Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября - 30.11.2024 Украина.ру
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Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября - 30.11.2024 Украина.ру
Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
На Украине оценили перестановки в военно-политическом руководстве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-11-30T13:00
2024-11-30T13:00
хроники
эксклюзив
украина
россия
вячеслав гладков
марьяна безуглая
александр сырский
вооруженные силы украины
генштаб
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Назначение Михаила Драпатого на пост командующего Сухопутными войсками ВСУ не принесёт плоды, если командование ВСУ не очистят полностью, заявила народный депутат Марьяна Безуглая."Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускания дыма в глаза, чтобы генеральная мафия протянула до постыдной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непотическую систему в ВСУ. Генерал Драпатый вместо этого будет использован благодаря своему авторитету в войсках и станет очередным "козлом отпущения" в генеральских разборках. Прочь Сырского! Господин президент, ждём!" - написала Безуглая в своём телеграм-канале.Она также заявила, что другие назначенцы на самом деле связаны с нынешним военным командованием."Апостол, которого назначили заместителем главнокомандующего, и Палиса, которого назначили заместителем руководителя ОП, - любимчики Сырского, лояльные ему комбриги. Поэтому прошу без иллюзий: имея опасность быть оторванным от ВСУ раз и навсегда, Александр Станиславович [Сырский] пытается перехитрить всех в процессе. А ещё обещает контрнаступление и чего только не пообещает", - подчеркнула Безуглая.Народный депутат заявила, что будет пристально следить за главкомом ВСУ и в очередной раз призвала Владимира Зеленского отправить Сырского и министра обороны Рустема Умерова в отставку.Её заявление оценил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада"."Посмотрим, как долго удержится на должности главнокомандующего Сырский, ведь "черная метка" от Безуглой уже не раз срабатывала (а слухи о его отставке уже ходят; вероятно, поводом может стать отход ВСУ из Курской области или крупные территориальные потери в Донецкой и Харьковской областях). А должность Драпатого может стать карьерным трамплином для последующего назначения его Главкомом ВСУ", - отмечалось в публикации телеграм-канала.Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - заявил, что новые назначения — попытка власти укрепиться."Наш источник сообщает, что вчерашние перестановки/назначения в рядах ВСУ и Генштабе - это замена лояльных на более лояльных к себе высших военных чинов. Также назначили своего вояку в ОП, чтобы подтягивать к себе военных, которые будут публичными "охранителями" системы", - отмечалось в публикации канала.При этом, по информации его авторов, у новоназначенных непростая репутация в армии.В то же время, многие украинские военные восприняли назначение Драпатого с энтузиазмом.Обстрелы и налётыУтром 30 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолётного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Чёрного моря", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.На горловском направлении ВСУ совершили 3 обстрела, на докучаевском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 10 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 15 жилых домостроений, 10 автомобилей и 1 объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каиры — 6; Каховка — 4; Горностаевка — 4; Заводовка — 3; Песчаное — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка и Новые Лагеря.Утром 30 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Петровка выпущены 10 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела и совершены атаки с помощью 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Малиновка в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю ранены два мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены надворная постройка и два автомобиля", - отмечалось в публикации.В Борисовском районе в селе Грузское вследствие атаки БПЛА повреждён ангар сельскохозяйственного предприятия. В хуторе Климовое с беспилотника сброшены несколько взрывных устройств — повреждены два частных дома."В Грайворонском муниципальном округе село Замостье атаковано одним дроном-камикадзе. По селу Новостроевка-Вторая выпущено 8 боеприпасов в ходе одного обстрела. Последствий нет", - писал Гладков.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Поповка выпущен один снаряд в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 7 беспилотников, два из которых сбиты. Повреждён инфраструктурный объект связи."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись атакам трёх беспилотников, два из которых сбиты. Обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися подразделениями Вооружённых сил Украины и других формирований.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров".
https://ukraina.ru/20241130/1059323559.html
https://ukraina.ru/20241129/1059318339.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив, украина, россия, вячеслав гладков, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Вячеслав Гладков, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября

13:00 30.11.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegramвоенно-политическое руководство Украины
военно-политическое руководство Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине оценили перестановки в военно-политическом руководстве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Назначение Михаила Драпатого на пост командующего Сухопутными войсками ВСУ не принесёт плоды, если командование ВСУ не очистят полностью, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.
"Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускания дыма в глаза, чтобы генеральная мафия протянула до постыдной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непотическую систему в ВСУ. Генерал Драпатый вместо этого будет использован благодаря своему авторитету в войсках и станет очередным "козлом отпущения" в генеральских разборках. Прочь Сырского! Господин президент, ждём!" - написала Безуглая в своём телеграм-канале.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
09:45
"Дай" и игра Зеленского, украинский Вальтер Венк. Главное на Украине на утро 30 ноябряВладимир Зеленский выступили с новыми требованиями к Западу. На Украине назначен новый командующий Сухопутными войска ВСУ
Она также заявила, что другие назначенцы на самом деле связаны с нынешним военным командованием.
"Апостол, которого назначили заместителем главнокомандующего, и Палиса, которого назначили заместителем руководителя ОП, - любимчики Сырского, лояльные ему комбриги. Поэтому прошу без иллюзий: имея опасность быть оторванным от ВСУ раз и навсегда, Александр Станиславович [Сырский] пытается перехитрить всех в процессе. А ещё обещает контрнаступление и чего только не пообещает", - подчеркнула Безуглая.
Народный депутат заявила, что будет пристально следить за главкомом ВСУ и в очередной раз призвала Владимира Зеленского отправить Сырского и министра обороны Рустема Умерова в отставку.
Её заявление оценил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
"Посмотрим, как долго удержится на должности главнокомандующего Сырский, ведь "черная метка" от Безуглой уже не раз срабатывала (а слухи о его отставке уже ходят; вероятно, поводом может стать отход ВСУ из Курской области или крупные территориальные потери в Донецкой и Харьковской областях). А должность Драпатого может стать карьерным трамплином для последующего назначения его Главкомом ВСУ", - отмечалось в публикации телеграм-канала.
Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - заявил, что новые назначения — попытка власти укрепиться.
"Наш источник сообщает, что вчерашние перестановки/назначения в рядах ВСУ и Генштабе - это замена лояльных на более лояльных к себе высших военных чинов. Также назначили своего вояку в ОП, чтобы подтягивать к себе военных, которые будут публичными "охранителями" системы", - отмечалось в публикации канала.
При этом, по информации его авторов, у новоназначенных непростая репутация в армии.
В то же время, многие украинские военные восприняли назначение Драпатого с энтузиазмом.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вчера, 18:02
Взялись за дезертиров. Итоги 29 ноября на УкраинеДезертиры создают всё больше проблем украинскому командованию, на Украине пытаются решить проблему
Обстрелы и налёты
Утром 30 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолётного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Чёрного моря", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.
На горловском направлении ВСУ совершили 3 обстрела, на докучаевском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 10 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 15 жилых домостроений, 10 автомобилей и 1 объект гражданской инфраструктуры.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каиры — 6; Каховка — 4; Горностаевка — 4; Заводовка — 3; Песчаное — 2", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка и Новые Лагеря.
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вчера, 13:00
План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноябряЗапад планирует разделить Украину на несколько зон для ввода своих военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 30 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Петровка выпущены 10 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела и совершены атаки с помощью 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Малиновка в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю ранены два мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены надворная постройка и два автомобиля", - отмечалось в публикации.
В Борисовском районе в селе Грузское вследствие атаки БПЛА повреждён ангар сельскохозяйственного предприятия. В хуторе Климовое с беспилотника сброшены несколько взрывных устройств — повреждены два частных дома.
"В Грайворонском муниципальном округе село Замостье атаковано одним дроном-камикадзе. По селу Новостроевка-Вторая выпущено 8 боеприпасов в ходе одного обстрела. Последствий нет", - писал Гладков.
В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Поповка выпущен один снаряд в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 7 беспилотников, два из которых сбиты. Повреждён инфраструктурный объект связи.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись атакам трёх беспилотников, два из которых сбиты. Обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил губернатор.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися подразделениями Вооружённых сил Украины и других формирований.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров".
 
ХроникиЭксклюзивУкраинаРоссияВячеслав ГладковМарьяна БезуглаяАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
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13:00Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
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