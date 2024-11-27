https://ukraina.ru/20241127/1059249021.html
Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина
Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина - 27.11.2024 Украина.ру
Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина
Запад должен принять факт своего проигрыша в противостоянии с Россией и сесть за стол переговоров для обсуждения широкой международной повестки. Об этом 27 ноября в Совете Федераций заявила его спикер Валентина Матвиенко.
2024-11-27T14:23
2024-11-27T14:23
2024-11-27T14:23
новости
запад
россия
украина
валентина матвиенко
джо байден
владимир путин
совет федерации
сво
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052277822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0734b7d708c5708ad4f690374a190f59.jpg
"Обращение президента РФ вместе с успешной демонстрацией российского гиперзвукового оружия — это мощнейший акт современной геополитики и его значимость ещё долго будет раскрываться", - заявила Матвиенко.По её мнению очевидно, что применение "Орешника", о котором говорил в обращении21 ноября Владимир Путин, является мощным сигналом, который принят и расшифрован всеми адресатами."Это не ультиматум, не угроза - как пытались сразу представить западные СМИ данное событие. Это спокойное, аргументированное, взвешенное, подкрепленное действием послание лидера мировой державы, в котором главный акцент сделан на смыслах", - подчеркнула председатель Совета Федерации.Она уточнила: сигнал был, во-первых, в ответ на продолжающуюся эскалацию Западом. Со слов Матвиенко следовало, что эскалация выразилась в ударах британскими Storm Shadow, американскими ATACMS и другими поставленными на Украину ракетами по российским регионам."Мы предупреждаем о их недопустимости", - заявила Матвиенко.Она также отметила, что у России есть чем ответить на ракетные атаки по своей территории.При этом она сослалась на Владимира Путина, который заверил 21 ноября: "Ответ всегда будет".В-третьих и в-главных, сообщила Матвиенко, в продемонстрированном Москвой акте заложен большой потенциал для того, чтобы склонить чашу весов в сторону выбора мирного пути разрешения конфликта при безусловном соблюдении российских условий.Она оценила результаты президентских выборов в США как отказ граждан поддерживать политику нынешней администрации Белого дома, в том числе внешнюю"В агонии они способны и дальше на самые безрассудные шаги. Мы должны быть к этому готовы. Мы не имеем права расслабляться", – предупредила спикер верхней палаты российского парламента.Запад должен всё это услышать и одуматься, признать несостоятельность своего стремления нанести стратегическое поражение России, сказала Матвиенко. Она также уверена, что Запад должен сесть за стол переговоров, чтобы обсудить широкую международную повестку.Также на эту тему: Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения "Орешника" Накануне в новостях: Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом Более полная картина дня в обзоре Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября
запад
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052277822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_013d8745ad1240f5d26ce891e40281a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, украина, валентина матвиенко, джо байден, владимир путин, совет федерации, сво, международные отношения, переговоры, "орешник"
Новости, Запад, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Джо Байден, Владимир Путин, Совет Федерации, СВО, международные отношения, переговоры, "Орешник"
Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина
Запад должен принять факт своего проигрыша в противостоянии с Россией и сесть за стол переговоров для обсуждения широкой международной повестки. Об этом 27 ноября в Совете Федераций заявила его спикер Валентина Матвиенко.
"Обращение президента РФ вместе с успешной демонстрацией российского гиперзвукового оружия — это мощнейший акт современной геополитики и его значимость ещё долго будет раскрываться", - заявила Матвиенко.
По её мнению очевидно, что применение "Орешника", о котором говорил в обращении
21 ноября Владимир Путин
, является мощным сигналом, который принят и расшифрован всеми адресатами.
"Это не ультиматум, не угроза - как пытались сразу представить западные СМИ данное событие. Это спокойное, аргументированное, взвешенное, подкрепленное действием послание лидера мировой державы, в котором главный акцент сделан на смыслах", - подчеркнула председатель Совета Федерации.
Она уточнила: сигнал был, во-первых, в ответ на продолжающуюся эскалацию Западом. Со слов Матвиенко следовало, что эскалация выразилась в ударах британскими Storm Shadow, американскими ATACMS и другими поставленными на Украину
ракетами по российским регионам.
"Мы предупреждаем о их недопустимости", - заявила Матвиенко.
Она также отметила, что у России есть чем ответить на ракетные атаки по своей территории.
"Второе: мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства – в том числе супер-оружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ", - добавила Матвиенко.
При этом она сослалась на Владимира Путина, который заверил 21 ноября: "Ответ всегда будет
".
В-третьих и в-главных, сообщила Матвиенко, в продемонстрированном Москвой
акте заложен большой потенциал для того, чтобы склонить чашу весов в сторону выбора мирного пути разрешения конфликта при безусловном соблюдении российских условий.
"Понятна реакция озлобленного, расстроенного вашингтонского режима под руководством Байдена, который проиграл выборы", - констатировала Матвиенко.
Она оценила результаты президентских выборов в США
как отказ граждан поддерживать политику нынешней администрации Белого дома, в том числе внешнюю
"В агонии они способны и дальше на самые безрассудные шаги. Мы должны быть к этому готовы. Мы не имеем права расслабляться", – предупредила спикер верхней палаты российского парламента.
Запад должен всё это услышать и одуматься, признать несостоятельность своего стремления нанести стратегическое поражение России, сказала Матвиенко. Она также уверена, что Запад должен сесть за стол переговоров, чтобы обсудить широкую международную повестку.