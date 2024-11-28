https://ukraina.ru/20241128/1059290232.html

"Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов

"Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов - 28.11.2024 Украина.ру

"Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов

Тему снижения призывного возраста на Украине американские чиновники считают неизбежной. Агентство Reuters сообщило, что украинские власти должны рассмотреть возможность снижения призывного возраста для своих солдат до 18 лет. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

2024-11-28T19:39

2024-11-28T19:39

2024-11-28T19:42

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Напомним Зеленский неоднократно заявлял, что не поддерживает отправку на фронт молодых призывников. Не приняла соответствующее решение и Верховная Рада. Однако ситуация и на Украине, и в США поменялась за последний месяц. И, может быть, власти вынуждены будут пойти на непопулярное в обществе решении и призвать 18-летних парней, в обмен потребовав от американских партнеров усиление военной помощи. По подсчетам Украины, ВСУ необходимо дополнительно 160 тысяч военнослужащих, однако в США считают, что это число слишком занижено. Украинские военные, которые сейчас находятся на фронте, сообщают о катастрофической ситуации на фронте и нехватке не просто бойцов, а сильных, молодых, здоровых бойцов. Однако в обществе не готовы посылать на фронт юных парней, почти детей. Больше мнений на тему особенностей украинской мобилизации – в обзоре мнений экспертов.Политик Олег ЦаревРазумеется, США и гораздо раньше говорили Зеленскому подобные вещи. Это доказывается и фактическим замораживанием американской помощи, когда закон о мобилизации буксовал в Верховной Раде, с быстрой ее разморозкой после того, как он был принят. Но такие призывы делались кулуарно из-за чувствительности темы. Но сейчас, хотя идея и озвучена анонимным чиновником, речь идет не о случайной утечке, а о спланированной акции, так как информация распространилась не по одному каналу. О том же сообщило и агентство Associated Press, при этом первая фраза у него звучит еще резче:"Администрация президента Джо Байдена призывает Украину быстро увеличить численность своих вооруженных сил, призвав больше солдат и пересмотрев законодательство о мобилизации, чтобы снизить призывной возраст до 18 лет".Кстати, выплеснувшееся в публичную плоскость недовольство украинской мобилизацией, дает уходящей администрации удобный повод выделить Украине заметно меньше из оставшихся в ее распоряжении средств поддержки. Не исключаю, что эти средства обещались два месяца назад как раз в обмен на снижение призывного возраста. А администрация будущая получает аналогичный повод снизить интерес к Киеву и не принимать новых обязательств в его поддержку. Другое дело, захотят ли в Белом Доме этими поводами воспользоваться.Общественный деятель Татьяна ПопБелый дом, опять призвал Украину снизить возраст призыва на военную службу до 18 лет. Я как раз вчера писала, что пока администрация там не сменилась, демократы пытаются по максимуму влить сил в поддержание конфликта, а для этого отлова взрослого "мяса" на улицах уже мало – и так воевать за интересы глобалистов уже почти некому. В Киеве, конечно, от перспективы окончательно похоронить рейтинг просроченного пока отбрехиваются. "Снижать возраст мобилизации бессмысленно, потому что оружия для солдат не хватает", - заявил советник Зеленского. Но это пока, особого выбора у них нет. Так что, дорогие украинцы, пока у вас там опять что-то со светом случилось, посидите, подумайте над словами Владимира Владимировича. Не только о вашей моГилизации, но и о том, чем в итоге все закончится. Чем раньше осознаете, тем лучше для вас же будет. Спасайте своих детей!Украинский военный аналитик и волонтёр Юрий КасьяновМедийная компания махрового популизма против мобилизации "детей" до 25 лет, поддерживаемая, к сожалению, нашим правительством, неизбежно приведет к поражению Украины. Три года назад, в эти же дни я отчаянно призывал готовиться к неизбежной войне, мобилизовывать армию, раздавать оружие добровольцам, выводить подразделения навстречу врагу, минировать направления удара, эвакуировать гражданских из вероятных зон ведения боевых действий. Но на меня смотрели как на сумасшедшего и готовились жарить шашлыки на майские. Зажарили. Теперь я вам снова говорю: ситуация критическая, если не принимать жесткие меры, враг через два месяца снова будет под Киевом, возможно, даже до Нового года. Фронт еле-еле держится, людей не хватает, дронов не хватает, энергетику обязательно развалят в сильный мороз, который, черт возьми, Новый год?!! Это не паника. Это – жестокая реальность. Либо мы будем драться, мобилизуем все силы и возможности, пойдем вместо шопинга вручную – киркой и лопатой рыть окопы, или нас снова оккупирует империя. Так было сто лет назад.Тогда выбрали "мир", и получили раскулачивание, Сибирь, репрессии, голодомор, снова репрессии, страшную войну, в которой украинцев погибло больше, чем представителей других народов, потому что украинцев бросали в бой без оружия – как пушечное мясо. Вы хотите повторить? Вы надеетесь убежать? Вперед. Я за то, чтобы открыть границы, и пусть те, кто не хочет воевать за Украину, кто не связывает себя с этой землей – пусть они уезжают. Но только с обязательным лишением гражданства, с конфискацией собственности в пользу ВСУ. И обязательно надо лишить гражданства военнообязанных украинцев (по рождению, не по факту), которые уже сбежали, и сейчас отсиживаются в теплых местах. Чтобы потом они, вернувшись после войны, не выбирали нам опять трусов, популистов и идиотов. Хватит! И кто вам сказал, что молодые люди до 25 лет - дети?.. Почему мой старший сын пошел на войну 2014 года, когда ему только исполнился 21 год, а младший - пошел служить, как только призвали? Почему средний возраст американской армии - 28 лет, британской - 30 лет, немецкой - 26 лет, израильской - 24 года, русской (воюющей против нас) - 30 лет, а украинской - старше 45? Во все времена сражались молодые, сильные, здоровые.Молодые сражались в годы Первой мировой, Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Афганской, Иракской войн. Пожилые люди не могут выиграть войну.Не могут, и точка! Хотите, чтобы пошли воевать полицейские, прокуроры, судьи, чиновники... Пусть идут. А ничего, что уже десятки тысяч полицейских воюют? Я знаю офицеров и даже одного генерала полиции, которые ушли в действующую армию, и теперь там служат сержантами, потому что звания полиции не приравниваются к армейским. Сколько еще полицейских должно пойти воевать, чтобы оставшихся хватило на обеспечение порядка, борьбу с преступностью, оформление ДТП?.. И чем полицейские хуже менеджеров по продажам, маркетологов, дворников, которые прячутся за их спинами и не хотят идти воевать? Сколько прокуроров и судей должно пойти на фронт, чтобы не остановилось судопроизводство, чтобы люди не сидели годами в СИЗО, ожидая рассмотрения их дела?.. Сколько чиновников должно воевать, чтобы не развалилось государство? Даже если мобилизовать еще половину полицейских, прокуроров, судей, чиновников этого не хватит для обеспечения потребностей армии.Нам сейчас нужно минимум полмиллиона бойцов, а лучше миллион - для обеспечения ротаций тех, кто уже три года безвылазно сидит в окопах, а мы в лучшем случае за счет госсектора сможем получить 150 тысяч. И опять-таки – не молодых и здоровых, а старых и больных. Поймите, наконец: никто не возьмет нас сейчас в НАТО, никакие иностранные войска не будут за нас воевать, никто никогда не вернет ядерное оружие, всем наплевать на Будапештский меморандум, никто не обязан нам помогать деньгами и оружием. Никто нам ничего не должен, мир жесток. И американское, и британское, и немецкое, и французское правительства действуют с оглядкой на своих избирателей. И если нам до сих пор как-то помогают, то только потому, что американский или немецкий народы имеют щедрые сердца и неравнодушны к судьбе Украины. Но воевать за нас никто не будет, входить в ядерное противостояние с Россией – никто не будет. Это наша и только наша война.Если вы хотите капитулировать, надеетесь на Трампа, мечтаете бежать на Запад – это одна история.Если готовы сражаться – другая. Здесь – или, или. Мы находимся на краю гибели, шашлыков в этом году тоже не ожидается.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСША настаивают на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Украине следует рассмотреть возможность снижения возраста призыва на военную службу для своих солдат с 25 до 18 лет, заявил 27 ноября высокопоставленный представитель администрации США, имя которого Reuters не называет. По словам американского чиновника, Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество новых солдат, чтобы заменить тех, кто погиб на поле боя: "Сейчас нам нужна живая сила. Русские действительно добиваются прогресса, устойчивого прогресса, на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции на Курской дуге... Мобилизация и увеличение численности персонала могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя уже сегодня". Фраза "нам нужна" ещё раз демонстрирует, чья это война на самом деле — война США против России.Reuters сообщает, что, по словам источника в МО Германии, Берлин за закрытыми дверями также призывает Киев снизить призывной возраст. Примечательно, что данная информация всплыла как раз в тот момент, когда Байден решил выделить Украине ещё $24 млрд военной помощи. Похоже, киевскому режиму выставлено условие получения этих средств в виде снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет. "Война до последнего украинца" стала непременным условием западной военной поддержки.По имеющейся информации, и прежний пакет американской военной помощи почти на $61 млрд был выделен Зеленскому именно под мобилизацию 1,5–2 млн (!) украинцев до конца 2025 года.Подробнее о том, как и почему Украину заставляют вместо поисков мира снижать призывной возраст - в статье Павла Котова "Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет

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