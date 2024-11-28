https://ukraina.ru/20241128/1059294418.html

Мёртвые кусают живых

Мёртвые кусают живых - 28.11.2024 Украина.ру

Мёртвые кусают живых

На Украине паника в связи с американской президентской пересменкой. Там гадают насколько сократится помощь Запада в результате прихода Трампа к власти, сохранятся ли хоть какие-то её объёмы и не заставит ли новый хозяин Белого дома подписать унизительный мир.

2024-11-28T20:20

2024-11-28T20:20

2024-11-28T20:20

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В российских же социальных сетях большое количество людей, считают, что бояться Киеву нечего. "США уже десять лет бросают Украину, а умирает она и того дольше, но до сих пор живёт и воюет", - говорят они.Формально да, живёт и воюет. На деле, она умерла ещё в 1996 году, когда колебавшийся до этого Кучма сделал окончательный выбор и решил вступать в ЕС и НАТО. Не то, чтобы до этого не вступали – вступали, но стратегической целью, пусть и непублично, Кучма объявил это только во второй половине 1996 года.Внешне ничего не изменилось, но именно с этого момента у Киева исчезла даже теоретическая возможность манёвра, которую свято берегли, и частично сохранили до сих пор, Белоруссия и Казахстан. Украина стала заложницей американской политики. Политика же эта проста и эффективна только пока есть в достаточном количестве расходный материал, которому предстоит умереть ради того, чтобы американцы не просто жили, но жили хорошо.Вначале таким расходным материалом были индейцы и негры. К концу XIX века первые закончились, а завоз вторых из Африки перекрыли англичане, в борьбе с американцами за рынки внезапно решившие, что работорговля, на которой Англия богатела столетиями – это плохо, так как теперь труд рабов обогащает США.Лишившись дешёвого расходного материала, американцы сами стали расходным материалом – началась Гражданская война в США. Такова особенность любой системы. Если система живёт репрессиями, то когда кончаются "враги народа" репрессировать начинают вчерашних "друзей народа", если кончаются чёрные и цветные, расходным материалом становятся природные WASPы – кто-то должен отправляться в топку, чтобы поддерживать пар в котле.Украина, добровольно записавшись в американские союзники, причём приняв на себя союзнические обязательства односторонне, без каких-либо ответных гарантий со стороны США, обрекла себя на гибель, так как сама того не заметив, обязалась бесплатно работать для США расходным материалом.Некоторое время внутренняя необратимость процесса гибели Украины частично компенсировалась внешней обратимостью – жизненно заинтересованная в сохранении и развитии экономических связей с ЕС (в девяностые–нулевые практически безальтернативных) Россия некоторое время частично компенсировала потери Украины, обусловленные её прозападной ориентацией, не давая Киеву окончательно свалиться в крутое пике.Но ничто не вечно под луной. Россия нашла альтернативные рынки и проложила альтернативные торговые пути, в том числе наладила торговлю энергоносителями не только в обход Украины, но в принципе в обход всей Европы. США, тем временем, опираясь на свою "цветную" агентуру и не встречая сопротивления со стороны украинской власти политически вытеснили Россию с Украины. В 2014 году сбылась мечта идиота – Украина осталась наедине с Западом и приготовилась получать удовольствие.Вот тут-то и выяснилось, что едва её заполучив США Украину бросили. Именно не бросают до сих пор, а давно бросили. Помните у Алексея Толстого в "Петре I"?"Санька объясняла с досадой:- …Она, несчастная, плачет, - свет не мил. Сердечный друг сделал ей амур и уплыл – видите – парус. Называется – "Ариадна брошенная".Обратили внимание: она плачет, друг плывёт, процесс идёт, но событие уже свершилось – Ариадна уже брошена Тесеем. Для Ариадны, правда, всё закончилось хорошо – она вышла замуж за Диониса и обрела бессмертие, но до этого была всё же убита стрелами Артемиды.Шансы на бессмертие у Украины отсутствуют, память о ней даже в евроамериканских сердцах храниться не будет. Она изначально была предназначена на заклание, в рамках многоходовых и многоуровневых комбинаций против России.Не то, чтобы американцы торопились сжить Украину со свету. Вовсе нет, чем дольше она держится, тем им выгоднее, поэтому они иногда даже помощь оказывают, пока эта помощь окупается и приносит прибыль. Они просто не имеют цели сохранения Украины, как не имели цели сохранения индейцев. Подчеркну, не имели намерение всех индейцев убить, а не имели цели их сохранить. Индейцы могли жить, но так, чтобы не мешать белым американцам извлекать прибыль из некогда принадлежавших индейцам территорий.Украинцы тоже могли жить, но ровно настолько, насколько их выживание было совместимо с нахождением на передовом рубеже борьбы Запада с Россией. Напомню, что США считали, что Россия может уничтожить Украину, как государство уже в 2014 году. И не рефлексировали по этому поводу. В 2022 году Вашингтон вообще был уверен, что к концу марта – началу апреля от Украины ничего не останется, российская сдержанность его приятно удивила. Всё это не мешало США бросать Украину в конфликт с Россией. Вначале в экономические войны, а затем и в обычные.Да и внутриукраинский гражданский конфликт мог бы не состояться, если бы не США не подстрекали Киев, не поощряли силы, выступавшие за жёсткость в отношении Юго-Востока. Первоначально Юго-Восток хотел договориться и просто зеркалил "мирный майдан". Харьковское сопротивление на этом и погорело: немирные разогнали мирных. Зато под его прикрытием успел вооружиться Донбасс. Но вплоть до признания Россией независимости ДНР/ЛНР, которое состоялось только в 2022 году (через восемь лет, после провозглашения) шанс договориться сохранялся, но отвергался Украиной. И в Стамбуле у Украины была возможность договориться и не потерять Херсон и Запорожье. Говорят помешал Борис Джонсон, но Британия – младший партнёр США и предложить Украине "повоевать", без согласия с Вашингтоном Джонсон просто не мог. В одиночку Лондон не тянул не только военную и финансовую поддержку Киева, но и более важный шаг – принуждение ЕС в целом и Германии в частности к полному разрыву выгоднейшего торгово-экономического партнёрства с РоссиейПодчеркну, США знали, что в прямом столкновении с Россией Украине не выжить, но сознательно, вопреки массе возможностей избежать развития кризиса, понуждали Киев выбирать самый конфронтационный путь.Вот поэтому мы и говорим, что США Украину бросили сразу. Они так же не имели намерения помогать Киеву в развитии, как Тесей не планировал жениться на Ариадне. Тесею надо было выжить, для этого убить Минотавра, и он использовал в своих интересах дочь царя Миноса. США для продления агонии собственной системы, требовалась деструкция России. Напрямую воевать с ядерной сверхдержавой они не могли, нужна была площадка для прокси-войны. Ею и стала Украина.Но разве поле боя берегут? Разве застраивают его пятизвёздочными отелями, высокотехнологичными предприятиями и комфортным жильём? Нет. Его судьба превратиться в лунный пейзаж. Армии могут ещё только выдвигаться на позиции, ещё далеко даже передовые отряды, на поле будущего сражения ещё будут бродить стада, расти злаки, цвести сады, зеленеть огороды, но оно уже обречено стать лунным пейзажем. То есть событие по факту свершилось, хоть процесс ещё идёт.Вот так и с Украиной – США бросили её до того, как туда зашли. США обрекли на гибель миллионы её граждан. Если погибнет меньше, то благодарить надо Россию, до сих пор проявляющую удивительное для современного мира человеколюбие. Вариантов выжить у Украины нет, как не было у индейцев. Американцы не хотели их убивать – просто им были нужны индейские земли, а больше индейцев было некуда деть. Оно как-то само получилось.Американцы не хотят гибели Украины и смерти украинцев. Оно как-то само получается, что это необходимо для благополучия США. Или для попытки сохранить это благополучие.Судьба Украины не зависит от Трампа или Байдена. Она зависела от неё самой. Как судьба Ариадны зависела от Ариадны. Но Ариадна сама дала Тесею меч и клубок ниток, предавая отца и родину, ради личного счастья с любым. А он её бросил и уплыл – видите парус?Украина сама выбрала роль расходного материала. Надеялась, что её жертву оценят, пустят в "европейский дом", будут уважат и помогать. Но так же как банк всегда пытается дать кредит не тому, кому нужны деньги, а тому, кто может их вернуть с процентами, в политике берегут и уважают тех, кто помогает себе сам, кто борется за свои интересы, а не несёт меч и клубок чужеземцу, надеясь на личное счастье за чужой счёт.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, леонид кучма, борис джонсон, ес, нато