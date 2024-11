https://ukraina.ru/20241125/1059192159.html

57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине

В США и Европе царит паника после российского ответа "Орешником" по объекту ВПК на Украине. Это рождает различные конспирологические теории. Так что же сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией?

На эти и другие актуальные вопросы президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский ответил в интервью изданию Украина.ру.Желание заполучить ресурсы Украины стало самой вопиющей и аморальной причиной поддержки конфликта со стороны США, написал 25 ноября американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что конфликт приобрел элементы глобального характера и применение новейшей ракетной системы "Орешник" стало ответом на агрессивные действия стран НАТО. — Эдуард Дмитриевич, помимо поста Дэниела Дэвиса в бывшем Твиттере, газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием “Байден жаждет войны”. Что значат такие, все чаще звучащие, критические заявления от ведущих американских деятелей не только в Сети, но и в ведущих СМИ?— Мне особенно приятно, что именно газета The Washington Times (где до начала СВО я опубликовал более сотни статей, критикующих внешнюю политику США, а после февраля 2022 года редактор отказывался их принимать) теперь поместила статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием “Байден жаждет войны”.Автор ранее консультировал по юридическим вопросам канал Fox News, но его уволили за “свободомыслие”. Теперь он ведет популярное шоу на YouTube, куда приглашает известных диссидентов. Подобная история приключилась с самым известным американским журналистом Такером Карлсоном, который после ухода из Fox News переместился в соцсеть Х.В следствие этого и у Эндрю Наполитано, и у Такера Карлсона число зрителей и поклонников увеличилось во много раз.Наполитано как юрист тщательно изучил все детали украинской трагедии. В своем материале он пишет, что "война началась в 2014 году, когда Госдепартамент и ЦРУ США организовали госпереворот против всенародно избранного и придерживающегося нейтралитета украинского правительства".Далее автор пишет — поскольку большая часть русскоязычного и культурно ориентированного на Россию населения на востоке Украины была недовольна этим переворотом и новым марионеточным режимом, в Крыму был организован референдум, и его жители подавляющим большинством проголосовали за возвращение в состав России.Кто может винить Путина, задается вопросом Наполитано, если с начала 90-х годов США знали, что Россия не согласится с расширением НАТО на восток. Администрация Джорджа Буша-старшего обещала советскому лидеру Михаилу Горбачеву не делать этого в обмен на мирное освобождение Восточной Европы и воссоединение Германии.Далее Наполитано говорит — когда после начала спецоперации США и Великобритании удалось сорвать Стамбульское соглашение между Россией и Украиной, единственным выходом для Путина было противостоять расширению НАТО с помощью силы. Как бы отреагировали президенты США на угрозу китайского наступательного оружия в Мексике, опять вопрошает автор.Не обращая внимания на то, что теперь его обвинят в связях с Москвой и назовут "агентом Кремля", американский судья говорит, что "нет никаких сомнений в том, что США ведут войну с Россией — без решения Конгресса, без согласия ООН".— Все эти слова не новость…— Да, но для читателей The WashingtonTimes, в основном консервативных республиканцев, поддерживающих Трампа, такие заявления звучат свежо.То, что война на Украине спровоцирована и ведется Америкой с помощью коллективного Запада телами украинцев в качестве пушечного мяса, действительно говорили многие известные эксперты в США и Европе. В том числе — Бенджамин Абелоу.Абелоу, автор книги “Как Запад спровоцировал войну на Украине”, изданной еще в августе 2022 года и переведенной на многие языки, четко объяснил, как политика США и НАТО привела к кризису, войне и риску ядерной катастрофы. Среди тех, кто опубликовал аналогичные или даже более жесткие обвинения в сторону Запада, есть и журналисты, и общественные деятели, и профессора крупнейших американских университетов, а также действующие и бывшие члены Конгресса, отставные сотрудники Госдепа, военные и даже работники разведслужб США.Им редко удается высказывать свои мнения на страницах мейнстримовских СМИ Америки, поэтому приходится ограничиваться соцсетями. Однако в настоящее время влияние соцсетей на общественное мнение постоянно растет, поэтому мэйнстрим (для поддержки своего авторитета) порой пропускает “диссидентские” позиции.— Если даже в Америке говорят о вине Запада в украинском кризисе, то почему на Украине до сих пор обвиняют Россию?— Нынешнее коррумпированное руководство Украины предало страну. Оно обогащается, распродавая народное достояние, при этом превращая своих граждан в пушечное мясо для достижения целей Запада по ослаблению России.В условиях диктаторского режима Зеленского ликвидации независимых СМИ и угрозы тотальной мобилизации, серьезный протест со стороны народных масс маловероятен. Наиболее распространенный метод протеста для украинских граждан — это бегство за границу, а для военнослужащих ВСУ — сдача в плен российским силам.— Может ли Дональд Трамп инициировать начало переговоров по урегулированию украинского конфликта до конца года?— Пока это непонятно.По американским законам Трамп не имеет права вступать в переговоры с Владимиром Путиным до 20 января, до инаугурация на пост главы США. До этого времени реальные предложения Трампа не будут известны, и следующие 57 дней будут исключительно напряженными.К сожалению, глядя на нынешний состав новой команды Трампа, там есть не только люди, желающие достичь справедливого мира на Украине с учетом интересов России. В окружении Трампа присутствуют те, чьи высказывания в прошлом практически не отличались от нынешней администрации Байдена. Теперь эти политики несколько смягчили тон, но лично у меня к ним доверия нет.По поводу окончания войны Трамп хранит молчание, что вызывает некоторые конспирологические теории. Например, будто бы новый президент США готовит для Владимира Путина некий ультиматум, и в случае, если российский лидер отвергнет требования американского коллеги, Трамп применит еще более жесткие санкции в отношении России.Кроме того, в обществе циркулируют еще более безумные слухи о передаче Киеву ядерного оружия. Пока все это лишь конспирологические слухи, но сейчас в Вашингтоне и в Европе царит некоторая паника, особенно после российского ответа "Орешником" по объекту ВПК на Украине.Вот и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте помчался к Трампу. Паника не самое лучшее состояние для принятия разумных решений, но думаю в переходный момент команда Байдена не посмеет принять такое решение без согласования с Трампом. Надеюсь, у последнего хватит ума и выдержки остановить это безумие.О том, какой шанс у Киева получить ядерное оружие, в интервью Дениса Рудометова с экспертом Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле

