"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда - 29.11.2024 Украина.ру
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"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда
"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда - 29.11.2024 Украина.ру
"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда
Если разразится ядерная война, вряд ли она будет позиционной, когда стороны годами кидаются друг в друга зарядами. Ядерный заряд воспринимают всерьез лишь когда есть воля на его применение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2024-11-29T04:45
2024-11-29T04:45
новости
россия
украина
европа
евгений ющук
ракеты
"орешник"
ядерное оружие
запад
сша
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Новая гиперзвуковая ракета "Орешник", которой ВС РФ поразили объект ВПК на Украине, легко может долететь до Европы. Россия показала Западу, что кроме ядерного варианта, нам есть чем ответить. Тем не менее на Западе делают вид, что не верят, что в России готовы к серьезной эскалации.По словам эксперта, если смотреть на ситуацию с прилетом "Орешника" отстраненно, то не имеет значения, что именно прилетит. И с российской, и с западной точки зрения. Важным является факт — прилетит или нет, отметил он.По его мнению, как показала практика российско-украинского конфликта, пускать в друг друга ракеты без ядерного заряда не так уж и эффективно. Да, что-то прилетает. Да, что-то взрывается и есть потери. Но кардинально сломить сопротивление этими действиями сложно, отметил политтехнолог.Эксперт подчеркнул, что ядерный заряд воспринимают всерьез лишь когда есть воля на его применение, а неядерный — всерьез не воспринимают вообще. Доставка ядерного заряда уже 70 лет гарантированно возможна в любую точку мира (в том числе Европы), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.О том, почему удар баллистической ракетной системой "Орешник" по Днепропетровску носил превентивный характер — в интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, европа, евгений ющук, ракеты, "орешник", ядерное оружие, запад, сша, война, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Европа, Евгений Ющук, ракеты, "Орешник", Ядерное оружие, Запад, США, война, СВО, детали, Спецоперация

"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда

04:45 29.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
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Если разразится ядерная война, вряд ли она будет позиционной, когда стороны годами кидаются друг в друга зарядами. Ядерный заряд воспринимают всерьез лишь когда есть воля на его применение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Новая гиперзвуковая ракета "Орешник", которой ВС РФ поразили объект ВПК на Украине, легко может долететь до Европы. Россия показала Западу, что кроме ядерного варианта, нам есть чем ответить. Тем не менее на Западе делают вид, что не верят, что в России готовы к серьезной эскалации.
По словам эксперта, если смотреть на ситуацию с прилетом "Орешника" отстраненно, то не имеет значения, что именно прилетит. И с российской, и с западной точки зрения. Важным является факт — прилетит или нет, отметил он.
"Поэтому я считаю, что применение нами "Орешника" ничего всерьез не меняет. Если ядерная война разразится всерьез, вряд ли это будет позиционная война, когда несколько лет все кидаются друг в друга зарядами", — подчеркнул Ющук.
По его мнению, как показала практика российско-украинского конфликта, пускать в друг друга ракеты без ядерного заряда не так уж и эффективно. Да, что-то прилетает. Да, что-то взрывается и есть потери. Но кардинально сломить сопротивление этими действиями сложно, отметил политтехнолог.
Эксперт подчеркнул, что ядерный заряд воспринимают всерьез лишь когда есть воля на его применение, а неядерный — всерьез не воспринимают вообще. Доставка ядерного заряда уже 70 лет гарантированно возможна в любую точку мира (в том числе Европы), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.
О том, почему удар баллистической ракетной системой "Орешник" по Днепропетровску носил превентивный характер — в интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
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Вчера, 19:39
"Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертовТему снижения призывного возраста на Украине американские чиновники считают неизбежной. Агентство Reuters сообщило, что украинские власти должны рассмотреть возможность снижения призывного возраста для своих солдат до 18 лет. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.
 
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