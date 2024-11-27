https://ukraina.ru/20241127/1059246580.html

Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября

Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября - 27.11.2024 Украина.ру

Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября

ВС РФ наносят удары по местам дислокации ВСУ; Москва предостерегает Запад от опрометчивых шагов; ВСУ обстреливают гражданские объекты на российской территории; отбиты атаки украинских БПЛА на ЗАЭС и Энергодар; Киев просит помощи у Южной Кореи; в Курской области продолжаются тяжёлые бои

2024-11-27T13:46

2024-11-27T13:46

2024-11-27T13:46

эксклюзив

сво

украина

потери всу

рустем умеров

южная корея

россия

владимир путин

морская пехота

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059241542_0:240:2959:1904_1920x0_80_0_0_8b2f642e2a1a669a9b285762320d4c36.jpg

Боевые действияПодразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям ВСУ, те понесли потери в живой силе и в технике, сообщает 27 ноября МО РФ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров в ДНР.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах, говорится в сводке военного ведомства.День морской пехоты и СВОМО РФ также публикует указ президента РФ Владимира Путина от 27.11.2024 № 1009 "Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня морской пехоты".С Днем морской пехоты поздравит военнослужащих и ветеранов министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, "в настоящее время воины морской пехоты с честью решают задачи специальной военной операции, проявляя образцы героизма, стойкости, мужества и отваги"."22 морских пехотинца удостоены звания Героя Российской Федерации и сотни – награждены государственными наградами. Всем воинским частям морской пехоты присвоены почетные наименования "Гвардейская", а три из них награждены боевыми орденами", - сказал министр, чьи слова приводит МО РФ в своем телеграм-канале.Роковая ошибка ЗападаМосква предостерегает Запад от опрометчивых шагов. Ранее в западных СМИ появились публикации о предложениях неких американских и европейских политиков "вернуть" Украине ядерное оружие в качестве "гарантии безопасности". Конечно, слово "вернуть" тут не вполне уместно – Украина обладала ядерным оружием как республика СССР, отказ от ядерного статуса был условием обретения независимости. И перспектива обретения нынешним нацистским киевским режимом ядерного оружия опасна для всего человечества.Но такая перспектива реальна. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что команда Джо Байдена, проиграв на выборах в США, способна на безрассудные шаги, но ответ России будет адекватным. По ее словам, для такого ответа у РФ есть супероружие.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сказал РИА Новости, что "передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису"."Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения, и они не допустят такой роковой ошибки", - приводит агентство слова политика.Тем временем Байден тайно запросил у конгресса США дополнительные 24 млрд долларов для Киева, информирует Politico. По данным издания, часть средств (8 млрд долларов) могут пойти Киеву, а 16 млрд долларов планируется использовать для восполнения американских запасов оружия."Администрация Байдена знает, что Трамп намерен обрезать Украину от финансирования если Зеленский откажется от условий сделки, а ЕС в таком случае не сможет долго тянуть на своей шее Украинский кризис, а значит, необходимо дать денег на войну перед уходом, чтобы Зеленский мог воевать ещё год…", - поясняет популярный на Украине телеграм-канал "Легитмный". По мнению авторов канала, "демократам необходимо затянуть войну на как можно дольше, помешав Трампу реализовать его обещание о мире в украинском кризисе".ОбстрелыВ то же время ВСУ продолжают атаковать объекты на российской территории. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 10 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь – над территорией Белгородской, два – над территорией Воронежской и по одному – над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей, информирует МО РФ.По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожскй АЭС и Энергодара. Все эти БПЛА сбиты средствами российской ПВО или подавлены средствами РЭБ. В результате провокации пострадавших и повреждений нет, персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме, отметили в МО РФ.Сообщатся, что с 08.30 до 10.30 мск 27 ноября дежурными средствами ПВО 25 украинских БПЛА уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики КрымЭкс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв сообщает в своем блоге, что возобновились обстрелы ДНР: противник выпустил 16 боеприпасов, один человек погиб, еще один был ранен.Кроме того, подорвался автомобиль недалеко от трассы Донецк-Мариуполь, в результате один человек погиб, другой получил тяжелые ранения.Накануне в Херсонской области ВСУ обстреляли из 120-мм миномёта автобус с мирными жителями в Новой Каховке. Четверо гражданских погибли, более 20 человек получили ранения, сообщает канал "Два майора".Умеров в Южной Корее просит поддержкиДелегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым накануне прибыла в Южную Корею. Как сообщают украинские СМИ, в программе визита – встреча с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, а также с министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хюном. Ожидается, что Умеров доложит коллеге последние разведданные о размещении северокорейских войск в РФ (которые, как утверждают в Киеве, там пребывают).Стороны также обсудят поддержку Украины (киевского режима – Ред.) со стороны Южной Кореи информирует украинское издание "Обозреватель" в своем телеграм-канале.Ситуация в Курской областиКак сообщает 27 ноября МО РФ, военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи ВСУ в приграничном районе Курской области. Ведомство публикует кадры работы по обеспечению боевых действий в районах ответственности соединения морпехов."Тяжелейшие бои идут в Курской области. Группировка войск "Север" продвинулись в районе н.п. Дарьино и Нижний Клин, при этом враг трижды контратаковал, задействовал бронетехнику. Сообщают, что нашими ОТРК нанесено 4 ракетных удара по пунктам хранения РСЗО "Хаймарс" и MLRS в Сумской области. "Торнадо-С" накрыт район сосредоточения резервов 21 и 47 омбр ВСУ в районе н.п. Писаревка Сумской области", - информирует телеграм-канал "Два майора".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Умирать за каждый квадратный сантиметр. Украинские эксперты и политики дают советы согражданам"

https://ukraina.ru/20241127/1059237686.html

https://ukraina.ru/20241127/1059237088.html

https://ukraina.ru/20241127/1059209345.html

украина

южная корея

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, рустем умеров, южная корея, россия, владимир путин, морская пехота, запорожская аэс, обстрелы, курская область, вс рф, хроники