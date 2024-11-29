https://ukraina.ru/20241129/1059276135.html

"Война еще не насытилась, не напилась крови". Украинские и зарубежные эксперты о настоящем и будущем

"Война еще не насытилась, не напилась крови". Украинские и зарубежные эксперты о настоящем и будущем - 29.11.2024 Украина.ру

"Война еще не насытилась, не напилась крови". Украинские и зарубежные эксперты о настоящем и будущем

На Украине задумались, когда может закончиться война и что тогда делать с ограничением прав и свобод граждан, которые были введены под предлогом войны. Политики Украина.ру, 29.11.2024

2024-11-29T05:27

2024-11-29T05:27

2024-11-29T05:27

эксклюзив

сво

военное положение

мобилизация

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украина

всу

андрей золотарев

соскин

россия

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На Украине задумались, когда может закончиться война и что тогда делать с ограничением прав и свобод граждан, которые были введены под предлогом войны. Политики уже говорят о возможном сохранении после завершения конфликта военного положения в стране в некоем "квазиформате" – иначе все уедут. Говорят и о возможных ограничениях в процессе демобилизации.В частности, о вероятном "квазиформате" военного положения и о проблеме демобилизации говорил депутат Киевсовета Леонид Емец."Когда выходим мы из военного положения, тогда возникает вопрос: сотни тысяч военнослужащих, которые должны быть демобилизованы — готово ли государство на это пойти одномоментно. Также возникает вопрос границ. Законодательством запрещается ограничение передвижения граждан, в том числе и за пределы Украины. Когда снимается военное положение со всеми предусмотренными конституцией ограничениями прав человека, возникает вопрос границы. Скорее всего, будет создан какой-то квазиформат военного положения", – приводит слова депутата канал "Новости. LIVE".Украинский политолог Андрей Вигиринский усмотрел в этом хороший знак – это как бы сигнал, что война все же не бесконечна, что правовой режим военного положения на Украине когда-нибудь да прекратится. Когда-то будет и демобилизация. Только когда?По мнению эксперта, в том случае, если война прекратится, режим военного положения придется отменять, но его могут заменить, например, на режим ЧС (чрезвычайной ситуации) – этот режим тоже не предусматривает проведения выборов. Но если продлить режим военного положения, смягчив некоторые пункты "до момента стабилизации" (например, отменив всеобщую мобилизацию и упразднив единый телемарафон), то это будет больше соответствовать обстановке в стране, сказал Вигиринский в эфире интернет-канала PolitekaОн добавил, что ряд мер военного положения, например, запрет на выезд мужчин из страны, могут сохранить "на некоторое время". И заверениями во временности этих мер могут постараться погасить народное недовольство.Но похоже на то, что до мира пока далеко. Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко, комментируя в эфире одного из ютуб-каналов ситуацию с "дальнобоем", заявил, что "мы (киевский режим – Ред.) идем по пути эскалации… хотя сил на третьем году войны уже мало". При этом профессор выразил уверенность в том, что Россия по Украине ядерного удара в ответ не нанесет, поскольку "категорически против этого выступают Китай и Индия".Но война, по мнению Василенко, не закончится и после инаугурации Дональда Трампа, перемирия не будет, поскольку ни Путин, ни Зеленский не пойдут на заморозку конфликта на предлагаемых условиях."Война еще не насытилась", - подчеркнул профессор, предложив считать ее живым существом, которое еще не напилось крови досыта. Он добавил, что особенно опасными будут ближайшие два месяца.То, что кровожадный зверь войны еще не насытился кровью, подтверждается ежедневно. Администрация президента США призывает сейчас власти Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы увеличить численность военнослужащих для участия в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, выдавшего эту информацию на условиях анонимности.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник отмечает, что снижение план по снижению мобилизационного возраста уже готов и будет реализован, если война продлится. "Возраст будут понижать резко и сразу до 19-21 года", - пишут авторы канала и советуют всем, кто может, уехать из страны.Быть может, администрация Трампа подойдет к этой теме по-другому? Многие на это надеются. Но даже если и так, то до этого еще надо дожить. Напомним, что и известный украинский политтехголог Андрей Золотарев тоже заявлял, что два месяца до инаугурации Трампа станут для Украины "абсолютно критическими".Но вот экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин вообще сомневается в том, что инаугурация Трампа состоится. Он в своем видеоблоге предположил, что некая всесильная группа влияния, действующая "в оболочке" Демпартии США, хочет любой ценой сорвать передачу власти Трампу – и "они уже приняли решение".Добавим от себя, что в США далеко не все хотят гореть в ядерном аду и уже говорят, что Байден должен пойти под суд, если передаст Киеву ядерное оружие. Так, сторонница Дональда Трампа: член Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала такую идею безумной и высказалась за то, чтобы Байдена судили за госизмену, если он действительно это сделает.Соскин подчеркнул, что удары американскими ракетами по территории РФ уже нанесены очень чувствительные, и такие атаки продолжится. Для чего? В надежде на ядерный ответ России, считает эксперт. По его мнению, Москва не останется в долгу, вполне возможен удар "Орешником" по Киеву.Идут какие-то серьезные тайные переговоры, продолжил политолог. Война усиливается, талассократия определилась с тем, что будет поднимать ставки, а Зеленский – их инструмент в этом. Разжигатели хотят нанести такой удар по РФ, что ответ будет просто неизбежен."Но люди не боятся, вот что удивительно", - отметил Соскин.Есть и другие мнения. Прекращение конфликта на Украине может все же состояться, но это будет сравнимо с распадом Югославии, пишет American Thinker.Издание отмечает, что "есть вероятность того, что конфликт на Украине закончится прекращением огня, в результате которого Киев будет и дальше контролировать развалившееся государство на западе, а у Москвы под контролем будет украинская территория, простирающейся вдоль побережья Черного моря от самой России до Крымского полуострова".Напомним, ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что "Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, любому другому варианту" и стремится к прочному и долгосрочному миру.По его словам, "условием для обеспечения мира является устранение тех причин, которые вызвали сам так называемый украинский конфликт".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале "Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ"

https://ukraina.ru/20241127/1059219306.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, военное положение, мобилизация, демобилизация, украина, всу, андрей золотарев, соскин, россия, свр, сергей нарышкин, политика, эксперты, дональд трамп, запад