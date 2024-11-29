"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса
© AP / J. Scott Applewhite
© AP / J. Scott Applewhite
Шанс прийти к комплексным договоренностям между Россией и Западом сейчас вырос. Но России пока не с кем разговаривать в США. Пока еще Трамп не имеет полномочий на принятие решений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
По мнению эксперта, в свете последних действий Запада и России шанс прийти к переговорам (точнее, к комплексным договоренностям о ближайшем будущем), сейчас вырос.
Но это будет возможно, когда в январе к власти придет новая администрация избранного президента США Дональда Трампа. А сейчас России вообще не с кем там разговаривать. Поэтому действующий президент Америки Джо Байден и его команда так себя ведут, отметил политтехнолог.
"Конечно, Трамп, в курсе [ситуации с эскалацией на Украине]. Но он же не может сейчас принимать решения, потому что, как я сказал, полномочий на это не имеет. Трамп пока что не решает, куда двинутся американские войска, какие ракеты будут приведены в готовность, какое оружие и кому отдать", — подчеркнул Ющук.
Но если посмотреть с другой стороны, то ситуация, когда "безумные демократы" ведут мир к ядерной зиме, к Третьей мировой войне, и все это срочно необходимо остановить — такой сценарий на руку Трампу. Он может сказать: вот, они уже почти довели планету до Апокалипсиса, а я это остановлю, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.
О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
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