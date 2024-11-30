https://ukraina.ru/20241130/1059329473.html

"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений

"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений - 30.11.2024 Украина.ру

"Первый выстрел уже за Россией": Запад объявил гонку вооружений

Баллистическая ракета "Орешник" стала настоящей угрозой для Запада, теперь Европа на пороге новой ракетной эры. Об этом 30 ноября написало американское издание Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и аналитиков

2024-11-30T16:30

2024-11-30T16:30

2024-11-30T16:30

новости

запад

россия

европа

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"орешник"

эскалация

военная эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136586_0:258:768:690_1920x0_80_0_0_e6d1ca5fb490441a2ab39c73aae01379.jpg

В публикации отметили, что западные эксперты рассматривают запуск "Орешника" как первый выстрел в европейской гонке вооружений. Она может длиться десятилетиями, добавили в статье.Многие эксперты на Западе считают, что использование Москвой баллистической ракеты говорит о намерении президента России Владимира Путина одержать уверенную победу на Украине."Россия может уничтожить авиабазы ​​и военные цели на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких "Орешников", оснащенных обычным вооружением, а ядерный потенциал этого оружия несет в себе еще более серьезную угрозу", — заметил сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет.После заявлений российского лидера о возможном ударе по центру принятия решений на Украине британская газета Daily Express назвала эти слова "пугающими", а их коллеги из Daily Mail охарактеризовали их как "жесткое предупреждение".Подробнее о реакции Запада — в материале Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также высказался по поводу применения Россией "Орешника".“А если Зеленский на посошок еще куда-то выстрелит, куда на сей раз прилетит "Орешник"? Путин четко сказал: "Вы хотите в этом участвовать? Так в матче играют две команды. В каком году в последний раз Лондон бомбили?". То есть Запад попал в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода”, — считает Гаспарян.Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Киев воспользовался этой возможностью и 19 ноября нанес удар ракетами ATACMS по Курской области, а затем Storm Shadow по Брянской области.ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИРоссия 21 ноября ответила ударом по заводу "Южмаш" в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.А еще через некоторое время российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности и по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира ПутинаЕще по теме: "Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт

https://ukraina.ru/20241130/1059229719.html

запад

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "орешник", эскалация, военная эскалация, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты