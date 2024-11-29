https://ukraina.ru/20241129/1059296076.html
Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России
Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России - 29.11.2024 Украина.ру
Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России
США никогда не передавали даже натовским союзникам ядерного оружия. Я не уверен, что американцы действительно планируют передать Зеленскому ядерное оружие с правом нажатия кнопки "Пуск" для удара по территории России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-11-29T04:00
2024-11-29T04:00
2024-11-29T04:00
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В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооружённого конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе в Европейском полицейском центре, трансляция которой велась на YouTube-канале центра 25 ноября.Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.Во-первых, по состоянию на сегодняшний день, 27 ноября 2024 года, ни президент США Джо Байден, ни министр обороны, ни госсекретарь США не сделали заявлений о возможной передаче американского ядерного оружия Украине, отметил дипломат.Но Россия должны учитывать любые подобные утечки: не важно, касается это ядерных технологий, обычных вооружений или средств доставки, указал он.Во-вторых, отметил историк, американцы никогда не передавали даже натовским союзникам ядерного оружия. Да, они разместили на территории четырех европейских государств и азиатской части Турции свои ядерные вооружения, но контроль над ядерной кнопкой все еще остается в руках США, добавил Козин."Поэтому не уверен, что американцы действительно планируют передать Зеленскому ядерное оружие с правом нажатия кнопки "Пуск" для удара по территории России", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
https://ukraina.ru/20241128/1059294418.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, ядерное оружие, оружие, сво, турция, вооружения, ракетный удар, детали, нато
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Ядерное оружие, оружие, СВО, Турция, вооружения, ракетный удар, детали, НАТО
Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России
США никогда не передавали даже натовским союзникам ядерного оружия. Я не уверен, что американцы действительно планируют передать Зеленскому ядерное оружие с правом нажатия кнопки "Пуск" для удара по территории России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин