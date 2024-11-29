Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Трамп заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Но избранный американский президент будет решать эту проблему не в интересах России, а в интересах Украины, НАТО и США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Вновь избранный президент США Дональд Трамп действительно заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Нужно обратить внимание на то, что его программа быстро завершить украинский конфликт остается неясной по двум причинам, сказал дипломат.
Во-первых, никакой детализации этого плана он не предоставил. И вряд ли будет оглашать таковую, пока не вступил в должность 20 января следующего года, подчеркнул Козин.
"Во-вторых, здесь есть вполне уместный вопрос к коллегам, которые проявляют радушный оптимизм по поводу заявлений Трампа на тему Украины: "Вы уверены, что Трамп готов решить эту проблему в интересах Российской Федерации?". Я думаю, нет", — отметил историк.
По его мнению, это будет скорее сделано в пользу интересов Украины и НАТО (США как главной скрипки альянса). Поэтому лично меня оптимистический настрой Трампа не успокаивает и не убаюкивает, а лишь вызывает много вопросов, указал он.
"Почему Дональд Трамп не прокомментировал удары вглубь территории России со стороны США и Великобритании? Если бы он был заинтересован в прекращении агрессии Украины и НАТО против нас, то давно уже выступил против такого решения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
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