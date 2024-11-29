https://ukraina.ru/20241129/1059273339.html

Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей

Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей - 29.11.2024 Украина.ру

Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей

Оставшиеся в Селидово мирные жители подверглись тотальному расстрелу со стороны украинских "шутцкоманд". Это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения города российскими войсками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2024-11-29T06:15

2024-11-29T06:15

2024-11-29T06:15

новости

селидово

мирошник

владимир зеленский

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всу

расстрел

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В Селидово была произведена карательная зачистка территории города, сообщил посол. Оставшиеся там гражданские люди подверглись тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд" (нем. Шутцманшафт – "охранные команды", особые подразделения, первоначально в составе вспомогательной полиции нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны – Ред.), отметил он.Эти карательные отряды ВСУ сформировали украинские власти, после чего их отправили добивать мирных жителей, указал Мирошник.По его словам, это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения Селидово российскими войсками."Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Сейчас формируются материалы, которые будут точно базироваться на фактах, анализах, экспертизах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241128/1059272335.html

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новости, селидово, мирошник, владимир зеленский, мид, всу, расстрел, днр, донбасс, преступления, киевский режим, детали, спецоперация, сво