Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 ноября ответил на вопрос журналистов, может ли демонстрация возможностей "Орешника" вызвать эскалацию в отношениях России с Западом
Он указал, что президент Владимир Путин четко озвучил позицию РФ, и Москва не сомневается, что его тезисы "были хорошо услышаны странами коллективного Запада".
"И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона продолжает идти по пути дальнейшей эскалации", - подчеркнул он.
На прошлой неделе президент России заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.