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"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине

"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине - 30.11.2024 Украина.ру

"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному составу с американскими ракетами ATACMS и Storm Shadow, которые предназначались для Украины и находились в порту города Черноморск. Об этом 30 ноября сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале

2024-11-30T13:03

2024-11-30T13:03

2024-11-30T13:03

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Как утверждает источник, ракеты прибыли в порт морским путем из Румынии. По информации Лебедева, удар был нанесен 28 ноября.Две недели назад в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииКиев тут же воспользовался снятием вето и нанес несколько ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским регионам. Прилеты пришлись на Брянскую и Курскую области.ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИСпустя пару дней Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира ПутинаДругие темы: Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог

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