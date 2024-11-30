Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог
© mil.gov.uaЕвгений Мойсюк
© mil.gov.ua
На замену главкому Вооруженными силами Украины Александру Сырскому может прийти генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Об этом 30 ноября заявил политтехнолог Михаил Павлив, который ранее долгое время работал на Украине
"Уже согласован сменщик Сырского — это генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Сейчас он подготовлен к тому, чтобы заменить нынешнего главкома ВСУ", — сказал Павлив.
Он добавил, что после отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ Мойсюк "сумел пристроиться на "паркетную" должность".
С февраля 2024 года генерал-лейтенант занимает должность специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны страны. До этого он являлся заместителем Залужного.
Подробнее о том, кто такой Мойсюк — в материале Михаила Павлива Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
В начале этого года Владимир Зеленский объявил о перестановках в командовании армии страны. Залужный покинул свою должность, а новым главкомом ВСУ стал Сырский.