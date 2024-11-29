Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059296315.html
Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы
Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы - 29.11.2024 Украина.ру
Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы
Трамп заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Но избранный американский президент будет решать эту проблему не в интересах России, а в интересах Украины, НАТО и США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-11-29T05:15
2024-11-29T05:15
новости
украина
дональд трамп
нато
сша
россия
сво
война
кризис
план
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg
Вновь избранный президент США Дональд Трамп действительно заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Нужно обратить внимание на то, что его программа быстро завершить украинский конфликт остается неясной по двум причинам, сказал дипломат.Во-первых, никакой детализации этого плана он не предоставил. И вряд ли будет оглашать таковую, пока не вступил в должность 20 января следующего года, подчеркнул Козин.По его мнению, это будет скорее сделано в пользу интересов Украины и НАТО (США как главной скрипки альянса). Поэтому лично меня оптимистический настрой Трампа не успокаивает и не убаюкивает, а лишь вызывает много вопросов, указал он."Почему Дональд Трамп не прокомментировал удары вглубь территории России со стороны США и Великобритании? Если бы он был заинтересован в прекращении агрессии Украины и НАТО против нас, то давно уже выступил против такого решения", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
https://ukraina.ru/20241128/1059293743.html
украина
сша
россия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_82:0:2482:1800_1920x0_80_0_0_58c22751790a5d18d7243e3445dc2d33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, нато, сша, россия, сво, война, кризис, план, ракетный удар, великобритания, конфликт, детали, спецоперация
Новости, Украина, Дональд Трамп, НАТО, США, Россия, СВО, война, кризис, план, ракетный удар, Великобритания, конфликт, детали, Спецоперация

Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы

05:15 29.11.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Трамп заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Но избранный американский президент будет решать эту проблему не в интересах России, а в интересах Украины, НАТО и США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Вновь избранный президент США Дональд Трамп действительно заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Нужно обратить внимание на то, что его программа быстро завершить украинский конфликт остается неясной по двум причинам, сказал дипломат.
Во-первых, никакой детализации этого плана он не предоставил. И вряд ли будет оглашать таковую, пока не вступил в должность 20 января следующего года, подчеркнул Козин.
"Во-вторых, здесь есть вполне уместный вопрос к коллегам, которые проявляют радушный оптимизм по поводу заявлений Трампа на тему Украины: "Вы уверены, что Трамп готов решить эту проблему в интересах Российской Федерации?". Я думаю, нет", — отметил историк.
По его мнению, это будет скорее сделано в пользу интересов Украины и НАТО (США как главной скрипки альянса). Поэтому лично меня оптимистический настрой Трампа не успокаивает и не убаюкивает, а лишь вызывает много вопросов, указал он.
"Почему Дональд Трамп не прокомментировал удары вглубь территории России со стороны США и Великобритании? Если бы он был заинтересован в прекращении агрессии Украины и НАТО против нас, то давно уже выступил против такого решения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
Дмитрий Суслов интервью
Вчера, 19:50
Дмитрий Суслов: Путин хочет договориться с Трампом по Украине, поэтому готов ударить по КиевуВладимир Путин намекнул на физическую ликвидацию Владимира Зеленского — пока что в логике устрашения. Но если киевский режим и дальше будет следовать по пути эскалации, пытаясь втянуть Запад в прямое столкновение с Россией, ликвидация "верхушки" на Украине неминуема.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампНАТОСШАРоссияСВОвойнакризиспланракетный ударВеликобританияконфликтдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
06:15Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
06:05Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
06:00Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине
05:50Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры
05:45"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
05:40"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины
05:30"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
05:27"Война еще не насытилась, не напилась крови". Украинские и зарубежные эксперты о настоящем и будущем
05:15Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы
05:00Бежать ему некуда: Ющук рассказал, кто может ликвидировать Зеленского, если тот "будет плохо себя вести"
04:45"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда
04:30"Я это остановлю": эксперт раскрыл, почему Трампу выгоден сценарий спасения мира от ядерного Апокалипсиса
04:15"Им не прилетает": Ющук о том, нужно ли нанести удар по "пустынной местности на территории противника"
04:00Владимир Козин о том, могут ли США передать Зеленскому ядерное оружие для удара по территории России
03:45"Можем припереть к стенке фактами": Мирошник объяснил, кто является заказчиком преступлений Украины
03:30"Какой ущерб для Америки?" Ющук о том, почему на Западе не верят, что Россия ответит на ракетные удары
03:15Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности
03:00Злодея сначала надо поймать: эксперт объяснил, возможно ли судебное преследование Зеленского
20:20Мёртвые кусают живых
Лента новостейМолния