"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу - 29.11.2024 Украина.ру
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"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу - 29.11.2024 Украина.ру
"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
Сначала "Орешник" просто испытывали, а потом применили и показали. Мы предупредили о ракетном ударе США, потому что только у России и Америки есть системы, которые контролируют все, что происходит за горизонтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2024-11-29T05:30
2024-11-29T05:30
новости
россия
сша
америка
алексей самойлов
ракеты
ракетный удар
"орешник"
оружие
сво
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Вне зависимости от того, какие события происходили в России, она всегда разрабатывала новые виды вооружений. Скорее всего, "Орешник" - это система нового типа, которую мы сделали в ответ на баллистические ракеты в США, способные прилететь к нам из Европы, рассказал эксперт.Сначала "Орешник" просто испытывали, а потом применили и показали. Его могли показать и раньше, но это было невозможно из-за определенных обстоятельств. Потому что ударить баллистической ракетой – это не так просто, указал он.Скорее всего, удар по Южмашу был нанесен болванками. Все видеозаписи ракетных ударов были опубликованы вражескими каналами. Но понятно, что сама кинетическая энергия от удара уже привела к серьезным повреждениям, подчеркнул ветеран."Орешник" — это не последнее, что мы показали. Запад убедится, что все наши "мультики" - реальное оружие, которое может его уничтожить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.О том, почему удар баллистической ракетной системой "Орешник" по Днепропетровску носил превентивный характер — в интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, америка, алексей самойлов, ракеты, ракетный удар, "орешник", оружие, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, США, Америка, Алексей Самойлов, ракеты, ракетный удар, "Орешник", оружие, СВО, Спецоперация, детали

"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу

05:30 29.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: ракеты, взрыв
Коллаж: ракеты, взрыв - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Украина.ру
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Сначала "Орешник" просто испытывали, а потом применили и показали. Мы предупредили о ракетном ударе США, потому что только у России и Америки есть системы, которые контролируют все, что происходит за горизонтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Вне зависимости от того, какие события происходили в России, она всегда разрабатывала новые виды вооружений. Скорее всего, "Орешник" - это система нового типа, которую мы сделали в ответ на баллистические ракеты в США, способные прилететь к нам из Европы, рассказал эксперт.
Сначала "Орешник" просто испытывали, а потом применили и показали. Его могли показать и раньше, но это было невозможно из-за определенных обстоятельств. Потому что ударить баллистической ракетой – это не так просто, указал он.
"Мы предупредили США, потому что только у России и Америки есть системы, которые контролируют все, что происходит за горизонтом. Если кто-то просто так запустит ракету, нужно нажимать красную кнопку и наступит судный день. Поэтому мы сказали американцам: "Это не по вам", — отметил Кутырь.
Скорее всего, удар по Южмашу был нанесен болванками. Все видеозаписи ракетных ударов были опубликованы вражескими каналами. Но понятно, что сама кинетическая энергия от удара уже привела к серьезным повреждениям, подчеркнул ветеран.
"Орешник" — это не последнее, что мы показали. Запад убедится, что все наши "мультики" - реальное оружие, которое может его уничтожить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
О том, почему удар баллистической ракетной системой "Орешник" по Днепропетровску носил превентивный характер — в интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
Украинский флаг
Вчера, 20:20
Мёртвые кусают живыхНа Украине паника в связи с американской президентской пересменкой. Там гадают насколько сократится помощь Запада в результате прихода Трампа к власти, сохранятся ли хоть какие-то её объёмы и не заставит ли новый хозяин Белого дома подписать унизительный мир.
 
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