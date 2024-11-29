https://ukraina.ru/20241129/1059290055.html

"Им не прилетает": Ющук о том, нужно ли нанести удар по "пустынной местности на территории противника"

"Им не прилетает": Ющук о том, нужно ли нанести удар по "пустынной местности на территории противника" - 29.11.2024 Украина.ру

"Им не прилетает": Ющук о том, нужно ли нанести удар по "пустынной местности на территории противника"

На Западе читают ядерную доктрину РФ, и, возможно, она их сильно расстраивает, но это пока что просто слова. На территории США не прилетают ракеты и там не взрываются бомбы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2024-11-29T04:15

2024-11-29T04:15

2024-11-29T04:15

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Новая гиперзвуковая ракета "Орешник", которой ВС РФ поразили объект ВПК на Украине, легко может долететь до Европы. Россия показала Западу, что кроме ядерного варианта, нам есть чем ответить. Тем не менее на Западе делают вид, что не верят, что в России готовы к такому повороту.Если говорить о предупреждениях без непосредственной угрозы, то еще до Карибского кризиса, 30 октября 1961 года в СССР взорвали "Царь-бомбу". После которой решили, что больше так делать не надо, отметил эксперт.Тем не менее истинная демонстрация даже не военной силы, а именно воли на применение этой силы, была во время Карибского кризиса, когда в СССР запустили обратный отсчет, подчеркнул Ющук.Он предположил, что возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059260427.html

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новости, запад, украина, евгений ющук, ядерная война, ядерная угроза, ядерная доктрина, авиабомбы, ссср, сша, ракеты, ракетный удар, сво, детали, россия