Бежать ему некуда: Ющук рассказал, кто может ликвидировать Зеленского, если тот "будет плохо себя вести"
Вряд ли Зеленский сам по себе будет творить "выраженные безобразия". Если Зеленский поругается с западными кураторами, то с "этой планеты бежать ему будет некуда". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
По словам эксперта, Владимир Зеленский не самостоятелен в принятии решений. Если он предпримет какие-то резкие действия, которые ему не разрешали делать, то может сильно обидеть своих начальников на Западе, добавил он.
"А они могут наказать так, что его не станет. Поэтому вряд ли Зеленский сам по себе будет творить выраженные безобразия. А что ему разрешат или попросят сделать, сложно сказать" — отметил Ющук.
Во-первых, если Зеленский поругается с западными кураторами, то с этой планеты бежать ему будет некуда. Все деньги и активы хранятся под контролем Запада. Во-вторых, если Зеленский будет сильно "плохо себя вести", его охрана превратится в конвой и первая же его ликвидирует, подчеркнул политтехнолог.
В то же время, если Зеленский будет вести себя "правильно", западные кураторы обеспечат ему уход и эвакуацию. Он перестанет быть начальником, но станет еще более богатым человеком, отметил он.
"Что касается "грязной бомбы", то в чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.
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