https://ukraina.ru/20241129/1059278662.html
"Можем припереть к стенке фактами": Мирошник объяснил, кто является заказчиком преступлений Украины
"Можем припереть к стенке фактами": Мирошник объяснил, кто является заказчиком преступлений Украины - 29.11.2024 Украина.ру
"Можем припереть к стенке фактами": Мирошник объяснил, кто является заказчиком преступлений Украины
Именно Запад является основным заказчиком преступных военных действий со стороны Украины. Поэтому пытаться доказать заказчику, что он не прав был, заказывая преступление боевиков ВСУ, достаточно сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-11-29T03:45
2024-11-29T03:45
2024-11-29T03:45
новости
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запад
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мирошник
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расстрел
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днр
боевики
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Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.Он напомнил, что именно Запад является основным заказчиком преступных военных действий со стороны Украины. Поэтому пытаться доказать заказчику, что он не прав был, заказывая это преступление, достаточно сложно, указал Мирошник."Мы можем только припереть к стенке конкретными фактами и данными. Но больше мы рассчитываем, конечно, на понимание тех стран, которые открытыми глазами смотрят на происходящие события и готовы воспринимать правду и только правду", — подчеркнул эксперт.По его словам, в последнее время Запад демонстрировал просто жесткую отстраненность и стремление твердить только свои некие нарративы, в которых "Россия виновата во всем". "Но я думаю, что вода камень точит, поэтому поток такие данных, которые показывают преступные действия Украины, серьёзно повлияет на политические международные расклады на большинстве площадок", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.Подробнее на эту тему — Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
https://ukraina.ru/20241128/1059251848.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, селидово, мирошник, мид, расстрел, детали, днр, боевики, мирные жители, преступления, всу, сво
Новости, Украина, Запад, Селидово, Мирошник, МИД, расстрел, детали, ДНР, Боевики, мирные жители, преступления, ВСУ, СВО
"Можем припереть к стенке фактами": Мирошник объяснил, кто является заказчиком преступлений Украины
Именно Запад является основным заказчиком преступных военных действий со стороны Украины. Поэтому пытаться доказать заказчику, что он не прав был, заказывая преступление боевиков ВСУ, достаточно сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Ранее появились данные о том, что за несколько дней до того, как Селидово освободили Вооруженные Силы РФ, наемники ВСУ начали жестоко расправляться с мирным населением города.
"Сейчас данные о преступлениях украинских боевиков в Селидово находятся у нас, к ним есть доступ наших правоохранительных и следственных органов. Выводы они сделают уже после проведения соответствующих мероприятий, экспертиз и всех необходимых процедур", — сообщил посол.
Он напомнил, что именно Запад является основным заказчиком преступных военных действий со стороны Украины. Поэтому пытаться доказать заказчику, что он не прав был, заказывая это преступление, достаточно сложно, указал Мирошник.
"Мы можем только припереть к стенке конкретными фактами и данными. Но больше мы рассчитываем, конечно, на понимание тех стран, которые открытыми глазами смотрят на происходящие события и готовы воспринимать правду и только правду", — подчеркнул эксперт.
По его словам, в последнее время Запад демонстрировал просто жесткую отстраненность и стремление твердить только свои некие нарративы, в которых "Россия виновата во всем".
"Но я думаю, что вода камень точит, поэтому поток такие данных, которые показывают преступные действия Украины, серьёзно повлияет на политические международные расклады на большинстве площадок", — заключил собеседник издания.