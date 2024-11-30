"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт - 30.11.2024 Украина.ру
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"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт - 30.11.2024 Украина.ру
"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
Великобритания и Франция должны трезво посмотреть на украинский конфликт и адекватно оценить происходящее. Об этом 30 ноября в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис
2024-11-30T15:17
2024-11-30T15:17
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Комментируя новости о возможном вводе французских и британских войск на территорию Украины, он призвал:Дэвис также назвал самоубийственным намерение Запад рисковать жизнями людей и провоцировать ядерное противостояние.Сейчас в СМИ регулярно стали появляться сообщения о возобновлении Лондоном и Парижем дискуссии об отправке западных военных на Украину.Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на УкраинуРанее газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием [действующий президент США Джо] “Байден жаждет войны”.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"Другие темы: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
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новости, украина, сша, запад, сво, британия, франция
Новости, Украина, США, Запад, СВО, Британия, Франция

"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт

15:17 30.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Великобритания и Франция должны трезво посмотреть на украинский конфликт и адекватно оценить происходящее. Об этом 30 ноября в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис
Комментируя новости о возможном вводе французских и британских войск на территорию Украины, он призвал:
"Война закончена, ребята! Смиритесь с этим!".
Дэвис также назвал самоубийственным намерение Запад рисковать жизнями людей и провоцировать ядерное противостояние.
Сейчас в СМИ регулярно стали появляться сообщения о возобновлении Лондоном и Парижем дискуссии об отправке западных военных на Украину.
Лондон - не Париж: глава МИД Британии ответил, собирается ли его страна отправить войска на Украину
Зеленский
14:53
"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для УкраиныРазговоры Владимира Зеленского о возможном отказе от территорий и о "натовском зонтике" над Украиной преследуют только одну цель: втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом 30 ноября в соцсети Х написал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Ранее газета The Washington Times опубликовала статью известного комментатора судьи Эндрю Наполитано под названием [действующий президент США Джо] “Байден жаждет войны”.
О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
Другие темы: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
15:17"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
14:53"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для Украины
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