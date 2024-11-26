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Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом

Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом - 26.11.2024 Украина.ру

Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 ноября ответил на вопрос журналистов, может ли демонстрация возможностей "Орешника" вызвать эскалацию в отношениях России с Западом

2024-11-26T13:00

2024-11-26T13:00

2024-11-26T13:00

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Он указал, что президент Владимир Путин четко озвучил позицию РФ, и Москва не сомневается, что его тезисы "были хорошо услышаны странами коллективного Запада".На прошлой неделе президент России заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, запад, украина, владимир путин, впк, минобороны