https://ukraina.ru/20241130/1059328909.html
"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт - 30.11.2024 Украина.ру
"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
Великобритания и Франция должны трезво посмотреть на украинский конфликт и адекватно оценить происходящее. Об этом 30 ноября в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис
2024-11-30T15:17
2024-11-30T15:17
2024-11-30T15:17
новости
украина
сша
запад
сво
британия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301261_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_6e6d6671ad3e5cd24c74b87d89ac4bcb.jpg.webp
Комментируя новости о возможном вводе французских и британских войск на территорию Украины, он призвал:Дэвис также назвал самоубийственным намерение Запад рисковать жизнями людей и провоцировать ядерное противостояние.Сейчас в СМИ регулярно стали появляться сообщения о возобновлении Лондоном и Парижем дискуссии об отправке западных военных на Украину.Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на УкраинуРанее газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием [действующий президент США Джо] “Байден жаждет войны”.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"Другие темы: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
https://ukraina.ru/20241130/1059328207.html
украина
сша
запад
британия
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301261_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_561fc0d84ae61659529fd0c79d7a50f7.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, запад, сво, британия, франция
Новости, Украина, США, Запад, СВО, Британия, Франция
"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
Великобритания и Франция должны трезво посмотреть на украинский конфликт и адекватно оценить происходящее. Об этом 30 ноября в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис