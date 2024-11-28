https://ukraina.ru/20241128/1059293743.html

Дмитрий Суслов: Путин хочет договориться с Трампом по Украине, поэтому готов ударить по Киеву

Дмитрий Суслов: Путин хочет договориться с Трампом по Украине, поэтому готов ударить по Киеву - 28.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Суслов: Путин хочет договориться с Трампом по Украине, поэтому готов ударить по Киеву

Владимир Путин намекнул на физическую ликвидацию Владимира Зеленского — пока что в логике устрашения. Но если киевский режим и дальше будет следовать по пути эскалации, пытаясь втянуть Запад в прямое столкновение с Россией, ликвидация "верхушки" на Украине неминуема.

2024-11-28T19:50

2024-11-28T19:50

2024-11-28T19:52

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ, прошедшего в Астане 28 ноября, назвал главу киевского режима Владимира Зеленского узурпатором власти. Президент России также вновь подтвердил, что Россия может использовать "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве.— Дмитрий Вячеславович, почти 3 года действовал приказ Владимира Путина не трогать Зеленского и никого из высшего руководства украинского режима. Почему сейчас наш президент намекнул на физическую ликвидацию Зеленского?— Мне кажется, это все же инструмент сдерживания.Путин не говорил, что Россия неизбежно нанесет удар по центрам принятия решений. Он сказал, что целью России могут стать центры принятия решений в Киеве, намекая на возможность дальнейшего развития эскалации.Президент подчеркнул, что киевский режим не раз пытался атаковать Москву и Петербург (международно признанную территорию РФ), поэтому, с российской точки зрения, противник пересек определенную черту.Степень эскалации в последнее время резко возрастает. Киевский режим намекает на то, что, если ему откажут во вступлении в НАТО, он будет тем или иным способом пытаться заполучить ядерное оружие. Зеленский требует передать ему не только Storm Shadow, ATACMS и Scalp, но и ракеты средней дальности. Поэтому Путин говорит, что если киевский режим и дальше будет следовать по пути эскалации, пытаясь втянуть Запад в прямое столкновение с Россией, то мы будем наносить удары по центрам принятия решений и пытаться ликвидировать руководство Украины.Администрация Трампа, которая придет к власти 20 января, пытается запустить переговорный процесс. И сегодняшние заявления Путина о Трампе носили комплиментарный характер. Никаких критических замечаний не прозвучало. Более того, умеренные действия России в отношении Запада (хотя последний разрешил сам себе наносить удары вглубь РФ) говорит о том, что Москва не собирается сжигать мосты. Зато Байден пытается уничтожить предпосылки для подобных переговоров.Если мы сопоставим готовность России к переговорам на своих условиях с заявлениями Путина о нелегитимности киевского режима ("не имеют права отдавать приказы армии"), напрашивается вывод, что Москва готова к переговорам, но с другими представителями США и Украины. С остальными мы говорить не будем.Если киевский режим продолжит эскалацию, то мы можем нанести удар по нынешнему руководству Украины и сами сделать так, чтобы Киев на будущих переговорах представлял кто-то другой.— Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Москве, сказал, что "сегодня в течение дня все возможно". Это тоже надо рассматривать в логике устрашения? Или такие удары все же последуют?— Это, думаю, сказано больше в логике устрашения. Но, учитывая рост эскалации и на Украине, и за ее пределами, ничего исключать нельзя.Мы же видим, что администрация Байдена пустилась во все тяжкие. И удары ATACMS, и санкции против "Газпромбанка", и поставки на Украину противопехотных мин. Мы видим впервые за 10 лет наступление террористов в Сирии из Идлиба на Алеппо. Это рукотворное действие Запада, чтобы попытаться создать проблемы России в других местах.В условиях этой стремительной эскалации не исключено, что Россия нанесет показательный удар по Украине.— А Украина по нам не может нанести ядерный удар? Могут ли демократы за эти полтора месяца до инаугурации Трампа передать ядерное оружие Зеленскому?— Думаю, это будет затруднительно.Во-первых, Путин прямо сказал, что в ответ на это мы используем все имеющиеся средства (намек на ядерное оружие против Украины), не дожидаясь передачи ядерной бомбы киевскому режиму. Страны мирового большинства, включая Китай, нас поймут и поддержат в этом решении.Во-вторых, насколько мне известно, у Украины пока нет ракет, которых можно было бы оснастить ядерным боезарядом. Если ей передадут "Томагавки", то тогда может встать вопрос о ядерном оружии. На Storm Shadow, ATACMS и Scalp их накрутить невозможно.В-третьих, даже учитывая нынешнюю эскалацию, передача ядерного оружия Украине была бы запредельным шагом даже для администрации Байдена, учитывая грубейшее нарушение режима ядерного нераспространения. Это бы еще сильнее настроило мировое большинство против США и их союзников.О том, почему Владимир Зеленский может получить ядерное оружие от Запада, но кнопку "Пуск" нажмет не он, в интервью Анны Черкасовой с военным политологом Владимир Козин: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш".

https://ukraina.ru/20241128/1059286568.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, одкб, нато, газпромбанк, ядерное оружие, казахстан, киев, киевский режим