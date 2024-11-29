"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Точная квалификация преступных действий Украины в Селидово будет сформирована следственным органом и утверждена судами при вынесении правового определения ответственности тех, кто совершил это жуткое преступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.
В Селидово произведена была карательная зачистка территории города. Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд", украинских карательных батальонов, сообщил посол.
"Можно точно говорить, что это преступление против человечности, это военное преступление, это нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права", — отметил Мирошник.
Он подчеркнул, что точная квалификация преступных действий Украины будет сформирована следственным органом, а утверждена уже судами при вынесении правового определения и определения ответственности тех, кто совершил подобное жуткое преступление.
По словам Мирошника, на территориях, которые сейчас доступны и контролируются российской армией, это одно из самых жутких преступлений, точнее "наиболее массовое преступление", которое было совершено украинскими боевиками.
"Я не беру в расчёт, например, ту же Бучу, где тоже было постановочное убийство явно совершено украинской стороной", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.
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26 ноября, 16:58Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима ЗеленскогоВ конце октября российская армия освободила населенный пункт Селидово в ДНР. Этот город являлся важным логистическим и тыловым пунктом ВСУ, операция по его взятию стала важной вехой СВО в Донбассе. С того момента прошел почти месяц, однако информация о злодеяниях украинской армии в этом населенном пункте всплывает и поныне.