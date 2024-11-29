https://ukraina.ru/20241129/1059294742.html

Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине

Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине - 29.11.2024 Украина.ру

Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине

Миссия спецпредставителя США по Украине генерала в отставке Кита Келлога продлится не 4 года, а максимум год-полтора, считает политолог-американист Грег Вайнер. При этом 80-летнему "посланнику мира" придется колебаться вместе с линией партии.

2024-11-29T06:00

2024-11-29T06:00

2024-11-29T06:00

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украина

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сша

дональд трамп

кит келлог

илон маск

вооруженные силы украины

пентагон

переговоры

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Об этом Вайнер рассказал в интервью изданию Украина.ру.Избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по Украине и России 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога.— Грег, почему эту должность получил Кит Келлог, а не Борис Эпштейн, который также претендовал на пост спецпосланника США по Украине?— Да, адвокат Борис Эпштейн, выходец из России, действительно бился за этот пост. Напомню, что это один из советников Трампа, который состоит в команде последнего много лет. В 11-летнем возрасте Эпштейна увезли в США родители. Он до сих пор говорят по-русски, а также у него есть родственники и в Москве, и в Киеве.Однако недавно на Эпштейна нахлынула, как говорится, негативная волна критики. Против него высказывались буквально все СМИ и общественники, обвиняя, что якобы он дерется, хамит, расталкивает всех кулаками.Например, The Washington Post написало, что Борис Эпштейн прибыл на встречу в резиденцию избранного президента в Мар-а-Лаго (Флорида). Сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник заблокировал Эпштейну путь, заявив, что последнему тут не место. В ответ адвокат плечом его отшвырнул и прошел дальше.В итоге место спецпредставителя по Украине досталось Келлогу.— Чего нам ожидать от 80-летнего генерала в отставке Келлога?— Во-первых, американский генералитет — люди с хорошими пенсиями, с хорошим состоянием здоровья. Во-вторых, думаю, миссия Келлога по Украине продлится не 4 года, а максимум год-полтора. Потому что Трамп как человек бизнеса привык выполнять свои обещания достаточно быстро.— А что вы можете сказать о позиции самого Келлога по Украине? В апреле 2024 года он вместе с Фредом Флейтцем представил Трампу мирный план по Украине, в котором заявлено, что США должны прямо угрожать Москве и Киеву, чтобы склонить их к переговорам.— Знаете, Анна, есть такое выражение: колебался вместе с линией партии. Я думаю, что Келлог тоже будет колебаться в зависимости от ситуации, которая будет складываться. У него пост такой: твердой ногой у моря встать не получится, потому что придется все время прогибаться.Основная задача Келлога — это мир. Если он хочет уйти в отставку с медалью на груди, значит ему необходимо быть максимально гибким. Я думаю, он пойдет особенно навстречу Москве, от которой зависит разрешение украинской ситуации.Учитывая складывающуюся обстановку на фронте, в том числе наступление ВС РФ, естественно, основные козыри будут в руках Кремля.— Почему вы так уверены, что Трамп выполнит свое обещание по Украине? Он молчит по поводу ударов по России, на которые Киев получил разрешение США и Британии.— По поводу ударов ВСУ вглубь России высказался достаточно жестко Илон Маск, назвав это "идиотизмом". Дональд Трамп, как говорится, держит порох сухим — видимо, либо ждет повода, либо инаугурации 20 января. Трамп как политик и бизнесмен с опытом, имея одно президентство за плечами, цену поступкам и словам должен знать хорошо.— Есть конспирологическое мнение, что Трампу выгодна эскалация украинского кризиса. Дескать, когда он официально вступит в должность президента США, то сможет выигрышно выглядеть на фоне кровожадных демократов. Что об этом думаете?— Да, такая теория действительно есть: чем выше поднимается эскалация украинского конфликта Байденом, тем проще будет Трампу ее снизить и отказаться от тех указов, которые сделал его предшественник.То есть якобы между Трампом и Байденом есть соглашение, в рамках которого Байден нагнетает ситуацию на Украине (готовит плацдарм для Трампа по урегулированию конфликта в будущем). А Трамп якобы взамен этого обещал Байдену прощение для его сына Хантера.Ведь Трампу придется помиловать огромное число людей, осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. В эту "пачку" он может включить сына Байдена. Кроме того, в этой истории еще фигурируют 24 миллиарда долларов, которые Трамп разрешит Конгрессу напоследок подарить Украине.— Возвращаясь к Илону Маску. Против него в США есть обвинения, что миллиардер стал сторонником Кремля. А если серьезно, на чьей стороне Маск?— Во-первых, Маск как выдающийся гениальный бизнесмен, естественно, не будет класть все яйца в одну корзину. Он же сидит на мировом хребте противоречий, в частности между Китаем и Соединенными Штатами. Маск работает на американский рынок и продает машины, которые сделаны в Китае. Соответственно, он умеет выходить сухим из воды. Напомню, что на приходе Трампа к власти Маск заработал 26 миллиардов долларов, вложив 150 миллионов! И, если мне память не изменяет, 70% заказов для Starlink идут из Пентагона.Я думаю, для Маска основная победа – это очередная волна заработка его компаний. Сначала бизнес, потом все остальное. Поэтому я бы ожидал от Маска аккуратных и правильных заявлений, которые могут быть в любой момент пересмотрены в соответствии с меняющимися обстоятельствами. — Дойдет ли до обмена ядерными ударами между Россией и Западом, Украиной?— Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет. Есть всякие варианты намекнуть, что мы можем и что за нами стоит. Россия, к примеру, "Орешник" выпустила, предупредила Запад и Украину.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией, в интервью Анны Черкасовой с американистом 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20241125/1059192159.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, илон маск, вооруженные силы украины, пентагон, переговоры, ядерное оружие