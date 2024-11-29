"Какой ущерб для Америки?" Ющук о том, почему на Западе не верят, что Россия ответит на ракетные удары - 29.11.2024 Украина.ру
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"Какой ущерб для Америки?" Ющук о том, почему на Западе не верят, что Россия ответит на ракетные удары
"Какой ущерб для Америки?" Ющук о том, почему на Западе не верят, что Россия ответит на ракетные удары - 29.11.2024 Украина.ру
"Какой ущерб для Америки?" Ющук о том, почему на Западе не верят, что Россия ответит на ракетные удары
Когда разразился Карибский кризис, то угроза шла со стороны СССР и предназначалась для США. При этом СССР запустил не просто счетчик. Реально стояли силы, подготовленные к пуску ракет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2024-11-29T03:30
2024-11-29T03:30
новости
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евгений ющук
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кризис
ядерная война
ядерная безопасность
ракеты
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Новая гиперзвуковая ракета "Орешник", которой ВС РФ поразили объект ВПК на Украине, легко может долететь до Европы. Россия показала Западу, что кроме ядерного варианта, нам есть чем ответить. Тем не менее на Западе делают вид, что не верят, что в России готовы к серьезной эскалации.По мнению эксперта, если смотреть на ситуацию отстраненно или цинично, глазами Запада, то она выглядит следующим образом. В прошлый раз, когда в 1962 году разразился Карибский кризис, когда удалось подобную эскалацию завершить, угроза шла со стороны СССР и предназначалась конкретно для США, указал политтехнолог.Он напомнил, что тогда в СССР включили 30-минутный обратный отсчет. На 5 минутах его останавливали и снова запускали. При этом Советский Союз запустил не просто счетчик. Там реально стояли силы, подготовленные к пуску ядерных боеголовок, констатировал эксперт."Кстати, специалисты оценивают, что во времена Карибского кризиса, учитывая ситуацию, мы бы проиграли ядерную войну — по очкам, так сказать. Но мало бы не показалось никому, поэтому США тоже решили этого не делать", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью — 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, ссср, евгений ющук, сша, кризис, ядерная война, ядерная безопасность, ракеты, ракетный удар, сво, детали, эскалация
Новости, Россия, Запад, СССР, Евгений Ющук, США, кризис, ядерная война, ядерная безопасность, ракеты, ракетный удар, СВО, детали, эскалация

"Какой ущерб для Америки?" Ющук о том, почему на Западе не верят, что Россия ответит на ракетные удары

03:30 29.11.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Когда разразился Карибский кризис, то угроза шла со стороны СССР и предназначалась для США. При этом СССР запустил не просто счетчик. Реально стояли силы, подготовленные к пуску ракет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Новая гиперзвуковая ракета "Орешник", которой ВС РФ поразили объект ВПК на Украине, легко может долететь до Европы. Россия показала Западу, что кроме ядерного варианта, нам есть чем ответить. Тем не менее на Западе делают вид, что не верят, что в России готовы к серьезной эскалации.
По мнению эксперта, если смотреть на ситуацию отстраненно или цинично, глазами Запада, то она выглядит следующим образом.
"Есть некое государство, допустим США, которое плохо себя ведет по отношению к нам (к России. — Ред.). А мы в ответ плохо делаем по отношению к Украине. Для Америки какой ущерб? Никакого! Вот они и не верят", — подчеркнул Ющук.
В прошлый раз, когда в 1962 году разразился Карибский кризис, когда удалось подобную эскалацию завершить, угроза шла со стороны СССР и предназначалась конкретно для США, указал политтехнолог.
Он напомнил, что тогда в СССР включили 30-минутный обратный отсчет. На 5 минутах его останавливали и снова запускали. При этом Советский Союз запустил не просто счетчик. Там реально стояли силы, подготовленные к пуску ядерных боеголовок, констатировал эксперт.
"Кстати, специалисты оценивают, что во времена Карибского кризиса, учитывая ситуацию, мы бы проиграли ядерную войну — по очкам, так сказать. Но мало бы не показалось никому, поэтому США тоже решили этого не делать", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.
О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью — 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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