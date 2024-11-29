https://ukraina.ru/20241129/1059284043.html

Злодея сначала надо поймать: эксперт объяснил, возможно ли судебное преследование Зеленского

Злодея сначала надо поймать: эксперт объяснил, возможно ли судебное преследование Зеленского - 29.11.2024 Украина.ру

Злодея сначала надо поймать: эксперт объяснил, возможно ли судебное преследование Зеленского

Судебное преследование Зеленского в случае заморозки или переговоров по Украине теоретически возможно. Но практически злодея сначала надо физически поймать, а потом притащить в суд. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2024-11-29T03:00

2024-11-29T03:00

2024-11-29T03:00

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владимир зеленский

евгений ющук

суд

преступления

грязная бомба

заморозка

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Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер предположил, что президент США Джо Байден стремится втянуть страну в ядерную войну с Россией до 20 января 2025 года. Об этом он написал 24 ноября в соцсети X.По словам эксперта, если Владимир Зеленский предпримет какие-то резкие действия, которые ему не санкционировали, то может сильно обидеть своих начальников на Западе. А они могут наказать так, что его не станет, отметил он.По его мнению, судебное преследование Зеленского после заморозки или переговоров по Украине теоретически возможно.Но практически для судебного преследования злодея сначала надо физически поймать, а потом притащить в свой суд. Спецслужбам будет непросто отловить и судить Зеленского, если он "будет где-то спрятан и называться героем" на Западе, указал политтехнолог."Например, в свое время лидера Румынии [Николае Чаушеску] поймали, привели в суд и казнили. Это так происходит, и неважно — конфликт с бывшими противниками или с бывшими соратниками лидера", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.О том, какое будущее ждет Украину — в интервью Михаила Амерберга: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241128/1059282860.html

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, евгений ющук, суд, преступления, грязная бомба, заморозка, переговоры, детали