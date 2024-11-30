"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине - 30.11.2024 Украина.ру
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"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине - 30.11.2024 Украина.ру
"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному составу с американскими ракетами ATACMS и Storm Shadow, которые предназначались для Украины и находились в порту города Черноморск. Об этом 30 ноября сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
2024-11-30T13:03
2024-11-30T13:03
новости
россия
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украина
владимир путин
вооруженные силы украины
atacms
storm shadow
ракеты средней и меньшей дальности
дальнобойные ракеты
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Как утверждает источник, ракеты прибыли в порт морским путем из Румынии. По информации Лебедева, удар был нанесен 28 ноября.Две недели назад в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииКиев тут же воспользовался снятием вето и нанес несколько ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским регионам. Прилеты пришлись на Брянскую и Курскую области.ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИСпустя пару дней Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира ПутинаДругие темы: Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог
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452
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новости, россия, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, atacms, storm shadow , ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, вс рф
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ATACMS, Storm Shadow , ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, ВС РФ

"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине

13:03 30.11.2024
 
© РИА НовостиATACMS
ATACMS
© РИА Новости
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Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному составу с американскими ракетами ATACMS и Storm Shadow, которые предназначались для Украины и находились в порту города Черноморск. Об этом 30 ноября сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
"Была длительная, более получасовая детонация. Горение места прилета и детонацию наблюдали даже в Одессе ", — написал Лебедев.
Как утверждает источник, ракеты прибыли в порт морским путем из Румынии. По информации Лебедева, удар был нанесен 28 ноября.
Евсеев
26 ноября, 09:12
Днепропетровск - это только начало. Когда русский "Орешник" прилетит по Румынии и Польше - ЕвсеевВоенный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на линии фронта, рассказал о том, как русский "Орешник" повлияет на ход противостояния России с Украиной и с Западом, оценил обстановку на различных направлениях и положение ВСУ
Две недели назад в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
Киев тут же воспользовался снятием вето и нанес несколько ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским регионам. Прилеты пришлись на Брянскую и Курскую области.
ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
Спустя пару дней Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В тот же день президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет всегда.
Накануне российский лидер добавил, что не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве".
Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина
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Заголовок открываемого материала
13:34Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
13:03"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
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