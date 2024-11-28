Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких - 28.11.2024 Украина.ру
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Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких
Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких - 28.11.2024 Украина.ру
Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких
Президент России с удивлением наблюдал за политическими событиями в Грузии. Об этом он рассказал журналистам 28 ноября по итогам состоявшегося в Астане заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
2024-11-28T19:04
2024-11-28T19:04
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владимир путин
саломе зурабишвили
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Оценивая события в Грузии после состоявшихся там в октябре парламентских выборов, президент России высказал удивление происходившим в этой постсоветской республике, стремящейся к членству в Евросоюзе.По его словам, у Москвы есть многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза. Путин признал, что имеется взаимное влияние со стороны России на Грузию и в обратном направлении. Он также отметил, что удивлялся мужеству и характеру, который проявляли политики Грузии в отстаивании своей точки зрения. При этом, заметил Путин, официальная Москва не вмешивается в эти процессы – в отличие от стран Запада.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии и призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде". По мнению евродепутатов, ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с правительством Грузии. В числе подлежащих наказанию грузинских политиков европарламентариями названы премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, а также названный олигархом бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.Ранее в новостях: Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников Также на эту тему: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко представил ретроспективу в публикации "Виномайдан". Как Грузию качали на площадях еще при Хрущеве, Брежневе и Горбачеве
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новости, грузия, россия, запад, владимир путин, саломе зурабишвили, бидзине иванишвили, ес, одкб, постсоветское пространство, восточное партнерство, евроинтеграция, бывший ссср, восточная европа, европарламент
Новости, Грузия, Россия, Запад, Владимир Путин, Саломе Зурабишвили, Бидзине Иванишвили, ЕС, ОДКБ, постсоветское пространство, Восточное партнерство, евроинтеграция, бывший СССР, Восточная Европа, Европарламент

Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких

19:04 28.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент России с удивлением наблюдал за политическими событиями в Грузии. Об этом он рассказал журналистам 28 ноября по итогам состоявшегося в Астане заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Оценивая события в Грузии после состоявшихся там в октябре парламентских выборов, президент России высказал удивление происходившим в этой постсоветской республике, стремящейся к членству в Евросоюзе.
"Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это все смотрел и наблюдал. Я удивляюсь. У нас нет с ними отношений, с сегодняшним руководством Грузии, вообще никаких", - сказал Путин.
По его словам, у Москвы есть многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза. Путин признал, что имеется взаимное влияние со стороны России на Грузию и в обратном направлении.
Он также отметил, что удивлялся мужеству и характеру, который проявляли политики Грузии в отстаивании своей точки зрения. При этом, заметил Путин, официальная Москва не вмешивается в эти процессы – в отличие от стран Запада.
"Не лезем туда вообще, не дотрагиваемся до этого, - сказал он. - Но того же я не могу сказать о наших западных "коллегах".
По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).
В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии и призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде". По мнению евродепутатов, ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с правительством Грузии. В числе подлежащих наказанию грузинских политиков европарламентариями названы премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, а также названный олигархом бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.
Ранее в новостях: Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников
Также на эту тему: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко представил ретроспективу в публикации "Виномайдан". Как Грузию качали на площадях еще при Хрущеве, Брежневе и Горбачеве
 
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Заголовок открываемого материала
19:04Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких
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