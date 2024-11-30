https://ukraina.ru/20241130/1059321592.html

Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров

Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров - 30.11.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров

Если внимательно посмотреть на линию боевого соприкосновения практически на всех направлениях в зоне СВО, то можно четко уловить тенденцию — российская армия вновь и вновь обходит позиции ВСУ с флангов, создавая предпосылки для окружения группировок противника.

2024-11-30T08:55

2024-11-30T08:55

2024-11-30T08:55

харьков

харьковская область

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нато

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И в этих котлах — а их просматривается несколько — у украинской армии остается два варианта — либо сбежать, либо погибнуть.Подразделения украинской армии оказали незначительное сопротивление и спешно ретировались из населенного пункта Копанки в Харьковской области. На этом участке отмечено немало дезертиров ВСУ, которые бежали из этого небольшого села на берегу реки Вшивая. Сейчас же сбежал и остальной украинский гарнизон. Само по себе Копанки — село небольшое и, на первый взгляд, в стратегическом плане особой роли не играет. Однако из этого села открывается прямая дорога на Купянск, который российские войска методично, шаг за шагом берут в плотное кольцо. В данном случае, с левого, южного фланга.Удавка на шее ВСУ постепенно затягивается, что заставляет нервничать украинское военное командование. Перспектива котлов их явно не радует, поэтому ВСУ стараются как-то контратаковать. Впрочем, вся предыдущая тактика действий российской армии показывает, что за счёт фланговых продвижений ВСУ лишаются возможности получать подкрепления и в итоге оставляют одну позицию за другой. Против силы не поспоришь.Еще один котел намечается на Покровском направлении. Сам город, носивший прежде название Красноармейск, украинские войска пока пытаются удержать. Сейчас армия РФ заняла южную часть поселка Лысовка, а это уже пригород Покровска. Соответственно и освобождение Красноармейска, одного из крупнейших угольных центров Донбасса, уже не за горами.В оперативном окружении российской армии сейчас находится и ещё один важный город — Курахово, который считался крупным укрепрайоном ВСУ. Российские штурмовики действуют уже не только на его окраинах, но и прорвались в центр города, перерезали пути снабжения гарнизона ВСУ. Котёл для украинской армии неминуем и здесь. Вопрос лишь в том, смогут ли подразделения ВСУ уйти из Курахова без больших потерь. Судя по обстановке на этом направлении — уже нет, прорваться отсюда без больших жертв уже невозможно.В огневом мешке сейчас находятся украинские военные в Торецке и Часовом Яре, это ДНР, а также в Сватове в ЛНР.Украинскую армию тактика котлов ничему не научила ещё со времен не столь отдаленных. Имеется в виду боевые действия на Донбассе в 2014 году. Там один Иловайский котёл дорого обошелся националистическому киевскому режиму, с большими потерями личного состава и затрофеенной военной техники. А сам принцип подобного рода боевых действий, на первый взгляд незамысловатый, остался прежним — обход, охват, окружение и последующее уничтожение противника.Российская армия сейчас применяет такую же тактику, только в более крупных масштабах и с задействованием артиллерии и авиации. Очевидно, что намечается „прожарка “ВСУ в новых котлах, в первую очередь в Курахове, а там и Купянск с Волчанском на подходе. Далее — везде, в зависимости от планов российского командования.Ситуация на Харьковском направлении полна не только неожиданностей, но и определенного непонимания, в первую очередь, у людей, не посвященных в тонкости военного тактического искусства. На самом деле, судя по всему, дела у российской армии идут вполне успешно и, несмотря на попытки сопротивления и контратаки ВСУ, наш солдат уверенно идёт вперёд. Харьков в бинокль пока не виден, но это лишь вопрос времени.Где находится сам город Харьков, многие понимают по географическому положению, там до границы с Белгородской областью три десятка километров, а расстояние от самого Харькова до Белгорода чуть больше 70 километров по прямой. С познаниями о других городах в этой области всё обстояло несколько хуже. Где Купянск, Волчанск, Балаклея, Чугуев с Изюмом? Без карты не разберешься. И уж тем более мало кому из российских граждан известно расположение поселков Копанки, Першотравневое, Загрызово, Липцы, Казачья Лопань и прочих небольших населенных пунктов, большей частью просто сёл.Для понимания, с учетом того, что российская армия ведет активные боевые действия в Харьковской области, к карте всё же придётся обратиться. Здесь есть места, где наши военные ведут активные боевые действия: со стороны Белгородской области с направлением на Волчанск, Липцы и Дергачи, из ЛНР — на Купянск, из ДНР — на Изюм. Общая тенденция, на мой взгляд, вполне понятна — Харьков российская армия будет обходить с трех сторон, с учетом того, что бои идут на линии Липцы — Глубокое, которая по реке Харьков находится не так далеко от одноименного города.Одна из положительных вестей с линии фронта — российская армия улучшила свое положение у Загрызова и за минувшие сутки взяла под свой контроль около восьми гектаров у Стельмаховки. Это на границе с Харьковской областью и ЛНР. Плацдарм может показаться, на первый взгляд, не таким большим, но именно он будет способствовать дальнейшему продвижению сил РФ. Главное — удалось прорвать линию обороны ВСУ и освободить несколько населенных пунктов.Продвижение армии РФ на этом направлении, действительно, не кажется столь стремительным. Однако факт, как говорится, налицо. Мы практически полностью выбили врага с территории Луганщины и развиваем успех в ДНР, где с ликвидацией группировки ВСУ в Курахове наступление будет более стремительным и на этом направлении. Естественно, что и в Харьковской области будут отвоёвываться новые позиции.Вот посмотрим на харьковский участок; только за последние сутки, здесь заметно активизировались группировки войск “Запад” и “Север”, как с воздуха, так и на земле. Успех на купянском участке, хотя киевская пропаганда утверждает, что российские войска здесь бегут, а ведь всё происходит с точностью до наоборот. Не помогли резервы ВСУ, которые кинули в бой группировку “Хортица”. Мы уже закрепляемся на двух берегах реки Оскол и просто перемалываем силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и будет она явно не в пользу украинских националистов. Пока бои идут тяжелые, но резервы ВСУ стремительно тают.После ударов российских гиперзвуковых ракет "Орешник" по машиностроительному заводу в Днепропетровске, Украина всматривается в небо в ожидании повторных сокрушительных "громов и молний с небес". Сегодня "лищына" (так переводится на украинский слово "орешник") свою цель не выбрала. Пока хватило для ударов и ракет комплекса "Искандер-М", которые разнесли военные объекты ВСУ.В частности, они обрушились на военный гарнизон ВСУ возле города Чугуев в Харьковской области. Там, в бывшем пионерском лагере "Орлёнок", разместились украинские военнослужащие и иностранные наемники, в основном латиноамериканского происхождения. Также взрывы были зафиксированы ещё в одном месте дислокации ВСУ под Чугуевом. Там размещались инструкторы стран НАТО, которые обучали украинских военнослужащих стрельбе из западных артиллерийских систем. По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в сторону военных объектов ВСУ выехали десятки машин скорой помощи. Численность жертв среди наёмников и украинских военных пока выясняется, вероятно, что их больше нескольких десятков — удары ракет пришлись в вечернее время по расположениям боевиков и наемников.Окрестности города Чугуева ещё с советских времен были огромным военным полигоном. Уже украинская армия активно использовала этот полигон для обучения военнослужащих, а также для их размещения. Авиабаза в Чугуеве активно использовалась для вылета беспилотников, в том числе самолётного типа, которые атаковали российскую территорию.Удары по военным объектам ВСУ в Чугуеве и его окрестностях российскими войсками наносились и прежде — целей там предостаточно. Украинские военные и иностранные наемники предпочитают прятаться в гражданских объектах, как в том же детском лагере. И вот здесь неоценимую помощь оказывают пророссийские подпольщики, которые передают ценную информацию о местах сосредоточения украинских националистов. Российские ракеты летят по чётко обозначенным целям.Грохотало на минувшей неделе и в самом Харькове. Удары были комбинированными, с применением ударных дронов "Герань" и средств воздушного поражения, как авиационных ракет и планирующих бомб, так и баллистических ракет. Отмечается, что на военных объектах в Харькове возникли пожары с последующей детонацией боеприпасов.Ночные удары российских ракет и дронов-камикадзе по Харькову носили системный характер — уничтожались военные объекты как в самом городе, так и в пригородах. Одним из значимых объектов поражения стал штаб неонацистского формирования "Кракен" в центре Харькова, возле метро "Университет".Националистический батальон "Кракен" — структурное подразделение главного управления разведки (ГУР) ВСУ, — "геройствовал" на фронте недолго. Все его мифические "победы" как-то подзатерлись, зато запомнилась сдача в плен в мае нынешнего года сразу 60 националистов. Ничем они не прославились и на рубеже Липцы-Глубокое, на берегу реки Харьков и на Травянском водохранилище.Битый "Кракен" откатился в Харьков, где и засел в районе станции "Университет" (до августа 1991 года — "Дзержинская"). Не в полном составе, часть подразделений задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами, Волчанском. А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов".Вычислить местоположение украинских спецслужб в этом месте для пророссийских подпольщиков не составило особого труда — в этом районе в большом количестве отмечалось появление автомобилей с военными номерами. В частности, были замечены бронированные "Мерседесы" с звездно-полосатыми флажками. Ракетный удар был точным и эффективным — кареты скорой помощи, в том числе с военной символикой ВСУ, на протяжении нескольких часов вывозили из пораженных зданий раненых и убитых украинских военных и иностранных наемников.Стоит напомнить, что Харьков в системе поддержки НАТО украинской армии считается основным штабным центром. Здесь сконцентрированы многие военные „специалисты "высокого ранга, много действующих натовских офицеров, которые планируют военные операции, в том числе с заходом ВСУ на российскую территорию. Они так же руководят обороной в Харьковской области, пытаясь как-то скорректировать действия украинской армии. Работают в тесном контакте с украинской военной разведкой, вот отсюда там и „Кракен “появился, скорее всего, как подразделение охраны. Обычным мобилизованным такое доверить не могли.Вот ещё какой нюанс бы отметил, после освобождения Харькова, как это было в августе 1943 года, наша армия способна пройти „стальным катком" по территории Украины на большое расстояние. И здесь не нужно забывать исторический опыт — враг будет активно огрызаться и контратаковать. Сейчас спешка не нужна, важнее вымотать противника для решающего наступления. Выбивать нужно и резервы, штабные группы, которые находятся в самом городе.Ночные взрывы сотрясали и город Запорожье. Под удары попали как объекты ВСУ, так и инфраструктуры, в результате чего часть города была обесточена и погрузилась во тьму.Пришлись ночные удары и по Киеву. После вечерней волны последовало продолжение, в результате чего разрушению подверглось одно из промышленных предприятий, которое находится в черте города. В результате возникшего пожара дымом заволокло железнодорожный вокзал. Также в Киевской области удары с применением ударных дронов были зафиксированы в Святошинском районе, в районах Троещина и Оболонь, в Вышгородском районе. Дроны в небе были замечены в районе пригорода Бровары, в Подольском районе Киева.В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. Взять, например, Южно-Донецкое направление. Очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым. Его захватили танкисты группировки "Восток", которые на танках Т-80БВМ поддерживали наступление пехоты.За бронетранспортёром даже не велась какая-то охота, как это происходит при появлении американских Abrams или немецких Leopard. Этот гробик, как ещё называют М113 за сходство с квадратной коробкой, можно сказать, сам пришел в руки наших танкистов. Вернее, он стоял и ждал, что его заберут.Как выяснилось, у М113 что-то случилось с коробкой передач. Ремонтная бригада ВСУ безуспешно пыталась починить неисправность в полевых условиях. Однако то ли запчастей нужных не было, то ли механикам не удавалось отремонтировать заморскую броню. В общем, М113 замер недвижимым.Российские танкисты из Забайкалья и Бурятии, совместно участвовавшие в наступлении, разглядели, что это за бронетранспортёр, и со словами "тебе на выставку трофеев, американец" приняли решение захватить М113. Произведя несколько выстрелов из танковой пушки возле бронетранспортёра, чтобы не повредить его, но разогнать украинских военных, трофей взяли на буксир и начали эвакуацию.Подобная ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей наших бойцов, далеко не единичная. Подобное случалось и на Харьковском направлении, когда уничтожались те же М113, да и не только они. Техника, требующая соответствующего обслуживания и топлива специальной очистки, просто выходила из строя по причине того, что её стали заправлять разбодяженной украинской соляркой. Двигатели просто заклинивало. Ещё проблема в украинских механиках-водителях, которые ей управляют, вернее, в их неподготовленности обращаться с западной техникой. Их подготовка проводится в ускоренном порядке на Яворовском полигоне или в Польше, практических навыков в итоге совсем мало.Сказывается и отсутствие необходимых запасных частей. Буквально недавно на одну из техстанций в Харькове пригнали HIMARS, но починить так и не смогли — искали втулку по всему городу и даже в Днепропетровск ездили. Сказывается и отсутствие инженерной поддержки при обслуживании иностранной техники, просто нет подготовленных специалистов.Не удивлюсь, если случаев поломок западной техники на поле боя вскоре станет гораздо больше. И, естественно, её будет легче уничтожать, да и брать в качестве трофеев.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

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харьков, харьковская область, чугуев, вооруженные силы украины, кракен, нато, эксклюзив