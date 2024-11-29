Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059295717.html
Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж - 29.11.2024 Украина.ру
Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
Нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2024-11-29T06:05
2024-11-29T06:05
новости
курская область
украина
запад
брянская область
воронежская область
всу
нападение
крым
десант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg
В Курской области российская амия никуда не спешит. Войскам нужно бесповоротно выбить оттуда ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они "побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще", отметил эксперт.Он отметил, что нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар, предупредил ветеран."Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум", — указал эксперт.Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псел. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
https://ukraina.ru/20241128/1059291154.html
курская область
украина
запад
брянская область
воронежская область
крым
чернигов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_205:0:1598:1045_1920x0_80_0_0_a0e5bdbeacab0b258bfc12ad3f090e7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, запад, брянская область, воронежская область, всу, нападение, крым, десант, чернигов, сво, спецоперация, детали
Новости, Курская область, Украина, Запад, Брянская область, Воронежская область, ВСУ, нападение, Крым, десант, Чернигов, СВО, Спецоперация, детали

Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж

06:05 29.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
В Курской области российская амия никуда не спешит. Войскам нужно бесповоротно выбить оттуда ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они "побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще", отметил эксперт.
"Приведу бытовой пример. К вам в дом залез бандит. Вы можете стрелять по нему через дверь или через окно. Но пока вы его физически не вытащите оттуда, вы проблему не решите. Для этого вам нужно или заморить его голодом, или ломать дверь", — сказал Кутырь.
Он отметил, что нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар, предупредил ветеран.
"Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум", — указал эксперт.
Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псел. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
Коллаж: Андрей Грозин интервью
Вчера, 19:30
Андрей Грозин: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на УкраинеВ Сирии мы реализуем не свои геополитические амбиции, спасая Асада. Мы выстраиваем сложную систему отношений с государствами, которые непосредственно включены в сирийский конфликт уже много лет.
 
НовостиКурская областьУкраинаЗападБрянская областьВоронежская областьВСУнападениеКрымдесантЧерниговСВОСпецоперациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
06:15Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
06:05Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
06:00Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине
05:50Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры
05:45"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
05:40"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины
05:30"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
05:27"Война еще не насытилась, не напилась крови". Украинские и зарубежные эксперты о настоящем и будущем
05:15Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы
05:00Бежать ему некуда: Ющук рассказал, кто может ликвидировать Зеленского, если тот "будет плохо себя вести"
04:45"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда
04:30"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса
04:15"Им не прилетает": Ющук о том, нужно ли нанести удар по "пустынной местности на территории противника"
04:00Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России
03:45"Можем припереть к стенке фактами": Мирошник объяснил, кто является заказчиком преступлений Украины
03:30"Какой ущерб для Америки?" Ющук о том, почему на Западе не верят, что Россия ответит на ракетные удары
03:15Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности
03:00Злодея сначала надо поймать: эксперт объяснил, возможно ли судебное преследование Зеленского
20:20Мёртвые кусают живых
Лента новостейМолния