"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений - 30.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241130/1059329473.html
"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений
"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений - 30.11.2024 Украина.ру
"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений
Баллистическая ракета "Орешник" стала настоящей угрозой для Запада, теперь Европа на пороге новой ракетной эры. Об этом 30 ноября написало американское издание Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и аналитиков
2024-11-30T16:30
2024-11-30T16:30
новости
запад
россия
европа
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"орешник"
эскалация
военная эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136586_0:258:768:690_1920x0_80_0_0_e6d1ca5fb490441a2ab39c73aae01379.jpg
В публикации отметили, что западные эксперты рассматривают запуск "Орешника" как первый выстрел в европейской гонке вооружений. Она может длиться десятилетиями, добавили в статье.Многие эксперты на Западе считают, что использование Москвой баллистической ракеты говорит о намерении президента России Владимира Путина одержать уверенную победу на Украине."Россия может уничтожить авиабазы ​​и военные цели на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких "Орешников", оснащенных обычным вооружением, а ядерный потенциал этого оружия несет в себе еще более серьезную угрозу", — заметил сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет.После заявлений российского лидера о возможном ударе по центру принятия решений на Украине британская газета Daily Express назвала эти слова "пугающими", а их коллеги из Daily Mail охарактеризовали их как "жесткое предупреждение".Подробнее о реакции Запада — в материале Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также высказался по поводу применения Россией "Орешника".“А если Зеленский на посошок еще куда-то выстрелит, куда на сей раз прилетит "Орешник"? Путин четко сказал: "Вы хотите в этом участвовать? Так в матче играют две команды. В каком году в последний раз Лондон бомбили?". То есть Запад попал в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода”, — считает Гаспарян.Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Киев воспользовался этой возможностью и 19 ноября нанес удар ракетами ATACMS по Курской области, а затем Storm Shadow по Брянской области.ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИРоссия 21 ноября ответила ударом по заводу "Южмаш" в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.А еще через некоторое время российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности и по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира ПутинаЕще по теме: "Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
https://ukraina.ru/20241130/1059229719.html
запад
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136586_0:133:768:709_1920x0_80_0_0_cfd5ef3294553e6fba01e8d48442601d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "орешник", эскалация, военная эскалация, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты
Новости, Запад, Россия, Европа, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Орешник", эскалация, военная эскалация, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты

"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений

16:30 30.11.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Баллистическая ракета "Орешник" стала настоящей угрозой для Запада, теперь Европа на пороге новой ракетной эры. Об этом 30 ноября написало американское издание Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и аналитиков
В публикации отметили, что западные эксперты рассматривают запуск "Орешника" как первый выстрел в европейской гонке вооружений. Она может длиться десятилетиями, добавили в статье.
"Европа находится на пороге новой ракетной эры", — заявил старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф.
Многие эксперты на Западе считают, что использование Москвой баллистической ракеты говорит о намерении президента России Владимира Путина одержать уверенную победу на Украине.
"Россия может уничтожить авиабазы ​​и военные цели на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких "Орешников", оснащенных обычным вооружением, а ядерный потенциал этого оружия несет в себе еще более серьезную угрозу", — заметил сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет.
После заявлений российского лидера о возможном ударе по центру принятия решений на Украине британская газета Daily Express назвала эти слова "пугающими", а их коллеги из Daily Mail охарактеризовали их как "жесткое предупреждение".
Подробнее о реакции Запада — в материале Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также высказался по поводу применения Россией "Орешника".
“А если Зеленский на посошок еще куда-то выстрелит, куда на сей раз прилетит "Орешник"? Путин четко сказал: "Вы хотите в этом участвовать? Так в матче играют две команды. В каком году в последний раз Лондон бомбили?". То есть Запад попал в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода”, — считает Гаспарян.
05:40
Гаспарян ответил, куда на сей раз прилетит "Орешник", если Зеленский выстрелит на посошокЕсли президент РФ Владимир Путин объявит "цветение Орешника", то рассчитывать остаться в Киеве или Лондоне никто не сможет
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Киев воспользовался этой возможностью и 19 ноября нанес удар ракетами ATACMS по Курской области, а затем Storm Shadow по Брянской области.
ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
Россия 21 ноября ответила ударом по заводу "Южмаш" в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.
А еще через некоторое время российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности и по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".
Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина
Еще по теме: "Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
 
НовостиЗападРоссияЕвропаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины"Орешник"эскалациявоенная эскалацияракеты средней и меньшей дальностидальнобойные ракеты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Запад в ужасе: Европе придется разместить у себя 5 миллионов "друзей" с Украины
17:00Успех, на который не рассчитывали: прокуратура Германии узнала, кто взорвал "Северные потоки"
16:52Мы готовимся к серьёзным переговорам: Можегов о Путине в Астане и Трампе у власти в США
16:30"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений
16:00Уставшие от комфорта: СМИ рассказали, как Украина привлекает "черных" туристов
16:00Соловей поколения и секс-символ в вышиванке. Назарий Яремчук
15:17"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
14:53"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для Украины
14:52Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью
14:44Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной
14:27То, что говорят в СВР России - серьёзно! О вводе контингента НАТО на Украину и ядерной игре – Шишкин
14:07Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны
13:59"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
13:34Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
13:03"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
13:00Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
12:52Превращение базовой подготовки в передовое базирование
12:30Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог
12:15Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий
11:34Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана
Лента новостейМолния