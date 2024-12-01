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Некий ультиматум: Лозанский рассказал, почему Трамп может ввести против России санкции

Некий ультиматум: Лозанский рассказал, почему Трамп может ввести против России санкции - 01.12.2024 Украина.ру

Некий ультиматум: Лозанский рассказал, почему Трамп может ввести против России санкции

Пока избранный президент США Дональд Трамп хранит таинственное молчание, но позже он заявится к России со своим предложением, от которого, по мнению самого Трампа, она не сможет отказаться

2024-12-01T06:20

2024-12-01T06:20

2024-12-01T06:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Рассуждая про переговоры по урегулированию украинского конфликта между Россией и США, эксперт отметил, что до этого времени реальные предложения Трампа не будут известны, и следующие дни будут исключительно напряженными."По поводу окончания войны Трамп хранит молчание, что вызывает некоторые конспирологические теории. Например, будто бы новый президент США готовит для Владимира Путина некий ультиматум, и в случае, если российский лидер отвергнет требования американского коллеги, Трамп применит еще более жесткие санкции в отношении России", — заявил Лозанский. Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук заметил, что Трамп был в курсе шагов, на которые пошли США, чтобы эскалировать конфликт на Украине.“Трамп пока что не решает, куда двинутся американские войска, какие ракеты будут приведены в готовность, какое оружие и кому отдать. <...> Но если посмотреть с другой стороны, то ситуация, когда безумные демократы ведут мир к ядерной зиме, к Третьей мировой войне, и все это срочно необходимо остановить — такой сценарий на руку Трампу. Он может сказать, вот они уже почти довели планету до Апокалипсиса: я это остановлю”, — добавил Ющук.Более подробно об этом — в интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за УкраинуВ интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что решение США по поводу ударов дальнобойными ракетами по России принято, чтобы Трамп сильно мучился с вопросом, может ли он его отменить.“Ему помешает коллективная политическая закулиса, которая является рабом лампы. Она не может просто так отменять решения, которые ею идеологически уже обоснованы. Трамп сейчас пытается расследовать бегство из Афганистана, но он же не хочет попасть в ситуацию, когда будут расследовать бегство с Украины”, — объяснил свои мысли Брутер.Он заявил, что любые отмены в США в одностороннем порядке являются признаком не просто слабости, а капитуляции.“Если Трамп отменит принятые решения, он должен это мотивировать уступками со стороны России. А если нет, то он лузер. Так работает американская политическая система. Трамп поэтому и не знает, как на это реагировать. Кроме дурацкой фразы, что только он может засадить за стол переговоров обе стороны, они ничего родить не смогли. Им нужно время, им нужно знать, на что они могут рассчитывать в переговорах с Россией”, — заключил Брутер.Подробнее об этом — в интервью Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузеромПосле удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, нато, владимир путин, детали