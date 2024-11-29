Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
В Курской области российская амия никуда не спешит. Войскам нужно бесповоротно выбить оттуда ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они "побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще", отметил эксперт.
"Приведу бытовой пример. К вам в дом залез бандит. Вы можете стрелять по нему через дверь или через окно. Но пока вы его физически не вытащите оттуда, вы проблему не решите. Для этого вам нужно или заморить его голодом, или ломать дверь", — сказал Кутырь.
Он отметил, что нужно серьезно относиться к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. ВСУ где-то нанесут удар, предупредил ветеран.
"Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум", — указал эксперт.
Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псел. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
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