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Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких

Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких - 28.11.2024 Украина.ру

Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких

Президент России с удивлением наблюдал за политическими событиями в Грузии. Об этом он рассказал журналистам 28 ноября по итогам состоявшегося в Астане заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

2024-11-28T19:04

2024-11-28T19:04

2024-11-28T19:04

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Оценивая события в Грузии после состоявшихся там в октябре парламентских выборов, президент России высказал удивление происходившим в этой постсоветской республике, стремящейся к членству в Евросоюзе.По его словам, у Москвы есть многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза. Путин признал, что имеется взаимное влияние со стороны России на Грузию и в обратном направлении. Он также отметил, что удивлялся мужеству и характеру, который проявляли политики Грузии в отстаивании своей точки зрения. При этом, заметил Путин, официальная Москва не вмешивается в эти процессы – в отличие от стран Запада.По итогам состоявшихся 26 октября парламентских выборов в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Центризбирком Грузии сообщил, что она набрала 53,93% голосов. Оппозиционные партии получили 37,78% и представлены в новом составе парламента четырьмя партиями. При этом оппозиция пытается опротестовать результаты голосования и в этом её поддерживают как президент Грузии Саломе Зурабишвили (в недавнем прошлом – гражданка Франции), так и евробюрократия. С поддержкой грузинских прозападно ориентированных оппозиционеров выступили также украинские националисты, представленные в том числе и депутатами парламента (Верховной Рады).В принятой 26 ноября резолюции Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в Грузии и призвал к повторным выборам в течение года "в улучшенной избирательной среде". По мнению евродепутатов, ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с правительством Грузии. В числе подлежащих наказанию грузинских политиков европарламентариями названы премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, а также названный олигархом бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.Ранее в новостях: Спецслужбы Запада вмешались в президентские выборы Грузии и Молдавии, заявил Бортников Также на эту тему: "Не брезгуют различными грязными геополитическими технологиями": Лавров рассказал о происках Запада Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко представил ретроспективу в публикации "Виномайдан". Как Грузию качали на площадях еще при Хрущеве, Брежневе и Горбачеве

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новости, грузия, россия, запад, владимир путин, саломе зурабишвили, бидзине иванишвили, ес, одкб, постсоветское пространство, восточное партнерство, евроинтеграция, бывший ссср, восточная европа, европарламент