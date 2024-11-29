https://ukraina.ru/20241129/1059281670.html

Бежать ему некуда: Ющук рассказал, кто может ликвидировать Зеленского, если тот "будет плохо себя вести"

Бежать ему некуда: Ющук рассказал, кто может ликвидировать Зеленского, если тот "будет плохо себя вести" - 29.11.2024 Украина.ру

Бежать ему некуда: Ющук рассказал, кто может ликвидировать Зеленского, если тот "будет плохо себя вести"

Вряд ли Зеленский сам по себе будет творить "выраженные безобразия". Если Зеленский поругается с западными кураторами, то с "этой планеты бежать ему будет некуда". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2024-11-29T05:00

2024-11-29T05:00

2024-11-29T05:00

новости

украина

запад

россия

владимир зеленский

грязная бомба

охрана

ликвидация

деньги

активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059142062_0:5:875:497_1920x0_80_0_0_e5c595c13530982490e216f1839d2d15.jpg

По словам эксперта, Владимир Зеленский не самостоятелен в принятии решений. Если он предпримет какие-то резкие действия, которые ему не разрешали делать, то может сильно обидеть своих начальников на Западе, добавил он.Во-первых, если Зеленский поругается с западными кураторами, то с этой планеты бежать ему будет некуда. Все деньги и активы хранятся под контролем Запада. Во-вторых, если Зеленский будет сильно "плохо себя вести", его охрана превратится в конвой и первая же его ликвидирует, подчеркнул политтехнолог.В то же время, если Зеленский будет вести себя "правильно", западные кураторы обеспечат ему уход и эвакуацию. Он перестанет быть начальником, но станет еще более богатым человеком, отметил он."Что касается "грязной бомбы", то в чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.О том, какое будущее ждет Украину — в интервью Михаила Амерберга: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241128/1059251848.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, грязная бомба, охрана, ликвидация, деньги, активы, детали, власти украины, евгений ющук