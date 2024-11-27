https://ukraina.ru/20241127/1059243533.html

Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине

Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине - 27.11.2024 Украина.ру

Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине

Запад считает, что может повышать ставки в украинском конфликте, не рискуя своей цивилизацией перед ядерным апокалипсисом. При этом для США война с Россией на Украине — проходной вариант.

2024-11-27T11:56

2024-11-27T11:56

2024-11-27T11:56

интервью

россия

украина

запад

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Россия должна остановить эти игры, пройдя между Сциллой и Харибдой, и спасти мир от катастрофы, заявил в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.Согласно опросу американской аналитической компании Gallup, проведенному на Украине в августе и октябре 2024 года, половина украинцев хотят быстрого и мирного окончания войны. В частности, 52% граждан Украины хотели бы, чтобы власти как можно скорее договорились о прекращении войны, а 38% считают, что необходимо сражаться до победы. К концу 2023 года большинство (63%) выступало за продолжение конфликта и только 27% хотели его завершения.— Роман, сколько ходов осталось до ядерной войны? Насколько далеко могут зайти США со своими союзниками? Что может сделать Россия?— Я очень надеюсь, что ядерную войну не увидят ни наше поколение, ни наши дети и внуки.Очевидно, что у части "глубинного государства" США есть запрос на мир. Они оценивают украинский конфликт как тупиковый и невыгодный в плане политических и экономических дивидендов. Дальнейшее вложение в поддержание киевского режима и в нагнетание вооруженной конфронтации не целесообразно для Америки.Другая часть западного истеблишмента, так называемая партия войны, считает, что они еще не дошли до предела и можно выжать из этой истории какие-то барыши — политические или экономические. В том числе уже подписаные длинные контракты для американского ВПК.Конечно же, они эти деньги терять не хотят. Любая война, которая закончится раньше запланированного ими времени — это потерянные прибыли. Они сделают все максимально возможное для того, чтобы этот конфликт продолжался, чтобы осложнить миротворческие инициативы Трампа и затруднить его окончательный приход к власти после 20 января.В то же время ни те, ни другие не заинтересованы в глобальном конфликте с использованием ядерного оружия. Потому что это будет конфликт, победителей в котором не будет.Сейчас они пытаются пройти по тонкой грани, постоянно повышая градус эскалации за счет дальнобойных ударов вглубь России, но не доводя нас до крайности. Нам тоже предстоит пройти между Сциллой и Харибдой, давая уверенный ответ на каждую их попытку провокации, но не переходя грань, которая поставит мир перед угрозой ядерной катастрофы. Жить в таких сложных условиях нам предстоит до января 2025 года.Я не говорю, что Трамп сможет закончить украинский конфликт за 24 часа. У него это не получится даже за несколько месяцев. Но то, что у него есть желание начать процесс деэскалации, уже заслуживает уважение и вызывает интерес у России как государства, которое проводит СВО. Может быть, инициативы Трампа вольно или невольно поспособствуют достижению нами целей этой кампании.— Как далеко может зайти упомянутая вами американская партия войны? — Это одному Богу известно. Пока демонстрация "Орешника" не сильно остановила их на этом пути. Я уверен, что инциденты с дальнобойными ударами продолжатся. Нас будут и дальше "дергать за усы". Но президент четко сказал, что ни одна такая провокация не останется безнаказанной.Наш ответ может быть разным. Очередное применение "Орешника", испытание еще более современного и совершенного ракетного комплекса, или ассиметричный ответ, когда противник понесет урон в другой части света. У российского руководства есть варианты этого ответа на каждый конкретный выпад врага.Повторюсь, Запад все еще считает, что может играть на повышение, не ставя свою цивилизацию перед угрозой ядерного апокалипсиса. Наша задача — дать им понять, что они заигрались и что дальше повышать градус конфликта у них нет возможности.В целом Россия может сделать очень многое. Но главное, что мы должны сделать — это не идти на поводу у Запада ни по одному вопросу. Пока, к сожалению, мы оказались загнанными в коридор и ограничены в маневре. Запад делает ход – мы делаем ход. Мы должны сломать этот сценарий и так ответить, чтобы игра "ты – я, я – ты" закончилась. Это трудная задача. Но мы ее выполним.— Какие еще игроки, на ваш взгляд, могут проявить себя на стороне России и США в военном и политическом плане?— В целом конфигурация сторон конфликта сложилась давно. На стороне киевского режима воюют около 60 различных государств, поддерживая его в техническом, экономическом и политическом плане. Мы тоже понимаем, кто наши друзья. Но верных союзников у нас всего три – армия, флот и ракетные войска. Рассчитывать надо только на свои возможности.Глобальный Юг и другие наши партнеры сейчас застыли в ожидании, глядя на наши успехи. А мы эти успехи сейчас демонстрируем. Фронт неуклонно движется на запад. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не бегут, но уже деморализованы. В Донбассе их точно ждет поражение.Скептики могут сказать, что вражеский сапог до сих пор топчет курскую землю. Но, поверьте мне, ситуация там временна. Более 40% оккупированной территории уже освобождены. В остальных районах противник пока удерживается, но никаких перспектив у него нет. Цена, которую ВСУ заплатили за удержание нашей земли, чрезвычайно высока.Глобальный Юг смотрит на нас с надеждой на то, что победа России в этом противостоянии с Западом позволит занять ему более высокое место в мировой политике. Но реальную помощь мало кто готов нам оказать. Нам надо надеяться на собственные силы.— Как вы считаете, сохранились ли "красные линии" в конфликте на Украине?— Жирной "красной линией" для всех по-прежнему остается применение ядерного оружия. Хотя западная партия войны, блефуя, пытается подтолкнуть нас к пересечению этой линии. А наша задача — дать противнику по зубам так, чтобы отбить у него охоту провоцировать нас на это.Вообще выражение "красные линии" настолько себя дискредитировало, что я бы прекратил его употреблять. Чем больше мы начертим таких линий самим себе, тем труднее нам будет оправдываться, почему они были пересечены.Надо действовать, исходя из интересов и потребностей нашего государства в каждом конкретном случае.Бывает война позиционная, а бывает война маневренная. Иногда надо отступить, чтобы добиться победы. И незыблемость "красных линий" — это не очень хорошая история. Какими-то линиями мы можем поступиться, чтобы добиться уверенной победы в долгосрочной перспективе.— В моей беседе с военным политологом прозвучало, что для США конфронтация с Россией на Украине — проходной вариант. На самом деле их цель — Китай и большая война с ним. Россию же нужно "убрать", чтобы не мешала идти к этой цели. Вы согласны с таким мнением?— Я согласен с этим мнением. Конфликт на Украине — это промежуточная битва для Запада.Для США не имеют значения границы Украины после нашей победы в СВО. Они преследуют одну цель — ослабить военный и экономический потенциал России. Те же санкции они вообще не будут отменять даже после завершения горячей фазы конфликта.Если у них что-то получится, они запишут это себе в актив. Если что-то не удастся — спишут этот провал на Европу, на Украину и лично на Зеленского.Да, США нацелены на глобальное противостояние со своим стратегическим противником — Китаем. Их розовая мечта, чтобы в этой борьбе Россия заняла нейтральную позицию или вообще выступила на стороне Вашингтона.Но наш президент однозначно заявил, что предавать стратегическое долгосрочное партнёрство с Китаем мы не будем. Россия никогда так не поступала с союзниками и всегда выполняла взятые на себя обязательства.Еще одна цель Запада сейчас — сточить население Украины. Любой западный политик при каждом удобном случае попрекает Киев за недостаточные усилия по привлечению людей на фронт.Они прямо говорят: "Вы недорабатываете, вы плохо проводите рекрутинговые и мобилизационные мероприятия. Надо больше людей". То есть эта мясорубка набрала такие обороты, что киевский режим не успевает подтаскивать свежее мясо.Они сами признают, что мобилизация на 80% проваливается. Люди бегут на Запад.Более того, киевский режим официально заявил, что 100 тысяч человек вернулись на "оккупированные Россией территории". Например, в Мариуполь, куда люди приезжают и остаются жить, потому что делают выбор в пользу будущего своих детей.Люди нам верят. Это главная наша победа. Мы цивилизационно победили Украину. Украина — это страна-ошибка. Вся ее история — это выдуманная история.— Каков будет ваш прогноз по ключевым направлениям в зоне СВО?— Как я уже сказал, инициатива по всем направлениям полностью остается за ВС РФ. Наиболее быстрее на запад фронт движется на Покровско-Кураховском направлении. Надеюсь, в ближайшие дни Курахово мы освободим.Во-первых, наши штурмовые подразделения уже ведут бои в самом центре города, активно зачищая высотную застройку. Во-вторых, для смыкания клещей к Западу от Курахово осталось всего 3 километра.То есть у ВСУ остается все меньше возможностей без катастрофических потерь вывести свою группировку. Хотя в любом случае бежать им из этого мешка придется под нашим плотным огневым контролем.Кровь этих несчастных боевиков полностью на руках Зеленского и его клики, которая не дает своевременный приказ об отступлении, считая Курахово очередной фортецей, которую надо держать до последнего. Им плевать, сколько людей они положат на алтарь этой кровавой "перемоги".Все попытки удержать тот или иной населенный пункт — это исключительно политическая цель. Если бы Украина руководствовалась военной логикой, она бы еще две недели назад отдала приказ отходить из кураховских котлов, а не забрасывать в эту ловушку новые резервы.До Покровска нашим передовым частям осталось пройти 5–6 километров. Да, ВСУ готовят его к длительной обороне и возводят свежие фортификации, но в глобальном смысле его судьба предрешена. Потому что наши подразделения будут использовать тактику охвата, избегая лобового штурма городской застройки.А за Покровском будет выход в Днепропетровскую область. Противник там тоже пытается что-то возводить.Если украинская коррупция не сожрала все деньги, которые выделялись на эти фортификационные сооружения, нашей армии там придется попотеть. Но мы как булат, который три года закаляется в огне вооруженного противостояния. Нет таких городов, которые мы не способны взять.Также мы продвигаемся на Купянском участке. Еще полторы недели назад наши подразделения кавалерийским броском ворвались в сам город. Нам удалось там закрепиться, потягивая резервы. Также, по данным Украины, мы форсировали Оскол и закрепились на противоположном берегу Купянска.Еще была информация, что мы успешно зашли в Харьковскую область на еще одном участке границы.То есть тактика тысячи порезов, когда мы раздергиваем немногочисленные и плохо подготовленные резервы, дает свои плоды. Армия России — самая боеспособная армия в мире. С этим никто поспорить не может.О том, почему все-таки удара "Орешником" по ВПК Украины оказалось мало для сдерживания агрессии Запада против России, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину.

https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html

https://ukraina.ru/20241127/1059216221.html

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, всу, вс рф, купянск, курахово