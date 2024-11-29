https://ukraina.ru/20241129/1059293159.html

Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры

Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры - 29.11.2024 Украина.ру

Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры

Большой театр устраивает аукцион; скрипач Дьёрдь Паук ушёл из жизни; украинский фильм в списке на "Оскар"

2024-11-29T05:50

2024-11-29T05:50

2024-11-29T05:50

культура

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По примеру Венского оперного бала"Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в Большом театре – главное событие новогодне-рождественских праздников в Москве уже многие годы.Всем известно, какой ажиотаж каждый год начинается вокруг билетов – за ними охотятся и сами москвичи, и гости столицы, и перекупщики. Люди стоят в очередях за билетами с ночи до утра, в бесконечных очередях случались даже скандалы и обмороки.В этом году решили всё сделать иначе: билеты будут продавать через интернет-аукцион, который стартует 2 декабря.Стартовая цена зависит от места, но театр заверяет, что она будет ниже, чем в прошлом году. Как утверждает издание "Театрал", стартовая цена двух билетов в партер – 100 тысяч рублей.Идея не нова: Венская опера нередко проводит аукционы на Венский оперный бал и самые кассовые спектакли, а в Covent Garden, в Лондоне, аукцион проходит каждую пятницу и носит название Friday Rush. В пятницу, 29 ноября, разыгрывают, в том числе, билеты на декабрьские показы "Золушки" Сергея Прокофьева.В Большом театре же это – не единственная новинка. Билеты теперь можно приобрести только по паспортным данным (но можно для себя и ещё троих своих спутников, зная их личную информацию).Глава театра, народный артист РФ Валерий Гергиев сообщил журналистам, что в ближайшее время будут распространены и льготные билеты на "Щелкунчика"."Мы разрабатываем такую стратегию с правительством Москвы, чтобы открывать возможность для посещения наших спектаклей как оперных, так и балетных, в том числе знаменитые предновогодние и посленовогодние "Щелкунчики" тоже будут таким образом распространяться среди тех, кто заслужил получать льготные билеты. Это произойдет в самое ближайшее время", – сказал он.Льготные билеты предназначены для военнослужащих и членов их семей.Большой театр анонсировал 18 предновогодних показов "Щелкунчика". В те же дни в театре покажут оперу Сергея Баневича "История Кая и Герды" и "Черевички" Чайковского.Украина и Оскар-2025В конце прошлой недели Американская киноакадемия опубликовала квалификационные списки игровых, анимационных и документальных фильмов, которые допущены к награде 97-й кинопремии "Оскар". Церемония награждения традиционно будет проведена в Лос-Анджелесе, в театре Dolby в начале марта.Из 169-ти один фильм – украинский, и ещё четыре так или иначе связаны с Украиной.Украинский фильм – художественная картина "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко, который до сих пор не снимал полнометражные фильмы в качестве режиссёра (но выступал в роли продюсера). Фильм уже получил несколько премий – не только украинских, но и в Вильнюсе и Сараево.Для картины придумали прежде не звучавший жанр – "постсоветский нуар". Говоря откровенно, словосочетание образно удачное, не трудно понять, какая атмосфера ждёт зрителя. Фильм рассказывает о преступниках, казнённых на Украине с 1991 года по 1996 (эта дата исторически спорна, Amnesty International настаивает, что последняя казнь была совершена в 1997 году), в том же году начал фактическое действие мораторий.Официально же Украина отказалась от смертной казни по требованию Совета Европы только в 1995 году.Главный герой картины – судебный психиатр, который участвует в расследовании убийства милиционера. Фильм, как пишут украинские обозреватели, обличает недобросовестную, жестокую и коррумпированную систему правоохранительных органов в 90-е годы.Фильмы, которые украинские СМИ относят к украинским отчасти – "Под вулканом" польского режиссёра Дамиана Коцура (у него картина – вторая), все главные роли сыграли украинские актёры, а сам фильм о событиях сегодняшних – украинской семье, которая в феврале 2022 года оказалась на Тенерифах и не смогла вернуться домой. Остальные тезисы ясны.В трёх документальных фильмах Украина выступает является одной из стран-создательниц, и все они о военных действиях с конкретным нарративом: 1) "Фарфоровая война" Брендана Белломо (США) и Славы Леонтьева о друзьях-аниматорах;2) "Мирные люди" Оксаны Карпович (копродукция с Канадой и Францией) о российских военных (создательница утверждает, что использовала радиоперехваты их разговоров, потому фильм и отнесён в категорию документальных, но это, очевидно, недоказуемо, а сама картина строго идеологична);3) "После дождя: украденные Путиным дети возвращаются домой" канадского режиссёра Сары МакКарти о тех самых детях, якобы украденных Россией, и позже найденных в Берлине (едва ли об этом будет рассказано в фильме).Скрипач, сбежавший из геттоОтметив своё 88-летие, скончался прославленный венгерский и британский скрипач еврейского происхождения Дьёрдь Паук, сообщила на прошлой неделе газета Magyar Nemzet.Своим девизом он считал фразу: "Учитесь на своих ошибках и признавайте их. Это нелегко, но постарайтесь извлечь из них уроки и стать лучше", именно так он написал в своей автобиографии.Скрипач, родившийся в Будапеште тревожного 1936 года, прошёл все испытания Холокоста, много воспоминал о будапештском гетто – "голод, холод и страх", где он оказался вместе со своей бабушкой.Отца его нацисты убили в 1944 – он был помещён в трудовой лагерь. В том же году музыкант оказался в гетто, оставив родной еврейский дом, а мать-пианистка исчезла после того, как её увели венгерские коллаборационисты.История Паука необычна: не только он, но и его бабушка, тётя и двоюродный брат из гетто сумели сбежать. Увы, ненадолго. После их поймали и вернули обратно под полный надзор, а освободилась семья музыканта только тогда, когда советская армия вошла в Будапешт.Получив образование в Музыкальной академии имени Ференца Листа, скрипач, всё же, сделал блестящую карьеру и стал звездой после того, как навсегда уехал из стран Восточного блока – в 1958 году он не вернулся с конкурса в Париже, после жил в Нидерландах, а в 1961 году оказался в главном для себя городе – Лондоне.Многочисленные туры по Европе, США и Австралии начались для него в роли британского скрипача, но в 1973 году он снова, уже с женой и двумя детьми, вернулся в Венгрию, и выступал уже от родной страны.Любимыми композиторами Паука были Кшиштоф Пендерецкий, Витольд Лютославский, Альфред Шнитке, Майкл Типпетт, и, что, возможно, может показаться удивительным, – великие австрийцы – Вольфганг Амадей Моцарт и Франц Шуберт.

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, украина, москва, лондон, петр ильич чайковский, валерий гергиев, большой театр, amnesty international, совет европы, музыка, кино