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Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности

Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности - 29.11.2024 Украина.ру

Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности

Расстрел мирных жителей в Селидово — это преступление против человечности и военное преступление. Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2024-11-29T03:15

2024-11-29T03:15

2024-11-29T03:15

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Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.В Селидово произведена была карательная зачистка территории города. Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд", украинских карательных батальонов, сообщил посол.Можно точно утверждать, что расстрел боевиками ВСУ мирных жителей в Селидово — это преступление против человечности, военное преступление, нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права, указал он.По его словам, в дальнейшем эти материалы будут переданы российским представителям или делегациям, находящимся в международных организациях, таких, как ООН, ОБСЕ, Совет по правам человека. "Факты [военных преступлений Киева] будут переданы всему дипломатическому корпусу для донесения этой информации нашим партнерам, чтобы они точно понимали, каким образом Украина нагло и цинично переступает или растаптывает принципиальные нормы международного гуманитарного права", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241128/1059251848.html

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