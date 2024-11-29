Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей - 29.11.2024 Украина.ру
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Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей - 29.11.2024 Украина.ру
Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
Оставшиеся в Селидово мирные жители подверглись тотальному расстрелу со стороны украинских "шутцкоманд". Это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения города российскими войсками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-11-29T06:15
2024-11-29T06:15
новости
селидово
мирошник
владимир зеленский
мид
всу
расстрел
днр
донбасс
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В Селидово была произведена карательная зачистка территории города, сообщил посол. Оставшиеся там гражданские люди подверглись тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд" (нем. Шутцманшафт – "охранные команды", особые подразделения, первоначально в составе вспомогательной полиции нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны – Ред.), отметил он.Эти карательные отряды ВСУ сформировали украинские власти, после чего их отправили добивать мирных жителей, указал Мирошник.По его словам, это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения Селидово российскими войсками."Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Сейчас формируются материалы, которые будут точно базироваться на фактах, анализах, экспертизах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, селидово, мирошник, владимир зеленский, мид, всу, расстрел, днр, донбасс, преступления, киевский режим, детали, спецоперация, сво
Новости, Селидово, Мирошник, Владимир Зеленский, МИД, ВСУ, расстрел, ДНР, Донбасс, преступления, киевский режим, детали, Спецоперация, СВО

Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей

06:15 29.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Оставшиеся в Селидово мирные жители подверглись тотальному расстрелу со стороны украинских "шутцкоманд". Это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения города российскими войсками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
В Селидово была произведена карательная зачистка территории города, сообщил посол. Оставшиеся там гражданские люди подверглись тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд" (нем. Шутцманшафт – "охранные команды", особые подразделения, первоначально в составе вспомогательной полиции нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны – Ред.), отметил он.
Эти карательные отряды ВСУ сформировали украинские власти, после чего их отправили добивать мирных жителей, указал Мирошник.
"Люди в основном погибли от стрелковых ранений. Их расстреливали то ли на улицах, если встречали, то ли в квартирах, домах, куда вламывались украинские боевики. Могли стрелять и на месте, где можно было набрать воду или зарядить телефоны", — подчеркнул посол по особым поручениям МИДа.
По его словам, это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения Селидово российскими войсками.
"Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Сейчас формируются материалы, которые будут точно базироваться на фактах, анализах, экспертизах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.
О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Вчера, 12:28
"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 летСША настаивают, что Украина должна нарастить темпы мобилизации за счет снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Иначе, полагают из-за океана, успеха на поле боя ВСУ ждать не стоит
 
НовостиСелидовоМирошникВладимир ЗеленскийМИДВСУрасстрелДНРДонбасспреступлениякиевский режимдеталиСпецоперацияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
06:15Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
06:05Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
06:00Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине
05:50Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры
05:45"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
05:40"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины
05:30"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
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