Заявлениями про "красные линии" мы приучили Запад к тому, что за ними не стоят конкретные дела — эксперт - 02.12.2024 Украина.ру
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Заявлениями про "красные линии" мы приучили Запад к тому, что за ними не стоят конкретные дела — эксперт
Заявлениями про "красные линии" мы приучили Запад к тому, что за ними не стоят конкретные дела — эксперт - 02.12.2024 Украина.ру
Заявлениями про "красные линии" мы приучили Запад к тому, что за ними не стоят конкретные дела — эксперт
В России неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями Запад, что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-12-02T03:45
2024-12-02T03:45
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ядерная доктрина
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По словам дипломата, обновленная 19 ноября этого года российская ядерная доктрина предусматривает нанесение ударов и по тем странам, которые используют против России любые виды вооружений. По словам дипломата, чтобы эти слова не оказались лишь политическими заявлениями без реальных материальных последствий, необходимо совершать действия. Нужно, как говорят, "власть употребить, а не просто призывать к порядку", добавил он.В России неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями Запад, что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны, подчеркнул дипломат."В Польше находится военный аэродром Жешув, куда садятся американские самолеты с грузами тяжелой военно-транспортной авиации. Почему этот хаб до сих пор спокойно существует? Почему на территории Чешской республики приземляются самолеты стратегической тяжелой авиации США — носители ядерного оружия?", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
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новости, россия, запад, сша, франция, эммануэль макрон, польша, аэродромы, авиация, ядерная доктрина, красные линии, британия, atacms, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, США, Франция, Эммануэль Макрон, Польша, аэродромы, авиация, ядерная доктрина, красные линии, Британия, ATACMS, детали, СВО, Спецоперация

Заявлениями про "красные линии" мы приучили Запад к тому, что за ними не стоят конкретные дела — эксперт

03:45 02.12.2024
 
© Мнобороны РФ
© Мнобороны РФ
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В России неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями Запад, что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
По словам дипломата, обновленная 19 ноября этого года российская ядерная доктрина предусматривает нанесение ударов и по тем странам, которые используют против России любые виды вооружений.

"Используют же США дальнобойные системы ATACMS, Британия и Франция — Storm Shadow/SCALP. Тем более [президент Франции Эммануэль] Макрон об этом заявил после того, как мы сделали соответствующее предупреждение о нанесении ответных ядерных ударов", — отметил Козин.

По словам дипломата, чтобы эти слова не оказались лишь политическими заявлениями без реальных материальных последствий, необходимо совершать действия. Нужно, как говорят, "власть употребить, а не просто призывать к порядку", добавил он.
В России неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями Запад, что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны, подчеркнул дипломат.
Польше находится военный аэродром Жешув, куда садятся американские самолеты с грузами тяжелой военно-транспортной авиации. Почему этот хаб до сих пор спокойно существует? Почему на территории Чешской республики приземляются самолеты стратегической тяжелой авиации США — носители ядерного оружия?", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
Олег Моргун интервью
29 ноября, 14:12
Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек"Сегодня у нас работают 29 школ и 26 детских садов. В городском округе почти 17 тысяч школьников, в детских садах - 3620 человек. Пять школ работают в две смены, а очередь в дошкольные учреждения составляет почти 800 человек. Это положительная динамика, мы видим постоянный рост числа детей", - сообщил изданию Украина.ру мэр Мариуполя Олег Моргун.
 
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