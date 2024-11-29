Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности - 29.11.2024 Украина.ру
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Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности
Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности - 29.11.2024 Украина.ру
Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности
Расстрел мирных жителей в Селидово — это преступление против человечности и военное преступление. Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-11-29T03:15
2024-11-29T03:15
новости
селидово
россия
киев
родион мирошник
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донбасс
оон
обсе
преступления
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Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.В Селидово произведена была карательная зачистка территории города. Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд", украинских карательных батальонов, сообщил посол.Можно точно утверждать, что расстрел боевиками ВСУ мирных жителей в Селидово — это преступление против человечности, военное преступление, нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права, указал он.По его словам, в дальнейшем эти материалы будут переданы российским представителям или делегациям, находящимся в международных организациях, таких, как ООН, ОБСЕ, Совет по правам человека. "Факты [военных преступлений Киева] будут переданы всему дипломатическому корпусу для донесения этой информации нашим партнерам, чтобы они точно понимали, каким образом Украина нагло и цинично переступает или растаптывает принципиальные нормы международного гуманитарного права", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, селидово, россия, киев, родион мирошник, днр, донбасс, оон, обсе, преступления, военные преступления, всу, вс рф, расстрел, детали, сво
Новости, Селидово, Россия, Киев, Родион Мирошник, ДНР, Донбасс, ООН, ОБСЕ, преступления, Военные преступления, ВСУ, ВС РФ, расстрел, детали, СВО

Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности

03:15 29.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Расстрел мирных жителей в Селидово — это преступление против человечности и военное преступление. Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.
В Селидово произведена была карательная зачистка территории города. Оставшиеся там гражданские люди подвергались тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд", украинских карательных батальонов, сообщил посол.
Можно точно утверждать, что расстрел боевиками ВСУ мирных жителей в Селидово — это преступление против человечности, военное преступление, нарушение принципиальных норм международного гуманитарного права, указал он.

"Россия обязательно будет поднимать этот вопрос [расследования расстрела мирных жителей в Селидово] на всех доступных международных площадках. Сейчас формируются материалы, которые будут точно базироваться на фактах, анализах, экспертизах", — подчеркнул Мирошник.

По его словам, в дальнейшем эти материалы будут переданы российским представителям или делегациям, находящимся в международных организациях, таких, как ООН, ОБСЕ, Совет по правам человека.
"Факты [военных преступлений Киева] будут переданы всему дипломатическому корпусу для донесения этой информации нашим партнерам, чтобы они точно понимали, каким образом Украина нагло и цинично переступает или растаптывает принципиальные нормы международного гуманитарного права", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.
О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
Виктор Кутырь интервью
Вчера, 06:05
Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и СуземкуЯ бы всерьез отнесся к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Они где-то нанесут удар. Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов
 
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