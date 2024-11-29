Злодея сначала надо поймать: эксперт объяснил, возможно ли судебное преследование Зеленского
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Судебное преследование Зеленского в случае заморозки или переговоров по Украине теоретически возможно. Но практически злодея сначала надо физически поймать, а потом притащить в суд. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер предположил, что президент США Джо Байден стремится втянуть страну в ядерную войну с Россией до 20 января 2025 года. Об этом он написал 24 ноября в соцсети X.
По словам эксперта, если Владимир Зеленский предпримет какие-то резкие действия, которые ему не санкционировали, то может сильно обидеть своих начальников на Западе. А они могут наказать так, что его не станет, отметил он.
"Что касается "грязной бомбы", то в чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать", — подчеркнул Ющук.
По его мнению, судебное преследование Зеленского после заморозки или переговоров по Украине теоретически возможно.
Но практически для судебного преследования злодея сначала надо физически поймать, а потом притащить в свой суд. Спецслужбам будет непросто отловить и судить Зеленского, если он "будет где-то спрятан и называться героем" на Западе, указал политтехнолог.
"Например, в свое время лидера Румынии [Николае Чаушеску] поймали, привели в суд и казнили. Это так происходит, и неважно — конфликт с бывшими противниками или с бывшими соратниками лидера", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.
О том, какое будущее ждет Украину — в интервью Михаила Амерберга: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.