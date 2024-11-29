https://ukraina.ru/20241129/1059291537.html

"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса

"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса - 29.11.2024 Украина.ру

"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса

Шанс прийти к комплексным договоренностям между Россией и Западом сейчас вырос. Но России пока не с кем разговаривать в США. Пока еще Трамп не имеет полномочий на принятие решений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2024-11-29T04:30

2024-11-29T04:30

2024-11-29T04:30

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дональд трамп

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По мнению эксперта, в свете последних действий Запада и России шанс прийти к переговорам (точнее, к комплексным договоренностям о ближайшем будущем), сейчас вырос. Но это будет возможно, когда в январе к власти придет новая администрация избранного президента США Дональда Трампа. А сейчас России вообще не с кем там разговаривать. Поэтому действующий президент Америки Джо Байден и его команда так себя ведут, отметил политтехнолог.Но если посмотреть с другой стороны, то ситуация, когда "безумные демократы" ведут мир к ядерной зиме, к Третьей мировой войне, и все это срочно необходимо остановить — такой сценарий на руку Трампу. Он может сказать: вот, они уже почти довели планету до Апокалипсиса, а я это остановлю, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241128/1059293743.html

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новости, интервью, россия, запад, дональд трамп, джо байден, евгений ющук, сша, президент сша, третья мировая война, оружие, детали, сво, война, безопасность