https://ukraina.ru/20241130/1059325238.html

Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог

Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог - 30.11.2024 Украина.ру

Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог

На замену главкому Вооруженными силами Украины Александру Сырскому может прийти генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Об этом 30 ноября заявил политтехнолог Михаил Павлив, который ранее долгое время работал на Украине

2024-11-30T12:30

2024-11-30T12:30

2024-11-30T12:30

новости

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

александр сырский

всу

главкомы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1e/1059325100_0:0:613:345_1920x0_80_0_0_1acbc3036bebbfd08c6263cb3588bdf7.png.webp

Он добавил, что после отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ Мойсюк "сумел пристроиться на "паркетную" должность". С февраля 2024 года генерал-лейтенант занимает должность специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны страны. До этого он являлся заместителем Залужного.Подробнее о том, кто такой Мойсюк — в материале Михаила Павлива Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросыВ начале этого года Владимир Зеленский объявил о перестановках в командовании армии страны. Залужный покинул свою должность, а новым главкомом ВСУ стал Сырский.Залужный - всё: Зеленский назначил нового главкома ВСУДругие темы: "Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, александр сырский, всу, главкомы