https://ukraina.ru/20241126/1059200914.html

Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину

Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину - 26.11.2024 Украина.ру

Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину

Чтобы Запад испугался, удара "Орешником" по Украине мало. Россия должна устроить США второй Карибский кризис, считает политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.

2024-11-26T05:30

2024-11-26T05:30

2024-11-26T05:30

интервью

россия

запад

украина

владимир зеленский

дональд трамп

впк

ядерное оружие

переговоры

заморозка

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Эксперт также объяснил, возможно ли судебное преследование Владимира Зеленского после заморозки или остановки конфликта на Украине.Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер предполагает, что Джо Байден стремится втянуть страну в ядерную войну с Россией до 20 января 2025 года. Об этом он написал 24 ноября в соцсети X.— Евгений Леонидович, если война на Украине остановится или закончится, Владимиру Зеленскому ведь может прийти конец, о чем мы с вами не раз говорили. В связи с этим каких действий можно ожидать от него? Терактов, сброса "грязной бомбы" на Россию?— Зеленский не самостоятелен в принятии решений. Если он предпримет какие-то резкие действия, которые ему не санкционировали, то может сильно обидеть своих начальников. А они могут наказать так, что его не станет. Поэтому вряд ли Зеленский сам по себе будет творить выраженные безобразия. А что ему разрешат или попросят сделать, сложно сказать.Во-первых, если он поругается с западными товарищами, ему с нашей планеты бежать некуда. Все деньги и активы хранятся под контролем Запада. Во-вторых, если Зеленский будет сильно плохо себя вести, его охрана превратится в конвой и первая же его ликвидирует.В то же время, если он будет вести себя правильно, ему обеспечат уход, эвакуацию. Он перестанет быть начальником, но станет еще более богатым человеком.Что касается "грязной бомбы", то в чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать.— Возможно ли судебное преследование Зеленского после заморозки или переговоров по Украине?— Теоретически, да, возможно. Но практически для судебного преследования злодея сначала надо физически поймать, а потом притащить в свой суд. А как наши смогут отловить и судить Зеленского, если он будет где-то спрятан и "героем" называться.— А если взять не Россию, а подельников Зеленского, например, осевшего в Британии Залужного. Может украинский военачальник инициировать такое преследование?— Все равно остается проблема — Зеленского необходимо поймать. Например, в свое время лидера Румынии поймали, привели в суд и казнили. Это так происходит, и неважно — конфликт с бывшими противниками или с бывшими соратниками лидера.— Новая гиперзвуковая ракета "Орешник", которой ВС РФ поразили объект ВПК на Украине, легко может долететь до Европы. Россия показала Западу, что кроме ядерного варианта, нам есть чем ответить. Тем не менее на Западе как будто не верят, что мы готовы к этому. Почему?— Если смотреть на ситуацию отстраненно, или цинично, глазами Запада, то она выглядит следующим образом. Есть некое государство, допустим США, которые плохо себя ведут по отношению к нам. А мы в ответ плохо делаем по отношению к Украине. Для Америки какой ущерб? Никакого! Вот они и не верят.В прошлый раз, я имею ввиду Карибский кризис, когда удалось подобную эскалацию завершить, угроза шла со стороны СССР конкретно Соединенным Штатам. Тогда мы включили 30-минутный обратный отсчет. На 5 минутах его останавливали и снова запускали.При этом СССР запустил не просто счетчик. А реально стояли силы, подготовленные к пуску ядерных боеголовок. Кстати, специалисты оценивают, что во времена Карибского кризиса, учитывая ситуацию, мы бы проиграли ядерную войну — по очкам, так сказать. Но мало бы не показалось никому, поэтому США тоже решили этого не делать.А если говорить о предупреждениях без непосредственной угрозы, то напомню, что до Карибского кризиса вообще Царь-бомбу взорвали, после которой решили, что больше так делать не надо. Но тем не менее истинная демонстрация даже не нашей силы, а именно воли на её применение, была во время Карибского кризиса, когда был запущен обратный отсчет.Вот что дает эффект — демонстрация готовности реального применения конкретной силы по конкретной физиономии. Тогда владелец последней задумывается.— Но Россия провела тактические ядерные учения, пересмотрела ядерную доктрину, прошли учения стратегических сил сдерживания. Теперь вот выпустили "Орешник". Неужели это не демонстрация нашей силы?— Да, доктрину они читают, и она, возможно, их сильно расстраивает, но это пока что просто слова. Им не прилетает, бомбы не взрываются. Как на Западе думают: подготовки к запуску ядерных ракет Россия не проводит, значит нам не о чем беспокоиться.Поэтому да, необходимо делать приготовления. Может быть стоит начинать 30-минутный отсчет и быть готовыми к тому, что впереди неизвестность.Теоретически, да, возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный.— Как вы считаете, в свете последних действий Запада и России сделан шаг к миру или к большой войне?— Шанс прийти к переговорам (точнее, к комплексным договоренностям о ближайшем будущем), на мой взгляд, вырос. Но это будет, когда в январе придет к власти новая администрация Трампа. А сейчас нам вообще не с кем разговаривать. Поэтому, кстати, Байден и его команда так себя ведут.— Вы считаете, что Трамп тут совершенно не при чем?— Конечно, Трамп, в курсе. Но он же не может сейчас принимать решения, потому что, как я сказал, полномочий на это не имеет. Трамп пока что не решает, куда двинутся американские войска, какие ракеты будут приведены в готовность, какое оружие и кому отдать. То есть сейчас, повторюсь, России разговаривать не с кем в США.Но, если посмотреть с другой стороны, то ситуация, когда безумные демократы ведут мир к ядерной зиме, к Третьей мировой войне, и все это срочно необходимо остановить — такой сценарий на руку Трампу. Он может сказать, вот они уже почти довели планету до апокалипсиса — я это остановлю.Еще момент. Опять же, если смотреть на ситуацию с прилетом "Орешника" отстраненно, то не имеет значения, что именно в тебя прилетит. И с нашей, и с западной точки зрения. Важным является факт — прилетит или нет.Поэтому я считаю, что применение нами "Орешника" ничего всерьез не меняет. Если ядерная война разразится всерьез, вряд ли это будет позиционная война, когда несколько лет все кидаются друг в друга зарядами.А, как показала практика российско-украинских событий, пускать в друг друга ракеты без ядерного заряда не так уж и эффективно. Да, прилетает. Да, что-то взрывается. Да, есть потери. Но кардинально сломить сопротивление этими действиями достаточно сложно. Поэтому, мы вновь приходим к тому, с чего начали: ядерный заряд воспринимают всерьез лишь когда есть воля на его применение, а неядерный — всерьез не воспринимают вообще. Доставка ядерного заряда уже 70 лет гарантированно возможна в любую точку мира (в том числе Европы).О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью Анны Черкасовой с американистом 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, запад, украина, владимир зеленский, дональд трамп, впк, ядерное оружие, переговоры, заморозка, "орешник", ядерная война, евгений ющук