Низкая высота полета затрудняет обнаружение, радиолокационное самонаведение снижает вероятность успеха радиоэлектронной борьбы на конечном участке полета. Для перехвата противокорабельных ракет используют эшелонированную систему ПВО, предполагающую уничтожение цели на раннем этапе, в том числе при помощи авиации. На конечном этапе используют зенитные управляемые ракеты малой дальности и автоматические комплексы.ПротиводействиеВ 2015 году конструкторы тульского КБП имени академика А. Шипунова разработали морскую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" - зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь М". На вооружении комплекса - два 30-мм шестиствольных автомата, пусковые установки для 8 управляемых ракет. Одновременно модуль может вести огонь по четырем целям. Как заявлено, ракеты для морской версии "Панциря" адаптированы под надводные цели, летящие на высоте от двух метров. Максимальная дальность поражения цели - 20 км, предельная высота цели - 15 км. Такой "Панцирь" успешно справляется с уничтожением британских Storm Shadow, что было отмечено на выставке Флот-2024 в Кронштадте.Также на вооружении Черноморского флота России состоят различные зенитные ракетные комплексы, в том числе:С-300Ф "Форт" - для защиты от воздушных атак, в том числе противокорабельных низколетящих ракет,Ударный ЗРК М-1 "Волна" в модификации "Волна-Н" под ракеты В-601М для поражения целей на высоте 3-5 метров над гребнем волны,Корабельный ЗРК "Оса-МА-2", унифицированный с войсковой "Осой" по управляемой ракете 9М33, способен поражать цели на высоте от 5 метров от гребня волны. В настоящее время 9М33 с оптико-инфракрасной, гироскопической узкопольной головкой самонаведения для ЗРК "Стрела 10М" производит концерн "Калашников". Производители отметили, что благодаря новой головке самонаведения ракета может работать в трех режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Ракета предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, крылатых ракет, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов. Высота полета поражаемой цели - от 10 метров до 3,5 километров. Успешные испытания состоялись в 2020 году, начато серийное производство.И другие.Наземные целиВ середине ноября украинские СМИ повторно (предыдущий раз летом) заявили о доработке "Нептуна" для возможности нанесения ударов по наземным целям. Модифицированная ракета, если верить публичным заявлениям, увеличила дальность полета до 400 километров, а массу боевой части - до 350 кг. Систему наведения изменили на "некую другую". Местные военные эксперты считают, что если Украине удастся развернуть серийное производство, вопрос поставок американских дальнобойных ATACMS может отпасть.По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Киев произвел в 2024 году 100 таких ракет, провел испытание первой украинской баллистической ракеты (о ней ничего неизвестно), и в 2025 году планирует объявить о ракетной программе, рассчитанной на три года. Однако кроме этого, у Украины есть только 50 ATACMS, заявили журналисты британского издания The Times, ссылаясь на некую неофициальную информацию, а сама ракетная программа неизбежно столкнется с проблемой финансирования в зачатке.Летом 2024 года представители властей Украины и Румынии заявили о планах на совместную модернизацию и производство "Нептуна". Это объясняется надеждами румынской стороны на то, что у Украины в результате СВО сохранится хотя бы часть черноморского побережья. Осенью интерес к покупке "Нептуна" проявили власти Эстонии. Глава Минобороны страны Ханно Певкур объяснил это тем, что таким образом Украина сможет заработать деньги для производства вооружения для ВСУ. Некоторые украинские эксперты предлагали даже локализовать производство "Нептуна" в Прибалтике.В пользу переноса производства за рубеж есть аргументы. Во-первых, неизвестно, сколько на самом деле у Украины дальнобойных ракет "Нептун" и американских ATACMS, чтобы Киев мог говорить о положительных изменениях на поле боя для ВСУ. Российская ПВО сбивает оба вида ракет. Во-вторых, для серийного производства нужны площадки и мощности, но те, которые находятся на территории Украины, находятся под постоянной угрозой российского удара. В-третьих, очевидно, что ВСУ применяют "Нептуны" только вместе с беспилотниками, чтобы снизить вероятность их поражения. И, наконец, главный аргумент - последние заявления президента России Владимира Путина о применении новой баллистической ракеты "Орешник":У России есть несколько готовых "Орешников", центры принятия решений в Киеве могут стать целями, Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения на территории Украины.То есть, может ли Россия поставить крест на будущей ракетной программе Украины в рамках достижения целей СВО по демилитаризации? Пожалуй, должна. Особенно, учитывая то, что американский THAAD для противодействия "Орешнику" Украина вряд ли получит, и ставка Киева, с большей долей вероятности, сделана не на противоракетную оборону, а на дальнобойные удары вглубь территории РФ. Подробнее о THAAD - в материале Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD

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