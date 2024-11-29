https://ukraina.ru/20241129/1059296315.html

Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы

Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы - 29.11.2024 Украина.ру

Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы

Трамп заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Но избранный американский президент будет решать эту проблему не в интересах России, а в интересах Украины, НАТО и США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-11-29T05:15

2024-11-29T05:15

2024-11-29T05:15

новости

украина

дональд трамп

нато

сша

россия

сво

война

кризис

план

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg

Вновь избранный президент США Дональд Трамп действительно заявил о готовности завершить украинский кризис, как он выразился, за 24 часа. Нужно обратить внимание на то, что его программа быстро завершить украинский конфликт остается неясной по двум причинам, сказал дипломат.Во-первых, никакой детализации этого плана он не предоставил. И вряд ли будет оглашать таковую, пока не вступил в должность 20 января следующего года, подчеркнул Козин.По его мнению, это будет скорее сделано в пользу интересов Украины и НАТО (США как главной скрипки альянса). Поэтому лично меня оптимистический настрой Трампа не успокаивает и не убаюкивает, а лишь вызывает много вопросов, указал он."Почему Дональд Трамп не прокомментировал удары вглубь территории России со стороны США и Великобритании? Если бы он был заинтересован в прекращении агрессии Украины и НАТО против нас, то давно уже выступил против такого решения", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.

https://ukraina.ru/20241128/1059293743.html

украина

сша

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, нато, сша, россия, сво, война, кризис, план, ракетный удар, великобритания, конфликт, детали, спецоперация