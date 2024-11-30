"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Баллистическая ракета "Орешник" стала настоящей угрозой для Запада, теперь Европа на пороге новой ракетной эры. Об этом 30 ноября написало американское издание Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и аналитиков
В публикации отметили, что западные эксперты рассматривают запуск "Орешника" как первый выстрел в европейской гонке вооружений. Она может длиться десятилетиями, добавили в статье.
"Европа находится на пороге новой ракетной эры", — заявил старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф.
Многие эксперты на Западе считают, что использование Москвой баллистической ракеты говорит о намерении президента России Владимира Путина одержать уверенную победу на Украине.
"Россия может уничтожить авиабазы и военные цели на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких "Орешников", оснащенных обычным вооружением, а ядерный потенциал этого оружия несет в себе еще более серьезную угрозу", — заметил сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет.
После заявлений российского лидера о возможном ударе по центру принятия решений на Украине британская газета Daily Express назвала эти слова "пугающими", а их коллеги из Daily Mail охарактеризовали их как "жесткое предупреждение".
Подробнее о реакции Запада — в материале Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также высказался по поводу применения Россией "Орешника".
“А если Зеленский на посошок еще куда-то выстрелит, куда на сей раз прилетит "Орешник"? Путин четко сказал: "Вы хотите в этом участвовать? Так в матче играют две команды. В каком году в последний раз Лондон бомбили?". То есть Запад попал в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода”, — считает Гаспарян.
Россия 21 ноября ответила ударом по заводу "Южмаш" в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.
А еще через некоторое время российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности и по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".