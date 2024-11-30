https://ukraina.ru/20241130/1059328909.html

"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт

"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт - 30.11.2024 Украина.ру

"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт

Великобритания и Франция должны трезво посмотреть на украинский конфликт и адекватно оценить происходящее. Об этом 30 ноября в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис

2024-11-30T15:17

2024-11-30T15:17

2024-11-30T15:17

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Комментируя новости о возможном вводе французских и британских войск на территорию Украины, он призвал:Дэвис также назвал самоубийственным намерение Запад рисковать жизнями людей и провоцировать ядерное противостояние.Сейчас в СМИ регулярно стали появляться сообщения о возобновлении Лондоном и Парижем дискуссии об отправке западных военных на Украину.Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на УкраинуРанее газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием [действующий президент США Джо] “Байден жаждет войны”.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"Другие темы: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине

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новости, украина, сша, запад, сво, британия, франция