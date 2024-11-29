"Да, что-то взрывается": эксперт объяснил, насколько эффективно запускать ракеты без ядерного заряда
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Если разразится ядерная война, вряд ли она будет позиционной, когда стороны годами кидаются друг в друга зарядами. Ядерный заряд воспринимают всерьез лишь когда есть воля на его применение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
По словам эксперта, если смотреть на ситуацию с прилетом "Орешника" отстраненно, то не имеет значения, что именно прилетит. И с российской, и с западной точки зрения. Важным является факт — прилетит или нет, отметил он.
"Поэтому я считаю, что применение нами "Орешника" ничего всерьез не меняет. Если ядерная война разразится всерьез, вряд ли это будет позиционная война, когда несколько лет все кидаются друг в друга зарядами", — подчеркнул Ющук.
По его мнению, как показала практика российско-украинского конфликта, пускать в друг друга ракеты без ядерного заряда не так уж и эффективно. Да, что-то прилетает. Да, что-то взрывается и есть потери. Но кардинально сломить сопротивление этими действиями сложно, отметил политтехнолог.
Эксперт подчеркнул, что ядерный заряд воспринимают всерьез лишь когда есть воля на его применение, а неядерный — всерьез не воспринимают вообще. Доставка ядерного заряда уже 70 лет гарантированно возможна в любую точку мира (в том числе Европы), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину на сайте Украина.ру.
О том, почему удар баллистической ракетной системой "Орешник" по Днепропетровску носил превентивный характер — в интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
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