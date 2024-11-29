"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово - 29.11.2024 Украина.ру
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"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово - 29.11.2024 Украина.ру
"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
Точная квалификация преступных действий Украины в Селидово будет сформирована следственным органом и утверждена судами при вынесении правового определения ответственности тех, кто совершил это жуткое преступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-11-29T05:45
2024-11-29T05:45
новости
селидово
украина
россия
родион мирошник
преступления
всу
иностранные наемники
закон
суд
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Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.В Селидово произведена была карательная зачистка территории города. Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд", украинских карательных батальонов, сообщил посол.Он подчеркнул, что точная квалификация преступных действий Украины будет сформирована следственным органом, а утверждена уже судами при вынесении правового определения и определения ответственности тех, кто совершил подобное жуткое преступление.По словам Мирошника, на территориях, которые сейчас доступны и контролируются российской армией, это одно из самых жутких преступлений, точнее "наиболее массовое преступление", которое было совершено украинскими боевиками. "Я не беру в расчёт, например, ту же Бучу, где тоже было постановочное убийство явно совершено украинской стороной", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.Подробнее на эту тему — Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
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новости, селидово, украина, россия, родион мирошник, преступления, всу, иностранные наемники, закон, суд, право, международное право, детали, сво, киевский режим, мирные жители
Новости, Селидово, Украина, Россия, Родион Мирошник, преступления, ВСУ, иностранные наемники, Закон, Суд, право, международное право, детали, СВО, киевский режим, мирные жители

"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово

05:45 29.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Точная квалификация преступных действий Украины в Селидово будет сформирована следственным органом и утверждена судами при вынесении правового определения ответственности тех, кто совершил это жуткое преступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.
В Селидово произведена была карательная зачистка территории города. Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд", украинских карательных батальонов, сообщил посол.
"Можно точно говорить, что это преступление против человечности, это военное преступление, это нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права", — отметил Мирошник.
Он подчеркнул, что точная квалификация преступных действий Украины будет сформирована следственным органом, а утверждена уже судами при вынесении правового определения и определения ответственности тех, кто совершил подобное жуткое преступление.
По словам Мирошника, на территориях, которые сейчас доступны и контролируются российской армией, это одно из самых жутких преступлений, точнее "наиболее массовое преступление", которое было совершено украинскими боевиками.
"Я не беру в расчёт, например, ту же Бучу, где тоже было постановочное убийство явно совершено украинской стороной", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.
Подробнее на эту тему — Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
26 ноября, 16:58
Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима ЗеленскогоВ конце октября российская армия освободила населенный пункт Селидово в ДНР. Этот город являлся важным логистическим и тыловым пунктом ВСУ, операция по его взятию стала важной вехой СВО в Донбассе. С того момента прошел почти месяц, однако информация о злодеяниях украинской армии в этом населенном пункте всплывает и поныне.
 
НовостиСелидовоУкраинаРоссияРодион МирошникпреступленияВСУиностранные наемникиЗаконСудправомеждународное праводеталиСВОкиевский режиммирные жители
 
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Заголовок открываемого материала
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06:15Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
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06:00Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине
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05:45"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
05:40"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины
05:30"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
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