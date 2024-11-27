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Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина

Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина - 27.11.2024 Украина.ру

Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина

Запад должен принять факт своего проигрыша в противостоянии с Россией и сесть за стол переговоров для обсуждения широкой международной повестки. Об этом 27 ноября в Совете Федераций заявила его спикер Валентина Матвиенко.

2024-11-27T14:23

2024-11-27T14:23

2024-11-27T14:23

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"Обращение президента РФ вместе с успешной демонстрацией российского гиперзвукового оружия — это мощнейший акт современной геополитики и его значимость ещё долго будет раскрываться", - заявила Матвиенко.По её мнению очевидно, что применение "Орешника", о котором говорил в обращении21 ноября Владимир Путин, является мощным сигналом, который принят и расшифрован всеми адресатами."Это не ультиматум, не угроза - как пытались сразу представить западные СМИ данное событие. Это спокойное, аргументированное, взвешенное, подкрепленное действием послание лидера мировой державы, в котором главный акцент сделан на смыслах", - подчеркнула председатель Совета Федерации.Она уточнила: сигнал был, во-первых, в ответ на продолжающуюся эскалацию Западом. Со слов Матвиенко следовало, что эскалация выразилась в ударах британскими Storm Shadow, американскими ATACMS и другими поставленными на Украину ракетами по российским регионам."Мы предупреждаем о их недопустимости", - заявила Матвиенко.Она также отметила, что у России есть чем ответить на ракетные атаки по своей территории.При этом она сослалась на Владимира Путина, который заверил 21 ноября: "Ответ всегда будет".В-третьих и в-главных, сообщила Матвиенко, в продемонстрированном Москвой акте заложен большой потенциал для того, чтобы склонить чашу весов в сторону выбора мирного пути разрешения конфликта при безусловном соблюдении российских условий.Она оценила результаты президентских выборов в США как отказ граждан поддерживать политику нынешней администрации Белого дома, в том числе внешнюю"В агонии они способны и дальше на самые безрассудные шаги. Мы должны быть к этому готовы. Мы не имеем права расслабляться", – предупредила спикер верхней палаты российского парламента.Запад должен всё это услышать и одуматься, признать несостоятельность своего стремления нанести стратегическое поражение России, сказала Матвиенко. Она также уверена, что Запад должен сесть за стол переговоров, чтобы обсудить широкую международную повестку.Также на эту тему: Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения "Орешника" Накануне в новостях: Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом Более полная картина дня в обзоре Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября

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