"Им не прилетает": Ющук о том, нужно ли нанести удар по "пустынной местности на территории противника"
На Западе читают ядерную доктрину РФ, и, возможно, она их сильно расстраивает, но это пока что просто слова. На территории США не прилетают ракеты и там не взрываются бомбы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Если говорить о предупреждениях без непосредственной угрозы, то еще до Карибского кризиса, 30 октября 1961 года в СССР взорвали "Царь-бомбу". После которой решили, что больше так делать не надо, отметил эксперт.
Тем не менее истинная демонстрация даже не военной силы, а именно воли на применение этой силы, была во время Карибского кризиса, когда в СССР запустили обратный отсчет, подчеркнул Ющук.
"Да, доктрину они читают, и она, возможно, их сильно расстраивает, но это пока что просто слова. Им не прилетает, бомбы не взрываются. Как на Западе думают: подготовки к запуску ядерных ракет Россия не проводит, значит, нам не о чем беспокоиться", — указал политтехнолог.
Он предположил, что возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело", заключил собеседник издания.
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