Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Оставшиеся в Селидово мирные жители подверглись тотальному расстрелу со стороны украинских "шутцкоманд". Это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения города российскими войсками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
В Селидово была произведена карательная зачистка территории города, сообщил посол. Оставшиеся там гражданские люди подверглись тотальному расстрелу со стороны неких "шутцкоманд" (нем. Шутцманшафт – "охранные команды", особые подразделения, первоначально в составе вспомогательной полиции нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны – Ред.), отметил он.
Эти карательные отряды ВСУ сформировали украинские власти, после чего их отправили добивать мирных жителей, указал Мирошник.
"Люди в основном погибли от стрелковых ранений. Их расстреливали то ли на улицах, если встречали, то ли в квартирах, домах, куда вламывались украинские боевики. Могли стрелять и на месте, где можно было набрать воду или зарядить телефоны", — подчеркнул посол по особым поручениям МИДа.
По его словам, это произошло буквально за неделю-полторы до освобождения Селидово российскими войсками.
"Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Сейчас формируются материалы, которые будут точно базироваться на фактах, анализах, экспертизах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.
О страшных злодеяниях украинской армии в Селидово — в материале Павла Котова: Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского на сайте Украина.ру.