Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом - 26.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241126/1059215043.html
Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом
Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом - 26.11.2024 Украина.ру
Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 ноября ответил на вопрос журналистов, может ли демонстрация возможностей "Орешника" вызвать эскалацию в отношениях России с Западом
2024-11-26T13:00
2024-11-26T13:00
новости
россия
дмитрий песков
запад
украина
владимир путин
впк
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/10/1033091089_0:109:3002:1797_1920x0_80_0_0_4fad2552c164f72c6983f611ddc71c61.jpg
Он указал, что президент Владимир Путин четко озвучил позицию РФ, и Москва не сомневается, что его тезисы "были хорошо услышаны странами коллективного Запада".На прошлой неделе президент России заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/10/1033091089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25a12218e841c1778ed51607e1391730.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий песков, запад, украина, владимир путин, впк, минобороны
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Запад, Украина, Владимир Путин, ВПК, Минобороны

Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом

13:00 26.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 ноября ответил на вопрос журналистов, может ли демонстрация возможностей "Орешника" вызвать эскалацию в отношениях России с Западом
Он указал, что президент Владимир Путин четко озвучил позицию РФ, и Москва не сомневается, что его тезисы "были хорошо услышаны странами коллективного Запада".

"И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона продолжает идти по пути дальнейшей эскалации", - подчеркнул он.

На прошлой неделе президент России заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковЗападУкраинаВладимир ПутинВПКМинобороны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Песков ответил на слухи о продаже "Северного потока-2"
14:44Без оглядки: решающая стадия войны
14:38"Орешник" вразумил многих врагов Русского мира, заявил Зюганов
14:27Украинцы сбегают от военкомов в Припять, но есть и другая причина переезда
14:01Порошенко подговорил НАТО сбивать российские ракеты и дроны
13:56Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать еще
13:34Песков высказался об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций
13:34Российские бойцы сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer
13:33Ждут и уже считают погибших: украинский депутат прикинул, что будет, если "Орешник" прилетит в Раду
13:27Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну
13:18Россия отвергает какое-либо замораживание СВО - Нарышкин
13:14Греки против НАТО. Почему в Греции не любят украинских националистов
13:05Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноября
13:00Не испытание "Орешника". Песков указал, что на самом деле вызывает эскалацию в отношениях РФ с Западом
12:58Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ
12:47Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной Кореи
12:46Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружие
12:45ЦРУ и Ми-6 готовятся задействовать боевиков с Украины для дестабилизации Белоруссии - Нарышкин
12:35"Там столько неприкасаемых рыл бегает": сотрудники ГУР Украины и одесские охранники не поделили "поляну"
12:26Что успеют США до инаугурации Трампа: о подлых выходках Байдена и готовности России – Иванников
Лента новостейМолния