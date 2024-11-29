https://ukraina.ru/20241129/1059295717.html

Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж

Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж - 29.11.2024 Украина.ру

Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж

Нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2024-11-29T06:05

2024-11-29T06:05

2024-11-29T06:05

новости

курская область

украина

запад

брянская область

воронежская область

всу

нападение

крым

десант

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В Курской области российская амия никуда не спешит. Войскам нужно бесповоротно выбить оттуда ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они "побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще", отметил эксперт.Он отметил, что нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар, предупредил ветеран."Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум", — указал эксперт.Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псел. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.

https://ukraina.ru/20241128/1059291154.html

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