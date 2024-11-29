"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
Сначала "Орешник" просто испытывали, а потом применили и показали. Мы предупредили о ракетном ударе США, потому что только у России и Америки есть системы, которые контролируют все, что происходит за горизонтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Вне зависимости от того, какие события происходили в России, она всегда разрабатывала новые виды вооружений. Скорее всего, "Орешник" - это система нового типа, которую мы сделали в ответ на баллистические ракеты в США, способные прилететь к нам из Европы, рассказал эксперт.
Сначала "Орешник" просто испытывали, а потом применили и показали. Его могли показать и раньше, но это было невозможно из-за определенных обстоятельств. Потому что ударить баллистической ракетой – это не так просто, указал он.
"Мы предупредили США, потому что только у России и Америки есть системы, которые контролируют все, что происходит за горизонтом. Если кто-то просто так запустит ракету, нужно нажимать красную кнопку и наступит судный день. Поэтому мы сказали американцам: "Это не по вам", — отметил Кутырь.
Скорее всего, удар по Южмашу был нанесен болванками. Все видеозаписи ракетных ударов были опубликованы вражескими каналами. Но понятно, что сама кинетическая энергия от удара уже привела к серьезным повреждениям, подчеркнул ветеран.
"Орешник" — это не последнее, что мы показали. Запад убедится, что все наши "мультики" - реальное оружие, которое может его уничтожить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
О том, почему удар баллистической ракетной системой "Орешник" по Днепропетровску носил превентивный характер — в интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.