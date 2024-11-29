https://ukraina.ru/20241129/1059302449.html

Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?

Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше? - 29.11.2024 Украина.ру

Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?

Владимир Путин в ходе завершившегося 28 ноября двухдневного визита в Казахстан сделал ряд заявлений по Украине. Удары "Орешником" будут продолжены, в зоне риска – центры принятия решений. Сидящие там главари киевского режима – не легитимны и являются узурпаторами власти, а судьба СВО решается на поле боя

2024-11-29T11:51

2024-11-29T11:51

2024-11-29T11:51

эксклюзив

россия

украина

запад

владимир путин

владимир зеленский

"орешник"

сво

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"Пугающие" словаЗаявления российского президента о возможном ударе по центру принятия решений на Украине взбудоражили западные СМИ.Британская газета Daily Express назвала эти слова "пугающими", а их коллеги из Daily Mail охарактеризовали их как "жесткое предупреждение". Они же полагают, что удары по ключевым объектам в Киеве "будет означать резкую эскалацию конфликта".Американские массмедиа были более сдержаны в своих оценках. Телеканал ABC News скептически отнесся к угрозе Путина ударить по центрам принятия решений в Киеве.То ли журналисты этого канала невнимательно слушали главу российского государства, то ли слабо ориентируются в современных вооружениях, но там заявили, что украинская столица надежно защищена системами ПРО.ABC всерьез сомневается, что "Орешник" способен преодолеть киевскую противовоздушную оборону, при этом, как уже подчеркивал не раз Путин, в мире на сегодняшний день нет средств противодействия новой российской ракете.Издание The American Conservative свежие заявления президента РФ сподвигли на новую критику в адрес вашингтонских "ястребов", которые продолжают испытывать терпение Москвы. Западные лидеры, пишут авторы журнала, почему-то уверены, что российское руководство готово безучастно наблюдать за все новыми угрозами в адрес России, однако это совсем не так.Несмотря на успокоительный тон ряда западных СМИ, украинцы, похоже, отнеслись к словам Путина более серьезно. Как пишет Financial Times, депутаты Верховной Рады покинули здание парламента и переместились в "тщательно охраняемый правительственный квартал". Сами же заседания Рады были отменены до декабря еще после первого испытания "Орешника" неделю назад.По центрам принятия решенийТак что же такого сказал Владимир Путин, на что так болезненно отреагировали на Западе?Во-первых, запасы "Орешника" у РФ есть, впереди – новое испытание этой системы в боевых условиях. Ракета уже пошла в серийное производство.По его словам, РФ всегда будет отвечать на удары американскими и британскими дальнобойными ракетами по своей территории.Путин подчеркнул, что "Орешник" - высокоточная ракета, которая не является оружием массового поражения."В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве", - рассказал он.Путин подчеркнул, что нынешний режим на Украине потерял легитимность, произошла узурпация власти. С юридической точки зрения, добавил президент, украинское руководство не имеет право отдавать приказы армии, а тех, кто исполняет их приказы он назвал соучастниками.Средства поражения РФ будет выбирать в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для страны, отметил глава государства.Комментируя возможную передачу Западом ядерного оружия Украине, Путин подчеркнул, что Россия не допустит этого."В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения - все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", - заявил Путин.Он рассказал о ситуации в зоне СВО: российская армия продолжает свое наступление."Российская армия наступает, уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения. Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас - благодаря мужеству наших ребят", - заявил Путин.Зачем Путин намекает на устранение ЗеленскогоПутин намекнул на физическую ликвидацию Владимира Зеленского — пока что в логике устрашения. Но если киевский режим и дальше будет следовать по пути эскалации, пытаясь втянуть Запад в прямое столкновение с РФ, ликвидация украинской верхушки неминуема, рассказал в интервью изданию Украина.ру замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.Путин не говорил, что Россия неизбежно нанесет удар по центрам принятия решений. Он сказал, что целью России могут стать центры принятия решений в Киеве, намекая на возможность дальнейшего развития эскалации, отметил эксперт.Умеренные действия РФ в отношении Запада (хотя последний разрешил сам себе наносить удары вглубь РФ) говорят о том, что Москва не собирается сжигать мосты с Западом, сказал Суслов."Если мы сопоставим готовность России к переговорам на своих условиях с заявлениями Путина о нелегитимности киевского режима ("не имеют права отдавать приказы армии"), напрашивается вывод, что Москва готова к переговорам, но с другими представителями США и Украины. С остальными мы говорить не будем", - заявил собеседник издания.Если киевский режим продолжит эскалацию, то мы можем нанести удар по нынешнему руководству Украины и сами сделать так, чтобы Киев на будущих переговорах представлял кто-то другой, подытожил аналитик.По мнению военного эксперта Бориса Рожина, второй удар "Орешником" по Украине обязательно последует."Сегодняшние заявления в Астане - это прозрачный намек, что одним ракетным ударом Украина не отделается. Полагаю, скоро будет основное блюдо", - написал он у себя в телеграм-канале.Военкор ВГТРК Евгений Поддубный посоветовал украинцам прислушаться к словам Путина о нелегитимности режима Зеленского, который становится крайне опасным для народа этой страны. Он напомнил об информации западных СМИ, согласно которой США настаивают на мобилизации 18-летних."Фраза "воевать с Россией до последнего украинца" – уже давно не фигура речи", - написал он в своем телеграм-канале.О том, почему боевые действия между РФ и Украиной закончатся к 2030 году - в материале издания Украина.ру Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой.

https://ukraina.ru/20241128/1059293743.html

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эксклюзив, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, "орешник", сво