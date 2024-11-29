"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса - 29.11.2024 Украина.ру
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"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса
"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса - 29.11.2024 Украина.ру
"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса
Шанс прийти к комплексным договоренностям между Россией и Западом сейчас вырос. Но России пока не с кем разговаривать в США. Пока еще Трамп не имеет полномочий на принятие решений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2024-11-29T04:30
2024-11-29T04:30
новости
интервью
россия
запад
дональд трамп
джо байден
евгений ющук
сша
президент сша
третья мировая война
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По мнению эксперта, в свете последних действий Запада и России шанс прийти к переговорам (точнее, к комплексным договоренностям о ближайшем будущем), сейчас вырос. Но это будет возможно, когда в январе к власти придет новая администрация избранного президента США Дональда Трампа. А сейчас России вообще не с кем там разговаривать. Поэтому действующий президент Америки Джо Байден и его команда так себя ведут, отметил политтехнолог.Но если посмотреть с другой стороны, то ситуация, когда "безумные демократы" ведут мир к ядерной зиме, к Третьей мировой войне, и все это срочно необходимо остановить — такой сценарий на руку Трампу. Он может сказать: вот, они уже почти довели планету до Апокалипсиса, а я это остановлю, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, интервью, россия, запад, дональд трамп, джо байден, евгений ющук, сша, президент сша, третья мировая война, оружие, детали, сво, война, безопасность
Новости, Интервью, Россия, Запад, Дональд Трамп, Джо Байден, Евгений Ющук, США, президент США, третья мировая война, оружие, детали, СВО, война, безопасность

"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса

04:30 29.11.2024
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP / J. Scott Applewhite
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Шанс прийти к комплексным договоренностям между Россией и Западом сейчас вырос. Но России пока не с кем разговаривать в США. Пока еще Трамп не имеет полномочий на принятие решений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
По мнению эксперта, в свете последних действий Запада и России шанс прийти к переговорам (точнее, к комплексным договоренностям о ближайшем будущем), сейчас вырос.
Но это будет возможно, когда в январе к власти придет новая администрация избранного президента США Дональда Трампа. А сейчас России вообще не с кем там разговаривать. Поэтому действующий президент Америки Джо Байден и его команда так себя ведут, отметил политтехнолог.
"Конечно, Трамп, в курсе [ситуации с эскалацией на Украине]. Но он же не может сейчас принимать решения, потому что, как я сказал, полномочий на это не имеет. Трамп пока что не решает, куда двинутся американские войска, какие ракеты будут приведены в готовность, какое оружие и кому отдать", — подчеркнул Ющук.
Но если посмотреть с другой стороны, то ситуация, когда "безумные демократы" ведут мир к ядерной зиме, к Третьей мировой войне, и все это срочно необходимо остановить — такой сценарий на руку Трампу. Он может сказать: вот, они уже почти довели планету до Апокалипсиса, а я это остановлю, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.
О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
Дмитрий Суслов интервью
Вчера, 19:50
Дмитрий Суслов: Путин хочет договориться с Трампом по Украине, поэтому готов ударить по КиевуВладимир Путин намекнул на физическую ликвидацию Владимира Зеленского — пока что в логике устрашения. Но если киевский режим и дальше будет следовать по пути эскалации, пытаясь втянуть Запад в прямое столкновение с Россией, ликвидация "верхушки" на Украине неминуема.
 
НовостиИнтервьюРоссияЗападДональд ТрампДжо БайденЕвгений ЮщукСШАпрезидент СШАтретья мировая войнаоружиедеталиСВОвойнабезопасность
 
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