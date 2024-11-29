https://ukraina.ru/20241129/1059296076.html

Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России

Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России - 29.11.2024 Украина.ру

Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России

США никогда не передавали даже натовским союзникам ядерного оружия. Я не уверен, что американцы действительно планируют передать Зеленскому ядерное оружие с правом нажатия кнопки "Пуск" для удара по территории России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-11-29T04:00

2024-11-29T04:00

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В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооружённого конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе в Европейском полицейском центре, трансляция которой велась на YouTube-канале центра 25 ноября.Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.Во-первых, по состоянию на сегодняшний день, 27 ноября 2024 года, ни президент США Джо Байден, ни министр обороны, ни госсекретарь США не сделали заявлений о возможной передаче американского ядерного оружия Украине, отметил дипломат.Но Россия должны учитывать любые подобные утечки: не важно, касается это ядерных технологий, обычных вооружений или средств доставки, указал он.Во-вторых, отметил историк, американцы никогда не передавали даже натовским союзникам ядерного оружия. Да, они разместили на территории четырех европейских государств и азиатской части Турции свои ядерные вооружения, но контроль над ядерной кнопкой все еще остается в руках США, добавил Козин."Поэтому не уверен, что американцы действительно планируют передать Зеленскому ядерное оружие с правом нажатия кнопки "Пуск" для удара по территории России", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.

https://ukraina.ru/20241128/1059294418.html

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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, ядерное оружие, оружие, сво, турция, вооружения, ракетный удар, детали, нато